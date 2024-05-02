Сводка с фронта: в Одессе уничтожены боеприпасы, пришедшие из США, наступление от Очеретино

ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США

4:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на четверг, 2 мая.

Артёмовское направление

Продолжаются бои за город Часов Яр. Российской армии удалось продвинуться в восточной части города, закрепившись на позициях. Боевая авиация России продолжает наносить удары по врагу, уничтожая его управляемыми бомбами.

Авдеевское направление

На этом фронте российская группировка вытеснила боевиков ВСУ из посёлков Керамик и Новокалиново. ВС РФ также продолжают увеличивать контрольную территорию в районе населённого пункта Очеретино. Стоящее на стратегически важной высоте, село представляет угрозу для националистов в н. п. Сокол, Новопокровск, Архангельское и Новоалександровка.

Запорожское направление

Здесь не стихают серьёзные бои в районе посёлка Работино. Артиллеристы армии России вместе с операторами FPV-дронов активно ведут огонь по неприятелю. Накануне сообщалось, что в северной части населённика российские бойцы подняли флаг РФ. Однако само село сейчас превратилось в сплошные руины. Русские воины контролируют часть Работино, но оставшееся остаётся так называемой "серой зоной".

Донецкое направление

На этом фронте продолжаются тяжёлые бои за город Красногоровка. Российская армия расширяет тут зону своего контроля. В Георгиевке также ожесточённые бои. Есть данные об освобождении русскими бойцами села Парасковиевка. ВС РФ двигаются и к Константиновке. Освобождение этого города перережет автотрассу на Угледар, лишив бандеровцев логистической линии.

В посёлке Нетайлово и около Уманского продолжаются встречные бои. Фронт между селом Бердычи и Новобахмутовка выровнялся, армия РФ продвигается к Новопокровке и Новосёлкам Первым. От Соловьево она также наступает на запад — к населённому пункту Сокол.

Тылы Украины

Ночью по военным складам в Одессе был нанесён удар российскими ракетами. На территории государственной компании "Новая почта" был уничтожен склад со снарядами из Соединённых Штатов, которые только приехали. По всей вероятности, это снаряды из нового, только принятого пакета помощи. Сегодня киевская власть прячет такой опасный груз по различным локациям, чтобы не рисковать всем сразу. Невзирая на то, что под угрозу попадают мирные жители, киевский преступный режим и не думает менять тактику.

Сообщается, что 155-мм снаряды пришли прошлым утром морем из Румынии. Всю ночь на местах прилётов тактических ракет "Искандер М" была слышна вторичная детонация и бушевал пожар. Служба безопасности Украины оцепила участок, и ловит всех, кто попытается снять место поражения на фото или видео.

Террористические удары Киева

ВСУ атаковали объекты в Ростовской и Орловской областях, а также Краснодарском крае. Российская ПВО уничтожила два беспилотника в районе Каменска-Шахтинского и Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет.

Над кубанским посёлком Афипский комплекс ПВО сбил дроны, летевшие на местный НПЗ.

Также атакована энергоинфраструктура в Орловской области. Под удар беспилотника-камикадзе попали Свердловский и Глазуновский районы. Во время обезвреживания БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домов.

Всего в течение ночи были уничтожены и перехвачены 12 украинских дронов из которых: 5 — над территорией Брянщины, 1 — над Курской областью, 1 — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.