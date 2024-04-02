AMVET: РФ объявит Украину страной-террористом "вне закона" и добъет её

Россия явно готовится объявить Украину страной "вне закона" и государством-террористом — после чего начнётся жёсткое время для ВСУ, властей и сторонников терроризма на Украине.
Вроде бы формальные заявления и небыстро ведущееся следствие, по мнению экспертов политического и разведывательного сообщества, "создают базис, на основании которого Россия признает Украину и её власти террористами — даже если это не поддержат в ООН".
"Признание Украины государством-террористом на данный момент невыгодно России. Суть не в том, что нельзя будет вести какую-то коммерческую деятельность, которая и так по большей части прекращена. Мы фактически находимся на этапе переговоров о выгодном для РФ мирном договоре, а такой статус их отменит", — напоминает Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.
"Да и смена статуса с СВО на КТО — бессмысленна, как подчеркивали в Кремле. Все поставленные задачи выполняются, цели остаются неизменными", — поясняет он.
При этом эксперт считает, что сбор доказательств с нашей стороны необходимы — для трибуналов над теми, кто отдавал приказы о геноциде, терактах и атаках по мирному населению России.
"Россия может начать мультимодальную военно-политическую и экономическую операцию против Украины к российскому национальному Дню Победы и инаугурации президента Путина 7 мая", — об этом сообщили в рассылке Research and Analitics ветеранских движений США AMVET.
Не удержались ветераны-аналитики и от "шпильки" — заявив, что весь цивилизованный Запад отмечает День Победы 8 мая, а Россия — 9 мая.
По мнению аналитиков из бывших представителей спецназа, разведки, ВМС и ВВС США, офицеров и кавалеров медалей, Украину могут и вовсе объявить "вне закона" за теракт на "московском концерте" (речь про "Крокус Сити Холл"), Крымском мосту, обстрелы "некомбатантов (мирных жителей) Белгорода".
Напомним, что статус "вне закона" по отношению к человеку (или группе лиц) означал отмену их правовой охраны со стороны государства (вплоть до разрешения каждому безнаказанно убить тех, кто объявлен вне закона).
Напомним, что объявление государства террористом означает:
Американские военспецы пугают, что "параллельно Россия … будет наносить жесточайшие удары ракетным вооружением, бомбами и дронами по военным, энергетическим и транспортным объектам, одновременно с захватом Харькова и Херсона для дальнейшего продвижения".
Напомним, что ранее СМИ сообщали — члены семей бизнесменов и чиновников уже покидали Харьков и Одессу, в городах массово продают жилье. Теперь же весь мир видит, как из Харькова (где уничтожены электростанции) начало бежать население — несмотря на блокпосты и "людоловов" ТЦК.
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