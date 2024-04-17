Фронт ВСУ посыпался. ВС РФ задумали операцию грандиозней авдеевской

ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ

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Армия РФ совершила прорыв в сторону Очеретина к северу от Авдеевки, закрепившись на восточной окраине. Это грозит ВСУ созданием двух огромных котлов.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Армия РФ совершила прорыв на Очеретино

Этот прорыв "составляет 1700 метров", сообщают российские источники.

Украинский ресурс Deep State подтверждает данные о прорыве. По его данным, ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги к восточной окраине посёлка и заняли территорию подстанции "Очеретино — Тяговая".

Блогер Юрий Подоляка считает это очень важным успехом. Он цитирует в обзоре за 17 апреля в Telegram украинские ресурсы, которые говорят, что 115-я бригада теробороны ВСУ "провалилась" и "для затыкания дыры в бой бросаются наспех сформированные сводные отряды". Главная причина отхода бригады — по его словам, "это возросшие возможности нашей армии, а также резкое ухудшение качества личного состава противника".

По мнению блогера, для закрепления ВС РФ надо подтягивать левый фланг — брать Новобахмутовку и окончательно освобождать Бердычи. Пока это сделано не будет, успех у Очеретина "будет неустойчив".

Назревает окружение торецкой группировки ВСУ

Подоляка подчеркнул, что после взятия Очеретина посыплется участок Керамик — Новокалиново и можно начинать окружение торецкой группировки ВСУ, заходя в тыл Константиновки. С севера на неё будут заходить войска, взявшие Часов Яр.

"Если всё получится, Авдеевка покажется цветочками", — пишет Подоляка.

Вторая группировка попадёт в котёл у Курахова и Карловки

Другие российские эксперты считают, что судьба укрепрайона ВСУ южнее Торецкого, в треугольнике Очеретино — Красногоровка — Нетайлово, может быть решена в течение двух-трёх недель с быстрым выходом на два водохранилища в ДНР, которые пока контролирует Киев, — Карловское и Кураховское.

Карловское водохранилище — искусственный водоём, расположенный на реке Волчьей. Находится в 40 километрах от Донецка, и вода из него использовалась для хранения запасов питьевой воды города. Сейчас плотина взорвана.

В чём секрет "танка-черепахи"

В Красногоровке ВС РФ продолжают зачистку серой зоны в южных дачах.

Именно в этом населённом пункте работает российский "танк-черепаха", или "царь-мангал", усиленный металлическими листами и РЭБ, который отражает удары дронов.

В Сети есть видео, в котором видно, как танк под интенсивным огнём заехал в центральную часть Красногоровки до здания кирпичного завода и вернулся на базу невредимым. Вероятно, был высажен десант.

Автор Bild Юлиан Рёпке напоминает, что над этим "танком-черепахой", который в украинских пабликах назвали "гаражом", в прошлый раз все посмеялись, но заявляет, что это "совсем не смешно". И задаётся вопросом: "Где же украинские защитники?"

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