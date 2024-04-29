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Дмитрий Плотников
Ракеты, которыми враг хочет нас убить. Что армия России противопоставит ATACMS

Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS

4:17
Силовые структуры » Военные новости

Итак, США дают Киеву ракеты ATACMS и значит, в их зоне досягаемости (с их дальностью стрельбы до 300 км) окажется Крымский мост и все военные цели полуострова.

Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Угроза России

Также в зону риска подпадают Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Орёл, Ростов-на-Дону, а также Республики Донбасса. Впрочем, эти ракеты Киев уже применял при обстреле Джанкоя и ударе по аэропорту в Бердянске.

В распоряжении армии Украины уже есть дальнобойные Storm Shadow/SCALP. Их дальность и мощность приблизительно соответствует характеристикам ATACMS. Правда "американцы" втрое быстрее, могут оснащаться кассетными боеприпасами, эффективными на больших площадях, запускаются с мобильных HIMARS. Storm Shadow/SCALP запускают с самолётов, а они, в свою очередь, уязвимы в воздухе.

Характеристики

По характеристикам ATACMS находится между комплексами ВС РФ "Точка-У" и "Искандер-М". Основное отличие ракеты баллистической от крылатой — время от обнаружения цели до поражения. Перед полётом Storm Shadow нужно спланировать маршрут с учётом местности, ввести данные о цели, поднять самолёты и дождаться, пока дозвуковая ракета пройдёт сотни километров. Ввод полётного задания занимает более часа, полёт не более получаса, и, собственно, цель не будет поражена быстрее, чем за два часа.

А вот ATACMS достигает цели за несколько минут, плюс ко всему, подготовка к запуску занимает не более двух минут. С учётом нахождения "Хаймарсов" вблизи линии фронта ATACMS поражает те, цели, для который оперативность поражения чрезвычайно важна.

Чем ответим

Противодействовать ATACMS можно, и как цель для подразделений ПВО данная ракета сложности не представляет. Наши ЗРС С-300 и ЗРС С-400 "Триумф" успешно борются с ракетами подобного типа. Войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели.

Помимо этого, новейшая ЗРС С-350 "Витязь" может одновременно обстреливать 12 целей ATACMS, а число одновременно наводимых ракет достигает 32 штук.

На сегодня возможности по борьбе с этими ракетами у ПВО России, конечно, имеются. Самые основные сложности по поражению ATACMS находятся не в технической сфере, а в организационной. Ведь для успешного поражения ATACMS её необходимо обнаружить и выдать целеуказание ракетным батареям.

Путь к успешному поражению ракеты — на рабочих местах ЗРС должен находиться полный боевой расчёт, все средства ЗРК/ЗРС должны быть включены и проверены. То есть, требования к организации боевого дежурства высоки. Поскольку ATACMS после запуска летит всего несколько минут, верно организованное дежурство — залог их уничтожения.

Сбить ATACMS поражающими элементами зенитной ракеты непросто, поскольку шанс, что она не получит серьёзных повреждений, высок. Поражающие элементы больше рассчитаны на уничтожение самолётов, а ракета может уцелеть.

Вывод

Эффективная дальность поражения "баллистики" всегда намного меньше, чем самолётов. К примеру, зенитная ракета комплекса С-300/400 способна поразить самолёт на дальности до 200 километров, но баллистическую ракету — в самом лучшем случае до 40 км. А значит, ЗРК должен быть непосредственно в зоне поражения. Это лишает боевой расчёт права на ошибку, ведь комплекс становится основной целью.

Подавлять ATACMS средствами радиоэлектронной борьбы довольно сложно, а вот сбивать средствами ПВО можно. Вот и выходит, что это очередная поставка Запада, которая лишь повышает цену победы, и не более того.

Ну и, разумеется, нам необходимо уничтожать дальнобойные ракеты врага на пути доставки.

ATACMS — дальнобойная ракетная система
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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