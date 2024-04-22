В США оценили возобновление производства двигателей для основного боевого танка ВС РФ

MWM: на подходе новые варианты двигателей для российского танка Т-80

4:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия возобновила производство турбинных двигателей для танков Т-80, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Уточняется, что на подходе новые варианты подобных комплектующих. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские государственные СМИ сообщили, что на машиностроительном заводе "Калужский моторный завод", известном в просторечии как "Калуга", возобновлено производство газотурбинных двигателей для основного боевого танка Т-80. Было подтверждено, что многотопливный газотурбинный двигатель ГТД-1250 запущен в серийное производство, и это самый совершенный двигатель в семействе ГТД-1000, предназначенный для оснащения новейшего варианта танка Т-80 — Т-80БВМ.

Двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, бензине и различных смесях, что является ценной возможностью из-за риска того, что в военное время на передовой могут стать недоступными поставки одного или нескольких видов топлива. Это открытие совпало по времени с визитом министра обороны Сергея Шойгу на танковый завод "Омсктрансмаш", который производил танки Т-80 до середины 1990-х годов и в настоящее время отвечает за их ремонт и модернизацию. С момента начала боевых действий между российскими и украинскими вооруженными силами в феврале 2022 года на предприятии были отремонтированы сотни танков Т-80, снятых с хранения, при этом в то время на вооружении находилось относительно немного советских танков Т-80 из-за высоких эксплуатационных расходов этого класса по сравнению с более дешевыми Т-72 и Т-90.

Высокая стоимость газотурбинных двигателей означает, что они используются только на танках Т-80 и американских M1 Abrams, в то время как другие классы танков, включая Т-72 и Т-90, используют дизельные двигатели, которые значительно дешевле как в производстве, так и в обслуживании. Это стало основным фактором, побудившим Министерство обороны России отдать предпочтение этим двум классам танков перед Т-80 в годы после окончания холодной войны в рамках более широких усилий по значительному сокращению расходов.

Однако многочисленные факторы указывают на то, что опыт эксплуатации Т-80 на украинском театре военных действий заставил Министерство обороны пересмотреть свою предыдущую оценку экономической эффективности этого класса по сравнению с другими российскими танками, и в сентябре государственные СМИ объявили, что на "Омсктрансмаше" начались работы по возобновлению производства Т-80 после закрытия завода. до трех десятилетий. Это дополнит текущее производство танков Т-90М и следующего поколения Т-14 на танковом заводе "Уралвагонзавод". Это значительно повысило вероятность того, что будет разработан новый сильно усовершенствованный вариант Т-80, потенциально с такими функциями, как беспилотная башня и бронированная капсула для экипажа, которые можно было увидеть на нереализованных прототипах в 1990-х годах.

В связи с тем, что российская армия продолжает получать новые танки Т-80БВМ для использования на Украине, сообщения с передовой свидетельствуют об их высокой эффективности. Командир российской армии, участвовавший в боях с подразделениями украинской армии, в том числе с танками "Леопард", поставляемыми Германией, в интервью СМИ подчеркнул превосходную мобильность этого класса по сравнению с "Леопардами":

"Те же "Леопарды" тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут. С помощью беспилотников мы можем наблюдать, как их вытаскивают [из грязи]. Наша машина оснащена газотурбинным двигателем, ей не страшны грязь и слякоть, она преодолевает все выбоины. Это отличие позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости".

Помимо преимуществ в мобильности, газотурбинный двигатель Т-80БВМ также ценится за его способность быстро запускаться в экстремальных холодных условиях, что стало основным аргументом в пользу сохранения этого класса на вооружении до 2022 года из-за его пригодности для эксплуатации в Арктике, где запуск дизельных двигателей часто занимает более получаса при температуре ниже минус 20.