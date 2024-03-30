Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи

ВС РФ освобождает село Первомайское, армия России заходит в Семёновку

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять все цели и задачи спецоперации на Украине.

ВС РФ освобождает село Первомайское, армия России заходит в Семёновку
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на субботу, 30 марта.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" армии России заходит в Семёновку. После освобождения посёлков Тоненькое и Орловка силы группы "Центр" с подразделениями 1-го армейского корпуса продвигаются вперёд, выбивая неприятеля из Семёновки.

"Идут тяжёлые бои за Бердычи. Российские войска заняли лесополосу восточнее Семёновского ставка. Продвижение на участке шириной до 750 метров на глубину до 200 метров", — сообщают украинские военные эксперты, традиционно занижая продвижение ВС РФ.

Поступают данные из села Новомихайловка об освобождении дачного посёлка Машиностроитель и продвижении российской армии к восточному берегу Новомихайловского ставка.

Донецкое направление

Российская армия на этом участке продвинулась в Первомайском и заняла большую часть населённого пункта. Противник ожесточенно сопротивляется, пытаясь не допустить прорыва с фланга ВС РФ к угледарской группировке. По этой же причине армия Украины усиливает гарнизон в Георгиевке, часто штурмует российские рубежи в посёлке Победа. В Красногоровке группировка ВС РФ укрепляет позиции вокруг города, штурмовать не спешит. В районе села Невельское российские бойцы отражают постоянные контратаки националистов.

Фланги Артёмовска

На этом направлении тяжёлые бои на подступах к городу Часов Яр. Бандеровцы бросают в бой штурмовиков и несут большие потери от артиллеристов ВС РФ, беспилотников, боевой авиации. Отметим, Часов Яр — важная точка, и потеря этого города обернётся для ВСУ тактической катастрофой, и поможет продвижению российских войск к Краматорску.

Херсонское направление

На этом фронте украинская армия ведёт обстрелы мирного населения, выпустив 25 снарядов из ствольной артиллерии по гражданским объектам. Под удар неонацистов попали населённые пункты Каховка, Днепряны, Алёшки, Казачьи Лагеря.

Граница России

На Белгородском направлении уничтожены очередные диверсанты. ДРГ пыталась проникнуть с Украины через границу и спрятались в одном из заброшенных строений на украинской стороне, где она планировала оборудовать огневую позицию. Боевиков вскрыла российская аэроразведка, а затем по позициям диверсантов отработали артиллеристы ВС РФ.

Сегодня утром, около 08:00 (по Москве) пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку c применением дронов самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны России украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

Тылы Украины

Ночной удар по Украине был скромнее вчерашнего (около десятка БПЛА "Герань-2"), но всё-таки очередные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на работу украинской ПВО и попытки сбить дроны-камикадзе из ручного стрелкового оружия, БПЛА достигли целей. Было нескольких попаданий в подстанцию Усатово под Одессой, после которых в городе и окрестностях частично пропала электроподача.

Нанесены удары в районе Кривого Рога (там тоже проблемы с энергоснабжением). Часть беспилотных аппаратов прошлись над Украиной, вскрывая позиции украинских комплексов ПВО.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Новости Все >
Самые изобретательные и романтичные предложения руки и сердца от звёзд кино
Пять эффективных средств против мимических морщин
Технолог Ионова посоветовала не исключать молочные продукты из рациона
Кто несет ответственность за ДТП без столкновения? Правовые аспекты и судебная практика
Как посадить красивый мимулус?
Эксперт Насирова назвала площадь квартиры в 35 кв. м идеальной для молодых людей
Самые опасные места планеты
Лучшие упражнения с гантелями для спины
Ксения Бородину отчитали за поездку в Европу на фоне теракта в "Крокусе"
Ишимский производитель межкомнатных дверей расширил производство
Популярное
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой

Артист отреагировал на слухи о разводе.

Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Последние материалы
Ксения Бородину отчитали за поездку в Европу на фоне теракта в "Крокусе"
Ишимский производитель межкомнатных дверей расширил производство
Постный майонез на растительном молоке: хорошая альтернатива любимому соусу в пост
Когда водителям надо предоставлять медицинскую справку после лишения прав?
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Кинологи рассказали, какие ваши привычки сводят собаку с ума
Нужно ли обрезать виноград весной?
Диетолог Мезенцева считает варёную колбасу наименее вредной
Daily Mail: недосып может усилить чувство голода
Самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников