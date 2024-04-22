ВС РФ развивают наступление в Очеретине и от Новомихайловки. Угроза разгрома ВСУ нарастает

Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тактика "тысячи порезов" даёт свои результаты. Прорывы ВС РФ быстро развиваются в Очеретине и от Новомихайловки. Противник предполагает дальнейшие удары — в тыл торецкой группировке и на Угледар.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

ВС РФ заняли юг и центр Очеретина

К северу от Авдеевки российская армия стремительно наступает по водоразделу на большое село Очеретино и уже ведёт бои в самом городе. Российские источники сообщают, что взята под полный контроль железнодорожная станция, идёт движение вдоль улицы Железнодорожной на северо-запад. Также российские войска закрепляются вдоль улиц, расположенных южнее станции. Некоторые ресурсы сообщают, что всё, что "южнее железной дороги, — наше".

Днём пришло сообщение, что центральная часть населённого пункта перешла под российский контроль после бегства нескольких украинских подразделений.

С южного фланга ожидается окончание зачистки Семёновки. Её освобождение ускорит завершение штурма Бердычей и позволит ВС РФ развивать наступление в направлении Новобахмутовки, поддерживая штурм Очеретина.

Если украинские формирования потеряют контроль над населённым пунктом, то падение Новобахмутовки и Новокалинова будет лишь вопросом времени, анализирует Telegram-канал "Рыбарь".

Потеря этого населённого пункта означает также, что прорвана уже вторая линия обороны от Авдеевки.

Украинские источники ожидают дальнейший удар на Яблоновку и Покровск

Украинский источник в Telegram Myroshnykov называет возможное направление штурма российской армии от Очеретина — между Воздвиженкой и Архангельским — на север, где нет населённых пунктов, с выходом "зелёнкой и полями на Яблоновку". А это уже будет угрожать всей торецкой группировке ВСУ, считает автор.

По его словам, третье направление — продвигаться дальше на запад в сторону Покровска. Не исключает Myroshnykov и осуществление обоих вариантов одновременно.

ВС РФ стремительно идут на юг от Новомихайловки

Днём Минобороны РФ заявило об освобождении Новомихайловки — между Марьинкой и Угледаром. Зачищены позиции противника к югу от Новомихайловки, начались бои у Парасковиевки.

Командир отряда "Шторм" 155-й бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота, который освобождал Новомихайловку, рассказал о боях за село.

По его словам, решающим стал "заскок в тыл ВСУ". Парни закрепились и двое суток держали круговую оборону, пока на соединение с ними не подоспела вторая группа, которая шла с востока на запад вдоль улицы Соборной. Сначала противник активно отстреливался, но подавить его помогла авиация. После этого уцелевшие украинские солдаты кинулись бежать, бросив раненых на сдаваемых позициях.

Украинский источник в Telegram "Петренко + сводки" подтверждает, что ВС РФ заняли оставшуюся западную часть Новомихайловки и продвинулись южнее и севернее балки Солоненькой на участке шириной до 6,2 километра на глубину до 1,5 километра.

Российские аналитики указывают, что основная оперативная задача на этом направлении — выйти к трассе соединяющей Константиновку и Угледар, что скажется на снабжении угледарской группировки ВСУ. Взять этот населённый пункт ВС РФ пытались не единожды, но пока безуспешно.

Читайте по теме:

Фронт ВСУ посыпался. ВС РФ задумали операцию грандиозней авдеевской

Украина — страна-банкрот, Запад не станет её содержать

Полковник ВВС Франции рассказал, почему Макрон потерял историческую память