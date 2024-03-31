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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Одессе поражён подземный штаб-бункер ВСУ, уничтожен седьмой танк Abrams

Ожесточённые бои у Часов Яра, на Западной Украине уничтожаются подземные хранилища газа

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Ожесточённые бои у Часов Яра, на Западной Украине уничтожаются подземные хранилища газа
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на воскресенье, 31 марта.

Херсонское направление

На этом участке СВО всё стабильно — российская армия продолжает выцеливать украинские позиции в подвалах села Крынки. Наносятся удары артиллерией по посёлку Тягинка.

Фланги Артёмовска

На данном направлении продолжаются ожесточённые бои у города Часов Яр. Российская группировка наносит удары по объектам националистов в городе, зачищаются лесопосадки на подступах. В самом Часов Яре осталось около 900 мирных граждан. Полицаи киевского режима пробуют их вывезти насильно. Ожидается нешуточная битва за этот городок. Продолжаются штурмы Богдановки.

Авдеевское направление

Западнее освобождённой Авдеевки армия России оттесняет бандеровцев из села Бердычи, которое освобождено уже на 70 процентов. Российские артиллеристы бьют по лесопосадкам, куда отходят боевики ВСУ.

Русский дрон "Ланцет" уничтожил ещё один американский танк "Абрамс" под Авдеевкой (минимум седьмой по счёту). Удар пришёлся в башню Abrams у посёлка Соловьёво. Перед атакой цели беспилотный аппарат проводил манёвр уклонения от огня противника.

В Семёновке пока затишье, группировка ВС РФ удерживает занятые линии, готовятся новые атаки. Также наносятся удары по резервам неонацистов, которых бросили на усиление обороны. От села Тоненькое армия РФ постепенно выходит на оперативный простор в направлении посёлка Уманского.

Донецкое направление

Российская армия продвигается в Новомихайловке и атакует в дачном посёлке у посёлка. Бойцы ВС РФ ударили по линии украинского снабжения у села Парасковиевка, разрушили железнодорожный мост в Курахово, следующем крупном населённике. Перерезание этого пути серьёзно осложнит киевскому режиму оборону в Новомихайловке и близлежащих населённых пунктах.

Большая часть села Георгиевка находится под контролем ВС РФ, укрепляются русские позиции вокруг города Красногоровка, по всей вероятности, армия России готовится к штурму. В н. п. Первомайское россияне продвинулись на 1,5 километра, освободили центр посёлка, за Киевом остаётся только северо-западная окраина.

Запорожское направление

Тут линия фронта пока без перемен. У села Работино активны наши артиллеристы и операторы беспилотников — выискивают военнослужащих ВСУ по окопам. Здесь, судя по плотности огня, боеснаряды украинцы тоже не экономят. Продвинуться на земле у армии РФ пока не выходит. На этом фронте примерный паритет сил.

Тылы Украины

Новые ракетные удары совершены на энергообъекты, в первую очередь, на Западной Украине по подземным хранилищам газа. Украинская власть не успела перебросить комплексы ПВО для защиты ПГХ как предлагали в MI-6. Это стало причиной уничтожения компрессорных станций. Взрывы прогремели ночью в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

Пожар произошёл на энергетическом объекте в Одесской области. Ряд населённых пунктов остался без электроэнергии. Также сообщается, что в Одессе накануне был поражён подземный штаб ВСУ.

Границы РФ

Сегодня утром, около 07:00 (МСК) над Белгородской областью были уничтожены 10 боеснарядов реактивной системы залпового огня Vampire, сообщает Министерство обороны.

По предварительной информации, пострадал один человек, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. В результате атаки украинских националистов, выбиты окна в квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов, в двух произошло возгорание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу одесса авдеевка
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