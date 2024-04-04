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Петр Ермилин
Стало известно о повреждении лучших истребителей Тайваня из-за землетрясения

MWM: лучшие тайваньские F-16 повреждены из-за землетрясения

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Лучшие истребители Тайваня — усовершенствованные F-16 — повреждены во время сильного землетрясения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, что это значит для обороны, авторы издания рассказали в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

MWM: лучшие тайваньские F-16 повреждены из-за землетрясения
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Базирующиеся на Тайване военно-воздушные силы Китайской Республики обнаружили, что восемь их истребителей F-16V, базирующихся на авиабазе Хуалянь, были повреждены во время сильного землетрясения, в результате чего самолеты были выведены из строя около 8:00 утра по местному времени.

По сообщениям, землетрясение магнитудой 7,4 ощущалось вплоть до Шанхая, в результате чего погибли девять человек, а сейсмостойкие конструкции, по их мнению, позволили значительно сократить число жертв. Здания на авиабазе Хуалянь также были повреждены: бункеры, ангары и казармы покрылись трещинами, а в некоторых случаях обрушились стены. Расположенная на восточном побережье Тайваня, обращенном к материковой части Китая, база в значительной степени используется для обеспечения противовоздушной обороны и нанесения ударов крылатыми ракетами в случае нового конфликта между двумя соперничающими китайскими правительствами в Пекине и Тайбэе, которые с 1940-х годов находятся в состоянии гражданской войны, заявляя о себе как о единственном законном правительстве Китая.

В то время как военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая на материке используют в основном истребители местного производства, включая единственные в мире неамериканские истребители пятого поколения, укомплектованные на уровне эскадрилий, военно-воздушные силы Китайской Республики на протяжении десятилетий эксплуатировали в основном боевые самолеты, поставляемые США, что отражает тесную связь Тайбэя с Вашингтоном.

Военно-воздушные силы Китайской Республики впервые попытались приобрести истребители F-16 в 1980-х годах и в следующем десятилетии получили разрешение на приобретение 140 корпусов для формирования двух крупных истребительных подразделений. Однако это были более дешевые варианты F-16A/B Block 20, которые были поставлены после того, как они уже давно были заменены более новыми вариантами в американском флоте.

Продажа оружия правительству Китайской Республики уже давно вызывает серьезные споры, поскольку Тайбэй не признан Организацией Объединенных Наций и подавляющим большинством государств-членов ООН, включая сами Соединенные Штаты. Таким образом, продажа оружия широко приравнивается к продаже негосударственному субъекту. Тем не менее, продолжая отклонять просьбы Тайбэя, поступавшие с начала 2000-х годов, о заказе истребителей F-35, что в технологическом плане поставило бы его парк в один ряд с континентальным, администрация Барака Обамы в 2012 году одобрила программу модернизации устаревающих истребителей F-16A/B до стандарта F-16V с 2016 года, причем первый энергоблок из 64 таких установок будет введен в эксплуатацию в ноябре 2021 года.

Первая потеря среди этих самолетов произошла два месяца спустя на фоне серии авиакатастроф истребителей на Тайване. Наиболее значительным улучшением, полученным от этих истребителей, является интеграция масштабируемого радара AN/APG-83 от Northrop Grumman, который значительно сложнее подавлять и который значительно мощнее устаревшего радара с механической антенной решеткой AN/APG-66, впервые поставленного в 1990-х годах.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша кнр тайвань пентагон
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