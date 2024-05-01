Лучшие в аду: ЧВК "Вагнер" исполнилось 10 лет

7:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первого мая исполняется десять лет самому известному добровольческому подразделению Российской Федерации — ЧВК "Вагнер". Созданная петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и подполковником ГРУ в запасе Дмитрием Уткиным батальонно-тактическая группа за 10 лет превратилась в полноценное подразделение, стоящее на страже интересов России. Несмотря на трагические события и утраты, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают нести свою службу в дальних уголках планеты, а также продолжают воевать за Родину.

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О том, как появилась на свет "Группа Вагнера" и как частному добровольческому подразделению удалось завоевать уважение во всем мире — читайте в нашем материале.

Первые звуки "Оркестра"

ЧВК "Вагнер" была создана в судьбоносном для России и всего "русского мира" 2014 году, на фоне начавшегося вооруженного конфликта в Донбассе. Когда украинские силовики начали геноцид русского населения в Донбассе и объявили о проведении так называемой "АТО" против провозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, в регион начали съезжаться добровольцы из России.

Как рассказывал сам Евгений Пригожин в 2022 году, в тот момент предприниматель пытался собрать свое подразделение — равно как и другие бизнесмены той поры, он пытался собрать воедино стихийное движение добровольцев, возникшее на фоне конфликта в Донбассе. Однако, как пояснил сам Пригожин, он столкнулся с тем, что значительная часть "казачков" была откровенными мошенниками, которые за деньги увозили ополченцев на смерть, без подготовки и без снаряжения.

"Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер"", — вспоминал впоследствии Пригожин.

Во главе подразделения, созданного Пригожиным, встал подполковник запаса Дмитрий Уткин — ветеран двух чеченских войн и бывший командир 700-го отряда 2-й отдельной бригады спецназначения ГРУ. Именно благодаря его позывному, отряд получает свое легендарное наименование — "Вагнер". Кроме того, Дмитрий Уткин обладал незаурядными воинскими качествами: "Девятый" (а именно с таким позывным Уткин действовал в составе "Оркестра") смог в кратчайшие сроки подготовить группу к участию в боях на территории ЛНР и благодаря тактическим навыкам смог вместе со своими "музыкантами" взять штурмом Луганский аэропорт в сентябре 2014 года.

"Могу сказать одно, тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой компьютерной игре имеет уровень — Бог", — так отзывался "Первый" — Пригожин — о персоне "Девятого".

Путь "музыканта"

С этого момента ЧВК "Вагнер" начинает свое шествие по всем значимым локальным военным конфликтам, в которых довелось участвовать России. После штурма Луганского аэропорта бойцы "Вагнера" участвуют в Дебальцевской операции зимой 2015 года — штурмовые отряды "оркестра" бьются на самых опасных участках фронта и стремятся загнать ВСУ в окружение. Однако в тот момент ВСУ удалось избежать возмездия за убийства мирных жителей Донбасса, а "Группа Вагнера" после выполнения задач на Дебальцевском выступе стала готовиться к своей первой командировке за рубеж — в Сирию.

В 2015 году Россия объявила о начале военной операции против боевиков запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Бойцы "Группы Вагнера" прибывают в Сирию и участвуют в самых тяжелых операциях сирийской кампании — дважды штурмуют сирийскую Пальмиру, участвуют в прорыве к осажденному боевиками ИГ Дейр эз-Зору, форсируют реку Евфрат и ведут бои с террористами на восточном берегу великой реки. Именно благодаря деятельности ЧВК "Вагнер" России удалось нанести военное поражение террористической группировке, лишив ее захваченных сирийских территорий.

Следом за Сирией бойцы ЧВК "Вагнер" налаживают контакты с другими странами и направлениями. Поняв, что российское подразделение может помочь им в обеспечении безопасности и суверенитета свое страны, свои договоренности с "Оркестром" заключают страны Африки — Судан, Ливия, Центральноафриканская Республика и Мали. Во всех этих странах работали инструкторы и бойцы ЧВК "Вагнер" (в ЦАР и Мали они продолжают работать и сейчас) — проводят сложные операции по борьбе с террористическим подпольем и обучают местных армейцев тактике и стратегии борьбы за свою независимость.

"Эти парни — герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет", — так объяснил принципы созданного им подразделения Евгений Пригожин.

"Смерть — это не конец"

В 2022 году перед Россией ставится новый, гораздо более сложный вызов — специальная военная операция по принуждению украинского режима к миру. Против российской армии на поле боя, помимо ВСУ, выступает военная машина всего блока НАТО — и в этих условиях на фронт СВО прибывают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". В кратчайшие сроки силам "Оркестра" удается прорвать фронт и начать поэтапное наступление на позиции украинских силовиков — итогом чего стала полная зачистка укрепрайона Попасной и освобождение Светлодарска.

Осенью 2022 года бойцы ЧВК "Вагнер" начинают свою знаменитую операцию "Бахмутская мясорубка": стягивание и уничтожение живой силы ВСУ вокруг Артемовска (Бахмута). За следующие восемь месяцев ожесточенных боев штурмовики ЧВК "Вагнер" практически обескровят украинскую армию и выведут из строя значительные резервы, которые готовились Киевом для проведения контрнаступления на позиции ВС РФ. 20 мая Артемовск будет полностью освобожден от ВСУ силами ЧВК "Вагнер".

Сейчас бойцы "Оркестра" продолжают свою деятельность на страже Родины и ее интересов. Подразделения ЧВК "Вагнер" работают в Африке, где по договоренности с правительствами ЦАР и Мали успешно пресекают деятельность террористических группировок. Увы, новые победы "Оркестра" не встретят его отцы-основатели — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин трагически погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Однако дело, созданное "Первым" и "Девятым", продолжает жить: и сейчас те, кто прошел боевую школу ЧВК "Вагнер", гордо несут память о своих командирах и помнят их слова: