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Дмитрий Плотников
Безнадёга и голяк. Почему ВСУ превращают механизированные бригады в пехотные

ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности

3:51
Силовые структуры » Военные новости

В конце 2023 года в Украине была представлена новая 153-я механизированная бригада Вооружённых сил.

ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

А теперь это подразделение, а также несколько других, реорганизуются в пехотные. А отчего такое происходит?

Развал ВСУ

Перепрофилирование частей ВСУ связана с простой причиной — нехваткой тяжёлой техники для оснащения бригад. Формирование мехбригад началось ещё в прошлом октябре с целью компенсировать потери, которые были понесены в летнем "контрнаступе". По всей вероятности, планы националистов строились на предположении, что поставки танков, бронемашин и "самоходок" от Запада будет всегда "на потоке", но уже с ноября прошлого года поставки начали резко снижаться.

Западная пресса уже в декабре прошлого года начала задаваться вопросом, где брать оружие для этих новых пяти бригад. Так, американские Bradley, польские Rosomak, а также другие БМП и БТР ушли обстрелянным подразделениям. В лучшем случае новички получили "немножко" БМП-1 и БРДМ-2.

Структура пехоты ВСУ

В ВСУ пехотная бригада — это легкое пехотное подразделение, куда входят 3-4 мотострелковых батальона, имеющие только грузовые автомобили, пикапы и школьные автобусы. Наличие малого количества бронемашин тоже не поменяло бы общей ситуации. То же самое касается и вооружения — вооружены эти военнослужащие устаревшим оружием, зачастую не имеют штатной артиллерии — её им дают в зависимости от той или иной картины.

По разведданным — солдаты 152-й бригады довольно возрастные люди, вооружены они ещё советскими автоматами "Калашникова", а из техники имеют лишь пикапы, советские "шишиги" (ГАЗ-66) и другой небронированный автотранспорт.

Как формировались новые части?

Костяк (приблизительно 30%) новых бригад формировался из опытных офицеров и солдат, которых "выдёргивали" из старых подразделений. Остальной контингент составляют мобилизанты-новобранцы.

В результате, ценность новых армейских частей в сегодняшнем артиллерийском противостоянии может и не равна нулю, но в основном, они годятся только для пополнения других частей или формирования стационарных подразделений. Вне автодорог они немобильны и не готовы к штурмам и плотному огневому контакту. А опыт спецоперации показывает, что лёгкие пехотинцы на пикапах весьма уязвимы и несут большие потери, подтверждает "Военная хроника".

Итог

Теоретически новые формирования — 150, 151, 152 и 154-я ОМБр — призваны увеличивать численность ВСУ на 5 процентов и компенсировать серьёзное снижение боеспособности. Но зависимость от западных "посылок" вооружения и военной техники, наоборот, дала прямо противоположный результат. Опытных боевиков изъяли из своих частей и бросили на формирование, главным образом, моторизованных неполных бригад.

Превращение 153-й ОМБр армии Украины в пехотную — это прецедент, указывающий на то, что, даже невзирая на новые изменения законов и приток мобилизованных, вооружать их просто-напросто нечем. На данный момент даже боевые части довоенного формирования не имеют нужного вооружения и тяжёлой техники. Помощь от кураторов на исходе, а потери в личном составе растут с геометрической прогрессией.

В результате переформирование частей в "пехоту", скорее всего, продолжится и коснётся также 150, 151, 152-ю и прочих бригад. Также существует вероятность, что в 2024 году очень многие соединения перейдут к пассивной обороне из-за дефицита механизированных ударных отрядов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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