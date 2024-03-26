В Великобритании раскрыла главные ошибки Украины

The Economist: Украине необходимо срочно признать свои ошибки

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необзодимо срочно признать свои ошибки, в частности относительно медленного набора военнослужащих и в задержках при создании оборонительной инфраструктуры, пишет британское издание The Economist. Об опасном положении Киева журналисты рассказали в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее в этом году распространенным мнением было то, что конфликт на Украине зашел в тупик после провала украинского контрнаступления прошлым летом. Сейчас ситуация кажется оптимистичной. Существует тревожная вероятность того, что новое крупное наступление России в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону Украины и проникнуть вглубь страны.

С момента падения Авдеевки в феврале, города, за который идут ожесточенные бои в Донецкой области, российские войска оказывают жесткое давление по нескольким направлениям на востоке Украины. (...) Войска России продвигаются так далеко к западу от города, как только могут, в попытке помешать Украине сформировать там более сильные оборонительные рубежи. Пока что они прошли в лучшем случае всего семь-десять километров. Но летом ожидается более сильный толчок.

"Следующие пять-шесть месяцев могут стать критическими", — говорит Конрад Музыка, аналитик Rochan Consulting и автор веб-сайта "Ukraine Conflict Monitor".

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Украина страдает от острого “снарядного голода”, из-за чего была вынуждена отступить из Авдеевки. Благодаря активному использованию беспилотников украинцы смогли частично компенсировать нормированные запасы снарядов. Но беспилотники не могут концентрировать огонь так, как это может сделать артиллерия. Блокирование республиканцами в конгрессе, выступающими за Дональда Трампа, пакета военной поддержки администрации Байдена на сумму 61 миллиард долларов с прошлого года имело прямые последствия на поле боя. Так же как и провал плана Европейского союза по поставке более половины из миллиона снарядов, которые он обещал доставить к этому месяцу.

Хотя законопроект о поддержке администрации Байдена остается заложником предвыборной политики, Европа с запозданием реагирует на просьбу Украины. (...) Европа ожидает, что к концу 2024 года сможет производить всего 1,4 миллиона снарядов в год, а к концу следующего года увеличится до 2 млн штук.

Наилучшей перспективой для облегчения тяжелого положения Украины является инициатива, над которой чешское правительство тихо работает с начала конфликта. Чехи исследовали весь мир в поисках боеприпасов и на данный момент закупили около 800 000 снарядов. Несколько стран, включая Германию, Нидерланды, Данию и Канаду, собрали деньги, чтобы помочь оплатить его. Если бы удалось собрать три миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов), как объясняют чехи, они могли бы получить в свои руки 1,5 миллиона снарядов. Нико Ланге, эксперт по Украине, бывший чиновник министерства обороны Германии, говорит, что некоторые снаряды начали поступать, хотя и в небольших количествах. Они, добавляет он, дадут войскам на фронте "передышку" на ближайшие пару месяцев.Других типов боеприпасов также не хватает.

Вероятно, Украина израсходовала значительную часть крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, которые поставили Великобритания и Франция. (...) Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается от поставок еще более мощных ракет Taurus. Украине также не хватает танков и других боевых машин, хотя есть некоторая надежда, что США могли бы отправить ей сотни законсервированных боевых машин Bradley, не нуждаясь в дополнительных денежных средствах от конгресса.

Если Украина зависит от своих союзников в предоставлении ей большей части техники, необходимой для участия в конфликте, она должна взять на себя вину за то, что не спешит набирать больше солдат. Средний возраст украинских военнослужащих, несущих службу на передовой, составляет 43 года. Хотя моральный дух, согласно сообщениям, в целом остается высоким, многие из них истощены и нуждаются в ротации.

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Несмотря на политическое нежелание, очевидно, что Украина должна провести мобилизацию в гораздо более широких масштабах, чем это разрешено действующим законодательством, которое не допускает призыва на военную службу лиц моложе 27 лет. В декабре тогдашний главнокомандующий Украины Валерий Залужный хотел набрать еще 400 000 солдат, но, потребовав более подробной информации, господин Зеленский отказался подписать законопроект, который снизил бы возраст призыва на военную службу до 25 лет.

В законопроект о мобилизации, который в настоящее время проходит через парламент, были внесены тысячи поправок, включая требования о том, что солдаты должны проходить ротацию каждые шесть месяцев и им разрешается покидать армию после трехлетней службы. Теперь он может быть принят в начале апреля. Однако новых рекрутов необходимо будет обработать и обучить, что займет несколько месяцев. Тем временем новый главнокомандующий Александр Сырский изучает, почему из армии численностью 900 000 человек только 300 000 солдат действительно участвовали в боевых действиях.

Также у господина Зеленского нет особых оправданий задержкам в строительстве оборонительных укреплений, особенно после того, как летом русские показали, что обороняющиеся в этом конфликте имеют преимущество, действуя с хорошо подготовленных рубежей. Только в ноябре президент объявил о начале масштабного строительства с привлечением как инженерных войск, так и гражданских подрядчиков. Интегрированная система обороны, включающая противотанковые рвы, заграждения "зубы дракона", минные поля, огневые точки и земляные укрепления для обеспечения защиты пехоты, только сейчас постепенно обретает форму. По крайней мере, на данный момент, говорит господин Музыка, патовая ситуация выглядит наилучшим сценарием для Украины.