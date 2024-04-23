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Петр Ермилин

В США заявили, что ПВО "Хезболлы" нейтрализовала израильский дрон

Силовые структуры » Военные новости

Противовоздушная обороны "Хезболлы" сбила еще один израильский беспилотник "Гермес" на фоне эскалации боевых действий в регионе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о подробностях произошедшего. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что ПВО "Хезболлы" нейтрализовала израильский дрон
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Военизированное крыло ливанской политической партии "Хезболла" 21 апреля использовало ракету класса "земля-воздух" для уничтожения израильского беспилотника "Гермес-450" над Южным Ливаном, что стало последним событием за более чем шесть месяцев эскалации боевых действий между двумя противоборствующими силами.

"Бойцы исламского сопротивления сбили вражеский беспилотник над районом Аль-Айшия на юге Ливана в 10:50 вечера [19:50 по Гринвичу] в воскресенье", — говорится в заявлении "Хезболлы", которое позже подтвердили Силы обороны Израиля (ИДФ).

Армия обороны Израиля впоследствии заявила, что нанесла авиаудары с целью нейтрализации ответственных за это объектов ПВО "Хезболлы", и впоследствии пообещала, что продолжит использовать самолеты в воздушном пространстве Ливана для защиты интересов Израиля.

Уничтожение израильского самолета последовало за предыдущими успехами ПВО "Хезболлы" 6 апреля, когда были сбиты еще один израильский "Гермес-450" и "Гермес-900". "Гермес-450" был высоко оценен западными экспертами, особенно по сравнению с его европейскими и американскими аналогами, выполняющими сопоставимые функции, в то время как более крупный "Гермес-900", стоимость которого оценивается в 30 миллионов долларов, является одним из самых дорогостоящих беспилотных летательных аппаратов в израильском арсенале.

Считается, что "Хезболла" нанесла Израилю единственное поражение в его истории в ходе 34-дневной войны с июля по август 2006 года, и впоследствии, с 2013 года, играла центральную роль в поддержке усилий сирийского правительства по борьбе с повстанцами, которых поддерживал Израиль и многие его стратегические партнеры по НАТО.

Ополчение демонстрировало все более высокие военные возможности во время своих столкновений с израильскими войсками в течение последних шести месяцев, включая использование беспилотников и артиллерии для подавления израильских систем противовоздушной обороны "Железный купол", использование высокоточной реактивной артиллерии для вывода из строя ключевой авиабазы в начале января, а также использование современных противотанковых средств, работающих по принципу "выстрелил и забыл".

6 декабря была начата одна из самых значительных военных операций за последнее время, в ходе которой высокоточная реактивная артиллерия была применена против крупного израильского объекта воздушного наблюдения вблизи ливанской границы на вершине горы Мерон — самой высокой вершины, удерживаемой израильскими войсками, за исключением оккупированных сирийских Голанских высот. Демонстрации силы ополченцами сыграли важную роль в поддержании сдерживания, которое им впервые удалось создать благодаря своим военным успехам в 2006 году.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы иран израиль ближний восток
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