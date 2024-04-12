Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем военную сводку на пятницу, 12 апреля.
Продолжается освобождение Часова Яра. Российская армия охватывает восточную окраину города с флангов. На севере российские бойцы пробиваются от посёлков Калинина и Богдановка. С юга есть продвижение вдоль дороги Т-0504. Идут бои в мкр. "Канал", активно работают ВКС РФ артиллеристы, помогая атакам русских штурмовиков. Противник использует минирование местности и применяет гексакоптеры "Баба Яга" на линии Курдюмовка — Андреевка.
К югу от города и к западу от посёлка Красное российская группировка ещё немного продвинулась по балке — до водораздела осталось около одного километра.
Тут продолжаются взаимные обстрелы в пойме Днепра. Опять актуальность для ВС РФ имеют катера для работы на островах. Поступила информация о смене руководства в 18-й армии.
Неприятель продолжает обстреливать мирных граждан — в посёлке Раздольное Каховского округа погиб мужчина, ещё четыре человека получили ранения.
В тяжёлых боях у села Вербовое армия РФ выгрызает у противника позицию за позицией. В центре населённого пункта Работино тоже продолжаются бои. Сейчас все скопления ВСУ у н. п. Орехова и Малой Токмачки, где украинская армия строит рубежи обороны. Русские ФАБ и ОДАБ с УМПК прилетают сюда каждый день.
Армия РФ нанесла огневое поражение формированиям горно-штурмовой и механизированной бригад националистов в районах Лобкового. Потери ВСУ на этом фронте составили до 121 боевика и 7 единиц техники.
Российская армия в направлении Карловки подходит к населённикам Нетайлово и Яснобродовка, взята под контроль большая территория Уманского. После его освобождения врагу придётся отступать далеко на запад — первый укрепрайон будет располагаться только в Карловке. Севернее, в селе Семёновка серьёзные боевые действия, зона украинского контроля неумолимо сокращается.
Такая же тяжёлая ситуация для ВСУ складывается в селе Бердычи. ВКС России и артиллеристы бьют по позициям неприятеля в Очерётино. Бандеровцы вводят в бой резервы, чтобы выбить ВС РФ из н. п. Новокалиново, однако безуспешно — армия РФ закрепилась в промзоне.
Ночью беспилотники "Герань" снова ударили по военным и критическим объектам Украины. Взрывы слышны были в Кривом Роге (Днепропетровская область), Староконстантинове (Хмельницкая область), Винницкой и Одесской областях. В Кривом Роге прилёт в энергетическую инфраструктуру. Сообщается, что там началось возгорание, последствия уточняются.
В течение дня стал понятен масштаб разрушений энергообъектов в Киевской, Харьковской и Сумской областях после ударов: все они не подлежат восстановлению.
Сирена воздушной тревоги ночью слышна была во многих южных и центральных регионах Незалежной, в том числе в Киевской.
Террористы киевского режима стараются расширить зону применения дронов вглубь РФ. Сообщалось об уничтожении БПЛА в Липецкой области. В Белгородской области беспилотники врага атаковали машину в Валуйском городском округе, под обстрел попало село Красное в Шебекинском городском округе.
В Курской области вчера в результате атаки дронов получили повреждения несколько машин на парковке. В Брянской области обстрелян населённый пункт в Стародубском муниципальном округе. Над Севским районом уничтожен беспилотный аппарат самолётного типа.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.