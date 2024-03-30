Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи

ВС РФ освобождает село Первомайское, армия России заходит в Семёновку

3:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять все цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на субботу, 30 марта.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" армии России заходит в Семёновку. После освобождения посёлков Тоненькое и Орловка силы группы "Центр" с подразделениями 1-го армейского корпуса продвигаются вперёд, выбивая неприятеля из Семёновки.

"Идут тяжёлые бои за Бердычи. Российские войска заняли лесополосу восточнее Семёновского ставка. Продвижение на участке шириной до 750 метров на глубину до 200 метров", — сообщают украинские военные эксперты, традиционно занижая продвижение ВС РФ.

Поступают данные из села Новомихайловка об освобождении дачного посёлка Машиностроитель и продвижении российской армии к восточному берегу Новомихайловского ставка.

Донецкое направление

Российская армия на этом участке продвинулась в Первомайском и заняла большую часть населённого пункта. Противник ожесточенно сопротивляется, пытаясь не допустить прорыва с фланга ВС РФ к угледарской группировке. По этой же причине армия Украины усиливает гарнизон в Георгиевке, часто штурмует российские рубежи в посёлке Победа. В Красногоровке группировка ВС РФ укрепляет позиции вокруг города, штурмовать не спешит. В районе села Невельское российские бойцы отражают постоянные контратаки националистов.

Фланги Артёмовска

На этом направлении тяжёлые бои на подступах к городу Часов Яр. Бандеровцы бросают в бой штурмовиков и несут большие потери от артиллеристов ВС РФ, беспилотников, боевой авиации. Отметим, Часов Яр — важная точка, и потеря этого города обернётся для ВСУ тактической катастрофой, и поможет продвижению российских войск к Краматорску.

Херсонское направление

На этом фронте украинская армия ведёт обстрелы мирного населения, выпустив 25 снарядов из ствольной артиллерии по гражданским объектам. Под удар неонацистов попали населённые пункты Каховка, Днепряны, Алёшки, Казачьи Лагеря.

Граница России

На Белгородском направлении уничтожены очередные диверсанты. ДРГ пыталась проникнуть с Украины через границу и спрятались в одном из заброшенных строений на украинской стороне, где она планировала оборудовать огневую позицию. Боевиков вскрыла российская аэроразведка, а затем по позициям диверсантов отработали артиллеристы ВС РФ.

Сегодня утром, около 08:00 (по Москве) пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку c применением дронов самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны России украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

Тылы Украины

Ночной удар по Украине был скромнее вчерашнего (около десятка БПЛА "Герань-2"), но всё-таки очередные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на работу украинской ПВО и попытки сбить дроны-камикадзе из ручного стрелкового оружия, БПЛА достигли целей. Было нескольких попаданий в подстанцию Усатово под Одессой, после которых в городе и окрестностях частично пропала электроподача.

Нанесены удары в районе Кривого Рога (там тоже проблемы с энергоснабжением). Часть беспилотных аппаратов прошлись над Украиной, вскрывая позиции украинских комплексов ПВО.