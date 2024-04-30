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Дмитрий Плотников
Нечисть вышла на охоту. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники

НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России

Силовые структуры » Военные новости

В ночь на 30 апреля ВСУ ударили по полуострову Крым — запустили на территорию России 9 дальнобойных американских баллистических ATACMS.

НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Гроза в начале мая

Однако ракеты типа "земля — земля" производства фирмы Lockheed Martin и с дальностью до 300 километров были сбиты над Джанкоем и Симферополем российскими комплексами ПВО. 5 ракет ВСУ запустили по нам в первой волне и 4 — во второй.

А позже и глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгородском районе противовоздушная система обороны ВС РФ сбила одну воздушную цель на подлёте к столице региона.

Всё как мы и предупреждали — террористы будут бить и по полуострову, и по Крымскому мосту. Удары, по прогнозам, будут комбинированные: ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, истребителями и морскими ударными беспилотниками.

Украинские террористы банды Зеленского, напичканые сегодня западным оружием, не остановятся. У них цель — превратить украинский народ в расходный бесплатный материал, сжечь свою страну совсем, но русским хоть как-то насолить. У Банковой нет выхода, кроме как подчиниться и так пока выжить. Пока.

У всей этой кровавой возни есть ещё прикладные цели от кураторов. Первая — испортить праздники в России — 1 и 2 мая. И, конечно, испортить День Победы 9 мая.

Кстати, замечательная акция "Бессмертный полк" проводится в формате онлайн именно по этой причине — к бабке не ходи, мерзавцы бы обязательно ударили по мирным шествиям.

Координаты от НАТО

С большой долей вероятности, накануне в Киев прилетал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Без объявления, втихаря. Не иначе, что координировал карманных террористов по терактам в мае.

Запад осознал, что линия обороны ВСУ когда-то рухнет и ВС РФ выйдут на оперативный простор. Поэтому залитые кровью праздники традиционно отвлекут украинскую и мировую общественность от катастрофы Киева на фронте.

Удары по Крыму и очередные "мясные штурмы" неподготовленных боевиков должны отвлечь от поражений ВСУ. Других способов изменить повестку у Украины и Запада нет, поэтому они готовы заваливать страну трупами украинцев, прикрывая военно-политические фиаско.

А провокации отвлекут от осознания факта, что Украину не собираются интегрировать в НАТО. Ведь Столтенберг так и сказал: "Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО". То есть он в очередной раз подчеркнул, что ей не стоит надеяться на вступление в НАТО.

На это Зеленский попытался укусить руку хозяина, высказав претензии, мол, Украине не дали всего нужного, вот армия страны и "чуть проигрывает". Но эта песенка в исполнении Зеленского уже набила оскомину, и Столтенберг пропустил её мимо ушей.

Пасьянсы в альянсе

Резюмировал всё специальный помощник американского президента Томас Райт, который довольно откровенно сказал, что "у них ещё до Вильнюса было ощущение, что вопрос о принятии Украины в НАТО двоичен. Она либо является членом, либо нет".

Говоря другими словами, это означает, что Киев прокатили мимо НАТО. И сейчас, и в следующие несколько лет будут так же прокатывать. США нужно только одно — сделать ряд шагов, которые чуть укрепят оборону и безопасность Украины. Но только исключительно для войны с Россией!

Это значит, что майские праздники могут быть опасными — нечисть получила задание и вышла на охоту.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато крым йенс столтенберг владимир зеленский
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