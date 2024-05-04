Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Выбираем приоритеты. В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение боевиков ВСУ

В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ

3:49
Силовые структуры

Солдаты Вооружённых сил России продолжают продвигаться к северу населённого пункта Работино.

В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Работино

Сразу хотим отметить, что закрепиться на данном участке Запорожского направления довольно тяжело, поскольку укрытий и мест, где можно занять оборону, тут практически нет, и, откровенно сказать, сидят бойцы тут на открытом пространстве под артиллеристами ВСУ, кассетными боеприпасами и многочисленными беспилотниками.

"В районе Работино-Вербовое мы сбили ночью очередную "Бабу-Ягу" (беспилотник — прим. ред.), каждую ночь они залетают десятками. Сейчас прорабатываем всё больше и больше вариантов борьбы с ними", — рассказывают с места российские герои.

Русские ребята сообщают, что на данном участке фронта необходимо больше средств радиоэлектронной борьбы для эффективного продвижения российской армии, а также необходимо усилить контрбатарейную борьбу.

Сейчас позиционные бои там продолжаются буквально за каждый метр, на котором, повторимся, нет никакой возможности закрепиться ни российским воинам, ни националистам.

Вербовое

Северо-западнее Вербового артиллеристы работают в "двухстороннем формате" по передовым позициям. За апрель русские освободители хорошо продвинулись на этом участке. Успехи тут есть, но сейчас армия России столкнулась с той же проблемой, что и в Работино — укрыться-закрепиться негде, а в чистом поле усидеть нет возможностей.

"Северо-западнее населённого пункта Вербовое проходит ротация противника малыми группами, наша ствольная артиллерия и минометные расчёты плотно работают по позициям противника", — продолжают сообщать бойца российской армии.

Да, линия фронта в Работино меняется медленно. Российская группировка постепенно выбивает бандеровцев с насиженных позиций, но в реалиях имеет значение иное обстоятельство. А что же важно, если не освобождение территории?

Ликвидация ВСУ

Штурмовать Работино в разное время пытались следующие украинские подразделения:

  • 17-я, 33-я и 65-я механизированные бригады,
  • 141-я пехотная бригада,
  • 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады,
  • 82-я ОДШБр,
  • 46-я аэромобильная бригада,
  • 47-я ОМБр "Магура",
  • 3-я и 17-я бригады НГУ,
  • многочисленные "интернациональные" бригады,
  • десятки подразделений "дроноводов".

Вся элита ВСУ была здесь сожжена за 6 месяцев, и восполнить эти потери в ближайшее время (как в технике, так и в людях) Киеву будет нечем. Некоторые боевые части, как, к примеру, печально известная "Магура", обновили по 2-3 состава и сегодня только формально их можно считать боеспособными (в похожем состоянии находилась и 3-я ОШБр (бывший "Азов"*) перед сдачей города Авдеевка.

Вывод

Посему, результатом боёв за Работино правильнее считать как раз уничтожение самых боеспособных частей националистов, а не территориальные приобретения в десяток квадратных километров.

Вся эта территория, разумеется, важна и будет освобождена русской армией, но ликвидация хорошо обученного, мотивированного и многочисленного личного состава врага влияет на его боеспособность, конечно, гораздо сильнее. И не только на этом участке фронта, а вообще…

* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
"Ингосстрах" снова в лидерах рейтингов
Говорим о пользе крапивы
Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары
Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации
Как защитить кузов автомобиля после зимы: советы от эксперта Евгения Евтеева
Россиянам рассказали, как защититься от клещей
В Москве нашли апартаменты дешевле миллиона рублей
У людей, питающихся разнообразно и сбалансировано, психическое здоровье лучше
Cambridge University Press: талые воды ломают ледники Антарктиды
Бывшая жена Гуфа дала "смешной совет" всем девушкам рэперов
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить
Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе
Ветеринары ответили, сколько спит здоровый кот
Эффективные советы по красоте, которые необходимо знать
Как бороться с гнёздами ос, шершней?
Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"
Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом
Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле
Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа
Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников