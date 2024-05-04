Выбираем приоритеты. В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение боевиков ВСУ

В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты Вооружённых сил России продолжают продвигаться к северу населённого пункта Работино.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Работино

Сразу хотим отметить, что закрепиться на данном участке Запорожского направления довольно тяжело, поскольку укрытий и мест, где можно занять оборону, тут практически нет, и, откровенно сказать, сидят бойцы тут на открытом пространстве под артиллеристами ВСУ, кассетными боеприпасами и многочисленными беспилотниками.

"В районе Работино-Вербовое мы сбили ночью очередную "Бабу-Ягу" (беспилотник — прим. ред.), каждую ночь они залетают десятками. Сейчас прорабатываем всё больше и больше вариантов борьбы с ними", — рассказывают с места российские герои.

Русские ребята сообщают, что на данном участке фронта необходимо больше средств радиоэлектронной борьбы для эффективного продвижения российской армии, а также необходимо усилить контрбатарейную борьбу.

Сейчас позиционные бои там продолжаются буквально за каждый метр, на котором, повторимся, нет никакой возможности закрепиться ни российским воинам, ни националистам.

Вербовое

Северо-западнее Вербового артиллеристы работают в "двухстороннем формате" по передовым позициям. За апрель русские освободители хорошо продвинулись на этом участке. Успехи тут есть, но сейчас армия России столкнулась с той же проблемой, что и в Работино — укрыться-закрепиться негде, а в чистом поле усидеть нет возможностей.

"Северо-западнее населённого пункта Вербовое проходит ротация противника малыми группами, наша ствольная артиллерия и минометные расчёты плотно работают по позициям противника", — продолжают сообщать бойца российской армии.

Да, линия фронта в Работино меняется медленно. Российская группировка постепенно выбивает бандеровцев с насиженных позиций, но в реалиях имеет значение иное обстоятельство. А что же важно, если не освобождение территории?

Ликвидация ВСУ

Штурмовать Работино в разное время пытались следующие украинские подразделения:

17-я, 33-я и 65-я механизированные бригады,

141-я пехотная бригада,

116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады,

82-я ОДШБр,

46-я аэромобильная бригада,

47-я ОМБр "Магура",

3-я и 17-я бригады НГУ,

многочисленные "интернациональные" бригады,

десятки подразделений "дроноводов".

Вся элита ВСУ была здесь сожжена за 6 месяцев, и восполнить эти потери в ближайшее время (как в технике, так и в людях) Киеву будет нечем. Некоторые боевые части, как, к примеру, печально известная "Магура", обновили по 2-3 состава и сегодня только формально их можно считать боеспособными (в похожем состоянии находилась и 3-я ОШБр (бывший "Азов"*) перед сдачей города Авдеевка.

Вывод

Посему, результатом боёв за Работино правильнее считать как раз уничтожение самых боеспособных частей националистов, а не территориальные приобретения в десяток квадратных километров.

Вся эта территория, разумеется, важна и будет освобождена русской армией, но ликвидация хорошо обученного, мотивированного и многочисленного личного состава врага влияет на его боеспособность, конечно, гораздо сильнее. И не только на этом участке фронта, а вообще…

* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.