AMVET: РФ объявит Украину страной-террористом "вне закона" и добъет её

Россия явно готовится объявить Украину страной "вне закона" и государством-террористом — после чего начнётся жёсткое время для ВСУ, властей и сторонников терроризма на Украине.

Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала