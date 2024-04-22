В США оценили возобновление производства двигателей для основного боевого танка ВС РФ

Россия возобновила производство турбинных двигателей для танков Т-80, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Уточняется, что на подходе новые варианты подобных комплектующих. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Российские государственные СМИ сообщили, что на машиностроительном заводе "Калужский моторный завод", известном в просторечии как "Калуга", возобновлено производство газотурбинных двигателей для основного боевого танка Т-80. Было подтверждено, что многотопливный газотурбинный двигатель ГТД-1250 запущен в серийное производство, и это самый совершенный двигатель в семействе ГТД-1000, предназначенный для оснащения новейшего варианта танка Т-80 — Т-80БВМ.
Двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, бензине и различных смесях, что является ценной возможностью из-за риска того, что в военное время на передовой могут стать недоступными поставки одного или нескольких видов топлива. Это открытие совпало по времени с визитом министра обороны Сергея Шойгу на танковый завод "Омсктрансмаш", который производил танки Т-80 до середины 1990-х годов и в настоящее время отвечает за их ремонт и модернизацию. С момента начала боевых действий между российскими и украинскими вооруженными силами в феврале 2022 года на предприятии были отремонтированы сотни танков Т-80, снятых с хранения, при этом в то время на вооружении находилось относительно немного советских танков Т-80 из-за высоких эксплуатационных расходов этого класса по сравнению с более дешевыми Т-72 и Т-90.
Высокая стоимость газотурбинных двигателей означает, что они используются только на танках Т-80 и американских M1 Abrams, в то время как другие классы танков, включая Т-72 и Т-90, используют дизельные двигатели, которые значительно дешевле как в производстве, так и в обслуживании. Это стало основным фактором, побудившим Министерство обороны России отдать предпочтение этим двум классам танков перед Т-80 в годы после окончания холодной войны в рамках более широких усилий по значительному сокращению расходов.
Однако многочисленные факторы указывают на то, что опыт эксплуатации Т-80 на украинском театре военных действий заставил Министерство обороны пересмотреть свою предыдущую оценку экономической эффективности этого класса по сравнению с другими российскими танками, и в сентябре государственные СМИ объявили, что на "Омсктрансмаше" начались работы по возобновлению производства Т-80 после закрытия завода. до трех десятилетий. Это дополнит текущее производство танков Т-90М и следующего поколения Т-14 на танковом заводе "Уралвагонзавод". Это значительно повысило вероятность того, что будет разработан новый сильно усовершенствованный вариант Т-80, потенциально с такими функциями, как беспилотная башня и бронированная капсула для экипажа, которые можно было увидеть на нереализованных прототипах в 1990-х годах.
В связи с тем, что российская армия продолжает получать новые танки Т-80БВМ для использования на Украине, сообщения с передовой свидетельствуют об их высокой эффективности. Командир российской армии, участвовавший в боях с подразделениями украинской армии, в том числе с танками "Леопард", поставляемыми Германией, в интервью СМИ подчеркнул превосходную мобильность этого класса по сравнению с "Леопардами":
"Те же "Леопарды" тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут. С помощью беспилотников мы можем наблюдать, как их вытаскивают [из грязи]. Наша машина оснащена газотурбинным двигателем, ей не страшны грязь и слякоть, она преодолевает все выбоины. Это отличие позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости".
Помимо преимуществ в мобильности, газотурбинный двигатель Т-80БВМ также ценится за его способность быстро запускаться в экстремальных холодных условиях, что стало основным аргументом в пользу сохранения этого класса на вооружении до 2022 года из-за его пригодности для эксплуатации в Арктике, где запуск дизельных двигателей часто занимает более получаса при температуре ниже минус 20.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.