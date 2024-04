Нечисть вышла на охоту. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники

В ночь на 30 апреля ВСУ ударили по полуострову Крым — запустили на территорию России 9 дальнобойных американских баллистических ATACMS.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain