Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Часов Яре берут в клещи "Канал", ВСУ оставили Первомайское

В Часов Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

В Часов Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на вторник, 9 апреля.

Артёмовское направление

Самые главные ожидания сегодня под Часов Яром. Там российские войска наступают, стараясь освободить этот важный город. Штурмовики 7-й бригады добровольческого корпуса, разбив несколько опорников на левом фланге микрорайона "Канал", продвинулись, огибая его на 200 метров. По всей вероятности, охват и взятие в клещи опорного пункта "Канал" начался. Эти же бойцы при поддержки штурмовиков ВДВ действуют на окраине посёлка Калиновка на севере Часов Яра.

Основная группировка РФ продолжает закрепление в многоэтажках. За последние 24 часа на Часов Яр российская боевая авиация сбросила более 40 штук тяжёлых ФАБов, работают реактивные системы залпового огня и ТОС "Солнцепёк". В самом городе для ВСУ обстановка продолжает усугубляться. Вынужденные укрытия в подземных бомбоубежищах и подвалах заполнены ранеными. Эвакуация и ротация врага сорваны полностью.

Авдеевское направление

Поступают сообщения, что боевики армии Украины полностью оставили село Первомайское (10 километров к юго-западу от самой Авдеевки) и ушли под посёлок Нетайлово. Но судя по размерам населённого пункта, где ВСУ предстоит окопаться, на долгую оборону тут им тоже рассчитывать не стоит.

Село Нетайлово — последняя линия обороны перед н. п. Карловка, куда долго перебрасывали резервы националистов. В случае подтверждения данных об отступлении из посёлка Первомайское, речь будет идти об утрате территории, занимаемой бандеровцами последние несколько лет. Но под Нетайлово для украинских сил ситуация складывается весьма непросто — российская армия поджимает населённик с двух сторон и всушникам его оборонять очень сложно.

Донецкое направление

На этом фронте группировка армии РФ оттесняет неонацистов из посёлка Новомихайловка. С севера и юга от него русские бойцы постепенно продвигаются, тут намечается котёл, положение противника всё тяжелее. По городу Красногоровка активно бьют артиллеристы и ВКС России. По всей вероятности, российская армия старается отрезать формирования ВСУ в Красногоровке от главных частей вместо прямых штурмов.

Тылы Украины

Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима. Вечером нанесён ракетный удар по целям в районе Полтавы. Руководитель Полтавской ВОА подтвердил прилёт по "объекту гражданской инфраструктуры".
БПЛА-камикадзе наносили удары по целям в Каменском в Днепропетровской области — там располагается Среднеднепровская ГЭС.

Взрывы беспилотников "Герань-2" зафиксированы в Ильичевске Одесской области.

Границы РФ

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении беспилотного аппарата над Белгородской областью. Ещё один дрон самолётного типа уничтожен на территории Воронежской области (у Борисоглебска), заявил глава региона Александр Гусев. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе "системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели" над акваторией Чёрного моря — у побережья Крыма уничтожена ракета "Нептун".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр авдеевка
Обсудить
Новости Все >
Как добиться идеальной формы бровей и их отращивания: советы и рекомендации
Володин: Госдума запретит продавать коллекторам долги по квартплате
Жора Крыжовников заработал 34 миллиона на сериале "Слово пацана"
Как правильно высевать свёклу весной?
Как будут производиться выплаты потерпевшим в Орске
Как приготовить смузи с кофе мокко
Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине
Эксперты рассказали, как защитить собаку от опасностей на улице
Певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию
Депутат Чаплин рассказал о налоговом вычете за ипотеку
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Последние материалы
Певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию
Депутат Чаплин рассказал о налоговом вычете за ипотеку
Финские учёные объяснили небезопасность гаджетов Apple для пользователей
Ольга Бузова призналась, что ей никогда не предлагали деньги за интимные услуги
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Вторник
Малоизвестные факты о фильме "Леон"
SHOT: оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой
Когда водителей могут оштрафовать за непропуск пешеходов вне пешеходных переходов?
Из-за событий на Украине туристы перестали посещать Латвию
Эксперты отметили рост спроса на страховки от укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников