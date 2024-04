В США рассказали о потере Израилем двух высококлассных дронов

Израиль потерял два высококлассных дрона "Гермес" в результате работы противовоздушной обороны (ПВО) "Хезболлы", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, как это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Nehemia Gershuni-Aylho by wikimedia commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported