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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: террористы ВСУ расширили зону ударов БПЛА, до водораздела Часова Яра — 1 км

Продолжается уничтожение энергообъектов Украины, ВС РФ двигаются вперёд в Часов Яре

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Продолжается уничтожение энергообъектов Украины, ВС РФ двигаются вперёд в Часов Яре
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на пятницу, 12 апреля.

Фланги Артёмовска

Продолжается освобождение Часова Яра. Российская армия охватывает восточную окраину города с флангов. На севере российские бойцы пробиваются от посёлков Калинина и Богдановка. С юга есть продвижение вдоль дороги Т-0504. Идут бои в мкр. "Канал", активно работают ВКС РФ артиллеристы, помогая атакам русских штурмовиков. Противник использует минирование местности и применяет гексакоптеры "Баба Яга" на линии Курдюмовка — Андреевка.

К югу от города и к западу от посёлка Красное российская группировка ещё немного продвинулась по балке — до водораздела осталось около одного километра.

Херсонское направление

Тут продолжаются взаимные обстрелы в пойме Днепра. Опять актуальность для ВС РФ имеют катера для работы на островах. Поступила информация о смене руководства в 18-й армии.
Неприятель продолжает обстреливать мирных граждан — в посёлке Раздольное Каховского округа погиб мужчина, ещё четыре человека получили ранения.

Запорожское направление

В тяжёлых боях у села Вербовое армия РФ выгрызает у противника позицию за позицией. В центре населённого пункта Работино тоже продолжаются бои. Сейчас все скопления ВСУ у н. п. Орехова и Малой Токмачки, где украинская армия строит рубежи обороны. Русские ФАБ и ОДАБ с УМПК прилетают сюда каждый день.

Армия РФ нанесла огневое поражение формированиям горно-штурмовой и механизированной бригад националистов в районах Лобкового. Потери ВСУ на этом фронте составили до 121 боевика и 7 единиц техники.

Авдеевское направление

Российская армия в направлении Карловки подходит к населённикам Нетайлово и Яснобродовка, взята под контроль большая территория Уманского. После его освобождения врагу придётся отступать далеко на запад — первый укрепрайон будет располагаться только в Карловке. Севернее, в селе Семёновка серьёзные боевые действия, зона украинского контроля неумолимо сокращается.

Такая же тяжёлая ситуация для ВСУ складывается в селе Бердычи. ВКС России и артиллеристы бьют по позициям неприятеля в Очерётино. Бандеровцы вводят в бой резервы, чтобы выбить ВС РФ из н. п. Новокалиново, однако безуспешно — армия РФ закрепилась в промзоне.

Тылы Украины

Ночью беспилотники "Герань" снова ударили по военным и критическим объектам Украины. Взрывы слышны были в Кривом Роге (Днепропетровская область), Староконстантинове (Хмельницкая область), Винницкой и Одесской областях. В Кривом Роге прилёт в энергетическую инфраструктуру. Сообщается, что там началось возгорание, последствия уточняются.

В течение дня стал понятен масштаб разрушений энергообъектов в Киевской, Харьковской и Сумской областях после ударов: все они не подлежат восстановлению.

Сирена воздушной тревоги ночью слышна была во многих южных и центральных регионах Незалежной, в том числе в Киевской.

Граница РФ

Террористы киевского режима стараются расширить зону применения дронов вглубь РФ. Сообщалось об уничтожении БПЛА в Липецкой области. В Белгородской области беспилотники врага атаковали машину в Валуйском городском округе, под обстрел попало село Красное в Шебекинском городском округе.

В Курской области вчера в результате атаки дронов получили повреждения несколько машин на парковке. В Брянской области обстрелян населённый пункт в Стародубском муниципальном округе. Над Севским районом уничтожен беспилотный аппарат самолётного типа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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