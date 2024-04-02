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Олег Володин
AMVET: РФ объявит Украину страной-террористом "вне закона" и добъет её

AMVET: РФ готовится объявить Украину "страной вне закона"

Силовые структуры

Россия явно готовится объявить Украину страной "вне закона" и государством-террористом — после чего начнётся жёсткое время для ВСУ, властей и сторонников терроризма на Украине.

AMVET: РФ готовится объявить Украину "страной вне закона"
Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Вроде бы формальные заявления и небыстро ведущееся следствие, по мнению экспертов политического и разведывательного сообщества, "создают базис, на основании которого Россия признает Украину и её власти террористами — даже если это не поддержат в ООН".

  1. СК РФ ведёт процессуальные проверки по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран.
  2. МИД России передал Украине требования в рамках международных конвенций о борьбе с терроризмом о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам — включая главу СБУ (внесён Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов).
  3. В Госдуме сообщили о запуске процесса делегитимизации власти на Украине после 31 марта — когда должны были пройти выборы президента.

"Признание Украины государством-террористом на данный момент невыгодно России. Суть не в том, что нельзя будет вести какую-то коммерческую деятельность, которая и так по большей части прекращена. Мы фактически находимся на этапе переговоров о выгодном для РФ мирном договоре, а такой статус их отменит", — напоминает Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

"Да и смена статуса с СВО на КТО — бессмысленна, как подчеркивали в Кремле. Все поставленные задачи выполняются, цели остаются неизменными", — поясняет он.

При этом эксперт считает, что сбор доказательств с нашей стороны необходимы — для трибуналов над теми, кто отдавал приказы о геноциде, терактах и атаках по мирному населению России.

"Россия может начать мультимодальную военно-политическую и экономическую операцию против Украины к российскому национальному Дню Победы и инаугурации президента Путина 7 мая", — об этом сообщили в рассылке Research and Analitics ветеранских движений США AMVET.

Не удержались ветераны-аналитики и от "шпильки" — заявив, что весь цивилизованный Запад отмечает День Победы 8 мая, а Россия — 9 мая.

По мнению аналитиков из бывших представителей спецназа, разведки, ВМС и ВВС США, офицеров и кавалеров медалей, Украину могут и вовсе объявить "вне закона" за теракт на "московском концерте" (речь про "Крокус Сити Холл"), Крымском мосту, обстрелы "некомбатантов (мирных жителей) Белгорода".

Напомним, что статус "вне закона" по отношению к человеку (или группе лиц) означал отмену их правовой охраны со стороны государства (вплоть до разрешения каждому безнаказанно убить тех, кто объявлен вне закона).

Напомним, что объявление государства террористом означает:

  • Полное прекращение любых переговоров, платежей, сделок (включая "зерновую"), переводов денег, транзита газа, нефти, электричества, химикатов, товаров и продуктов.
  • Запрет на всю символику Украины (герб, гимн, флаг, и т. д.) как террористическую.
  • Запрет на любую поддержку Украины (не ВСУ — это уже статья УК, а Украины в целом).
  • Право на уничтожение руководства террористов — властей и военачальников — любым способом.
  • Перевод СВО в КТО (контртеррористическую операцию) с меньшей избирательностью…

Американские военспецы пугают, что "параллельно Россия … будет наносить жесточайшие удары ракетным вооружением, бомбами и дронами по военным, энергетическим и транспортным объектам, одновременно с захватом Харькова и Херсона для дальнейшего продвижения".

Напомним, что ранее СМИ сообщали — члены семей бизнесменов и чиновников уже покидали Харьков и Одессу, в городах массово продают жилье. Теперь же весь мир видит, как из Харькова (где уничтожены электростанции) начало бежать население — несмотря на блокпосты и "людоловов" ТЦК.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы терроризм террористы
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