Выбираем приоритеты. В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение боевиков ВСУ

Солдаты Вооружённых сил России продолжают продвигаться к северу населённого пункта Работино.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic