В США рассказали о потере Израилем двух высококлассных дронов

В США заявили, что Израиль потерял два высококлассных дрона "Гермес"

Израиль потерял два высококлассных дрона "Гермес" в результате работы противовоздушной обороны (ПВО) "Хезболлы", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, как это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Nehemia Gershuni-Aylho by wikimedia commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ливанская группировка «Хезболла» 6 апреля сбила два израильских разведывательных беспилотника "Гермес-900" и "Гермес 450", что стало одной из самых значительных демонстраций ее возможностей противовоздушной обороны в ее истории. Остается неясным, какой именно тип объекта был ответственен за уничтожение, но западные источники широко приписывают эти убийства барражирующей иранской ракете класса "земля-воздух" 358.

Трехметровая ракета с инфракрасным наведением имеет низкую скорость и оптимизирована для поражения дронов и вертолетов. "Гермес-900", ориентировочная стоимость которого составляет 30 миллионов долларов, является одним из самых дорогостоящих беспилотных самолетов в арсенале Израиля и может быть оснащен для ведения боевых действий, в том числе противотанковыми ракетами, а также для различных видов наблюдения. "Гермес-450" является прямым предшественником "Гермес-900" и в прошлом понес многочисленные боевые потери от "Хезболлы".

"Хезболла" участвует в постоянных стычках с израильскими силами с октября 2023 года, причем ополченцам приписывают то, что они нанесли Израилю единственное поражение в его истории во время 34-дневной войны с июля по август 2006 года. Ливанские силы продемонстрировали всё более совершенные военные возможности, в том числе использование беспилотников и артиллерии для подавления израильских батарей ПВО "Железный купол", использование высокоточной реактивной артиллерии для вывода из строя ключевой авиабазы ​​в начале января и использование современного противотанкового оружия по принципу "выстрелил и забыл" для поражения израильской бронетехники . В прошлом "Хезболла" также долгое время эксплуатировала свои собственные беспилотники в воздушном пространстве Израиля.