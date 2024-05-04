Сводка с фронта: ночью ВСУ бежали из Архангельского, подбит шестой танк "Абрамс"

ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой

4:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Фото из личного архива Владимира Чечетова

Представляем военную сводку на субботу, 4 мая.

Фланги Артёмовска

Ночью после артиллерийской подготовки начались штурмы 98-й ВДД ВДВ. Десант взял 3 блиндажа и 2 опорника, проводятся зачистки, работает плотно реактивная система залпового огня. Взяты в плен военнослужащие 41-й бригады ВСУ.

Здесь армия России наступление не форсирует. Украинские спикеры распространяют тезисы, что город Часов Яр русские должны взять непременно к Дню Победы, однако к этой дате взятие города любой ценой, командованием ВС РФ, к счастью, нет стремления. Да, Часов Яр — важный укрепрайон на высотке, и Киев будет удерживать его всем, чем возможно.

Опять ВСУ сообщили о переброске сюда всевозможных резервов. Российская армия методично укрепляет своё положение на флангах и в микрорайоне Канал", ВКС РФ помогают справиться с резервами.

Восточнее зачищается зона вокруг посёлков Новокалиново и Керамик. От н. п. Бердычи и Семёновка русская армия нацелена на помощь братьям в Нетайлово и Уманском, где продолжаются встречные бои.

Главком ВСУ Александр Сырский на последней ставке доложил президенту Зеленскому о сложной ситуации на Восточном фронте и проблемах с резервами, которых катастрофически не хватает для удержания ВС РФ. Президент Украины потребовал держать до последнего все населённые пункты, несмотря на потери.

Авдеевское направление

Посёлок Архангельское с ночи полностью под контролем русских бойцов. Накануне вечером неприятель отступил из села под шквальным огнем ВС РФ.

ВСУ оказались под угрозой окружений и оставили Архангельское. Также националисты подтверждают потерю позиций к югу от села Первомайское. Западнее населённика продолжаются бои на востоке села Нетайлово, за которым находится посёлок Карловка.

В целом, фронт к западу от города Авдеевка продолжает двигаться и на тех или иных участках. ВСУ регулярно вынуждены оставлять различные позиции.

Кстати, сообщается, что на этом фронте подбит уже шестой украинский (американский) танк M1A1SA Abrams.

Запорожское направление

ВСУ пополняются тут военными 2005-2006 годов рождения. Все названные — это курсанты 3-4 курсов Житомирского военного института, Львовской военной академии и Киевской академии МВД. Киев пускает в расход молодое поколение, молодёжь по 18-20 лет.

Судороги Киева

Из Харьковской области поступили данные о переброске сразу пяти бригад армии Украины и большого количества кадровых военнослужащих. Трудно пока утверждать, что это сделано на фоне паники украинских спикеров о наступлении российской армии на Харьков. Сейчас самое основное — это не допустить новых попыток "медийных прорывов" в сторону Белгородской области.

Пока же разведка российской армии эффективна — в районе Харькова уничтожена пусковая установка немецкого комплекса ПВО IRIS-T. Также ракеты ВС РФ атаковали объекты в Харьковской области и городе Кривой Рог. Украинцы огрызались беспилотниками по Белгородской области, а Запорожской области опять обстрелян Токмак.

Поставка Киеву комплекса ПВО Patriot (США) не ожидается ранее конца июня. Предположительно, что её могут привезти вместе с самолётами F-16. ВСУ грезят американскими ЗРК, но СМИ Израиля недавно опубликовали информацию о низкой эффективности Patriot при атаке Ирана. Свои цели нашли только две ракеты из восьми, то есть 25 процентов. Тель-Авив уже подтвердил отказ от их эксплуатации. Какие-то могут оказаться у ВСУ через третьи страны.