Сводка с фронта: в Одессе уничтожены все офицеры в бункере, в Часове Яре ВС РФ подошли к каналу

В бункере Одессы уничтожены офицеры, в Часов Яр кидают резервы неонацистов

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

Представляем военную сводку на среду, 1 мая.

Артёмовское направление

С вечера поступила информация, что на этом фронте армия России пробилась к каналу Северский Донец — Донбасс в городе Часов Яр, закрепившись на восточной окраине. Если эти данные подтвердятся, то у украинской группировки начинаются огромные проблемы, такие какие были у ВСУ в битве за Артёмовск, поскольку укреплённой оборонительной линии (только жилые дома и промзона) в Часове Яре нет.

Канал разделяет город на две части и потеря позиций вдоль него обрушит всю оборону боевиков ВСУ. Учитывая стратегическую важность этого населённого пункта, можно ждать, что Генштаб армии Украины сюда перебросит резервы. Он уже перебросил сюда нацбат "Кракен" и 18-ю бригаду НГУ, которая раньше базировалась у Тернов.

Также на этом участке ВС РФ продвинулись на два километра вдоль автотрассы на Константиновку.

Авдеевское направление

Российская армия закрепилась севернее села Новокалиново, а южнее ведёт зачистку вражеских позиций. Позже пришло сообщение, что Новокалиново и Керамик заняты полностью. Российские войска также активно наступают восточнее Новоалександровки и западнее Соловьёво.

В направлении посёлка Архангельское пока движения нет — противник удерживает оборону. Но российские бойцы пробиваются к Новоалександровке, до неё осталось 700 м. После её освобождения ВС РФ сможет перерезать автотрассу Константиновка — Покровск, оборвав здесь всю логистику националистов. Наступает армия РФ и западнее села Бердычи в сторону рубежа Новоселовка Первая — Новопокровское.

Продолжается движение от Очеретино на запад к селу Прогресс. Украинские эксперты написали, что сейчас прорыв фронта русскими составляет около 5 километров в глубину при ширине в полкилометра. По всей вероятности, ВС РФ рискнули проводить это наступление, не опасаясь перерезания фронта. Раньше российская армия так не рисковала, не подтянув фланги. Наверняка, есть понимание, что сейчас враг ничего противопоставить не сможет.

Запорожское направление

ВС РФ вытеснили врага с северной окраины посёлка Работино, заставив отступать в сторону село Копани. Переброска сил националистов на другие направления поспособствовала продвижению российской армии.

Уничтожение офицеров ВСУ в Одессе

Сегодня после полуночи российские ракеты уничтожили подземный бункер с офицерами Генштаба ВСУ в Одессе. Выживших там не будет наверняка, сообщают сами украинские ресурсы. Удар, по предварительной информации, пришёлся по точке в районе городского железнодорожного вокзала.

"Штаб группировки ЮГ разбит наглухо. Со всеми находящимися под землёй", — отметили украинские паблики.

Также есть данные об уничтожении установки ПВО. Несколько обозревателей утверждает, что удар пришёлся и по пусковой установке противокорабельного комплекса "Нептун".

По всей вероятности, ракетные прилёты по Одессе ничем не пресекались. Украинская ПВО после поражения депутатского "дворца Кивалова" особых "успехов не демонстрирует", также подчеркнул военный эксперт Борис Рожин.

Сегодня утром в Одессе военные и Служба безопасности Украины оцепили периметр в районе железнодорожного вокзала, площади Куликово поле и улице Пироговской. По всей видимости, после удара русских ракет идёт эвакуация погибших офицеров.