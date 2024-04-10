Сводка с фронта: ВСУ перекрыли выход гражданских из Часова Яра, прорыв десанта РФ на мотоциклах

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем военную сводку на среду, 10 апреля.
Продолжается операция по освобождению Часова Яра. Российская армия наступает одновременно с востока, юга и севера — подобная тактика уже применялась в Артёмовске и Авдеевке. Жёсткие бои идут в Ступках-Голубовских-2. Армия РФ проводит интенсивные удары ФАБами и дронами "Ланцет" по позициям ВСУ.
Сообщается, что киевский режим перекрыл выезды из города для гражданского населения. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, националисты стали окапываться в жилых массивах. Мирных граждан по какой-то причине больше не выпускают из населённого пункта.
"Есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна", — сообщает Кимаковский.
Киев несколько дней назад заявлял, что в городе остались около 700 человек.
Здесь группировка ВС РФ "Южная" добилась успехов, заняв выгодные позиции и нанеся серьёзные потери личному составу и технике армии Украины. Тут уничтожено более 480 боевиков ВСУ, а также различная военная техника, включая 155-мм самоходку "Krab" и другие артиллерийские системы западного производства.
Системы ПВО сбили значительное число украинских беспилотников, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун".
Армия России вошла в город Красногоровку с юго-востока, высадив десантников, которые заняли несколько жилых районов у ж/д путей. Позже поступила информация, что штурмовики РФ продвинулись вперёд — начались бои за Красногоровский огнеупорный завод, который расположен почти в центре города.
Российская группировка провела дерзкий штурм в направлении посёлка Выемки со стороны села Весёлое. Десантники до передовых позиций доехали на мотоциклах, а потом заняли опорник и отразили несколько атак бандеровцев. На восточной части Белогоровки русская армия наступает у мелового карьера.
Авдеевское направление
На этом направлении начато наступление на посёлок Новокалиново. Так российские бойцы пытаются обеспечить безопасность северного фланга и готовятся к дальнейшему движению на запад. После освобождения посёлка Первомайское начались атаки в Новомихайловке, где армия России добилась продвижения в западном направлении. Также армия России имеет успех в продвижении Яснобродовки, Нетайлово и Уманского.
Утром пришла информация, что российская группировка прорвала оборону противника и продвинулась вглубь на 5 км, взяв под контроль систему траншей. Есть успехи в Бердычах, а также Семёновке, которая контролируется 50/50.
Российская армия продолжает уничтожать объекты военной инфраструктуры Украины. В Одессе ракетным ударом уничтожен зенитно-ракетный комплекс западного производства IRIS-T, а также две станции наведения. Также в Одессе прилёт по местам базирования личного состава неприятеля и по позиционному району противовоздушной обороны в районе посёлка Авангард.
В Харькове в центре города разбито промышленное предприятие. Еще несколько ударов нанесены по объектам энергетики городе Стрый Львовской области и в Полтаве. На энергообъекте в Николаевской области после прилёта начался пожар.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.