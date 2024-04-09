Сводка с фронта: в Часов Яре берут в клещи "Канал", ВСУ оставили Первомайское

В Часов Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на вторник, 9 апреля.

Артёмовское направление

Самые главные ожидания сегодня под Часов Яром. Там российские войска наступают, стараясь освободить этот важный город. Штурмовики 7-й бригады добровольческого корпуса, разбив несколько опорников на левом фланге микрорайона "Канал", продвинулись, огибая его на 200 метров. По всей вероятности, охват и взятие в клещи опорного пункта "Канал" начался. Эти же бойцы при поддержки штурмовиков ВДВ действуют на окраине посёлка Калиновка на севере Часов Яра.

Основная группировка РФ продолжает закрепление в многоэтажках. За последние 24 часа на Часов Яр российская боевая авиация сбросила более 40 штук тяжёлых ФАБов, работают реактивные системы залпового огня и ТОС "Солнцепёк". В самом городе для ВСУ обстановка продолжает усугубляться. Вынужденные укрытия в подземных бомбоубежищах и подвалах заполнены ранеными. Эвакуация и ротация врага сорваны полностью.

Авдеевское направление

Поступают сообщения, что боевики армии Украины полностью оставили село Первомайское (10 километров к юго-западу от самой Авдеевки) и ушли под посёлок Нетайлово. Но судя по размерам населённого пункта, где ВСУ предстоит окопаться, на долгую оборону тут им тоже рассчитывать не стоит.

Село Нетайлово — последняя линия обороны перед н. п. Карловка, куда долго перебрасывали резервы националистов. В случае подтверждения данных об отступлении из посёлка Первомайское, речь будет идти об утрате территории, занимаемой бандеровцами последние несколько лет. Но под Нетайлово для украинских сил ситуация складывается весьма непросто — российская армия поджимает населённик с двух сторон и всушникам его оборонять очень сложно.

Донецкое направление

На этом фронте группировка армии РФ оттесняет неонацистов из посёлка Новомихайловка. С севера и юга от него русские бойцы постепенно продвигаются, тут намечается котёл, положение противника всё тяжелее. По городу Красногоровка активно бьют артиллеристы и ВКС России. По всей вероятности, российская армия старается отрезать формирования ВСУ в Красногоровке от главных частей вместо прямых штурмов.

Тылы Украины

Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру киевского режима. Вечером нанесён ракетный удар по целям в районе Полтавы. Руководитель Полтавской ВОА подтвердил прилёт по "объекту гражданской инфраструктуры".

БПЛА-камикадзе наносили удары по целям в Каменском в Днепропетровской области — там располагается Среднеднепровская ГЭС.

Взрывы беспилотников "Герань-2" зафиксированы в Ильичевске Одесской области.

Границы РФ

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении беспилотного аппарата над Белгородской областью. Ещё один дрон самолётного типа уничтожен на территории Воронежской области (у Борисоглебска), заявил глава региона Александр Гусев. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе "системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели" над акваторией Чёрного моря — у побережья Крыма уничтожена ракета "Нептун".