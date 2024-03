В Великобритании раскрыла главные ошибки Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необзодимо срочно признать свои ошибки, в частности относительно медленного набора военнослужащих и в задержках при создании оборонительной инфраструктуры, пишет британское издание The Economist. Об опасном положении Киева журналисты рассказали в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International