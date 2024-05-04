Сводка с фронта: ночью ВСУ бежали из Архангельского, подбит шестой танк "Абрамс"

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на субботу, 4 мая.
Ночью после артиллерийской подготовки начались штурмы 98-й ВДД ВДВ. Десант взял 3 блиндажа и 2 опорника, проводятся зачистки, работает плотно реактивная система залпового огня. Взяты в плен военнослужащие 41-й бригады ВСУ.
Здесь армия России наступление не форсирует. Украинские спикеры распространяют тезисы, что город Часов Яр русские должны взять непременно к Дню Победы, однако к этой дате взятие города любой ценой, командованием ВС РФ, к счастью, нет стремления. Да, Часов Яр — важный укрепрайон на высотке, и Киев будет удерживать его всем, чем возможно.
Опять ВСУ сообщили о переброске сюда всевозможных резервов. Российская армия методично укрепляет своё положение на флангах и в микрорайоне Канал", ВКС РФ помогают справиться с резервами.
Восточнее зачищается зона вокруг посёлков Новокалиново и Керамик. От н. п. Бердычи и Семёновка русская армия нацелена на помощь братьям в Нетайлово и Уманском, где продолжаются встречные бои.
Главком ВСУ Александр Сырский на последней ставке доложил президенту Зеленскому о сложной ситуации на Восточном фронте и проблемах с резервами, которых катастрофически не хватает для удержания ВС РФ. Президент Украины потребовал держать до последнего все населённые пункты, несмотря на потери.
Посёлок Архангельское с ночи полностью под контролем русских бойцов. Накануне вечером неприятель отступил из села под шквальным огнем ВС РФ.
ВСУ оказались под угрозой окружений и оставили Архангельское. Также националисты подтверждают потерю позиций к югу от села Первомайское. Западнее населённика продолжаются бои на востоке села Нетайлово, за которым находится посёлок Карловка.
В целом, фронт к западу от города Авдеевка продолжает двигаться и на тех или иных участках. ВСУ регулярно вынуждены оставлять различные позиции.
Кстати, сообщается, что на этом фронте подбит уже шестой украинский (американский) танк M1A1SA Abrams.
ВСУ пополняются тут военными 2005-2006 годов рождения. Все названные — это курсанты 3-4 курсов Житомирского военного института, Львовской военной академии и Киевской академии МВД. Киев пускает в расход молодое поколение, молодёжь по 18-20 лет.
Из Харьковской области поступили данные о переброске сразу пяти бригад армии Украины и большого количества кадровых военнослужащих. Трудно пока утверждать, что это сделано на фоне паники украинских спикеров о наступлении российской армии на Харьков. Сейчас самое основное — это не допустить новых попыток "медийных прорывов" в сторону Белгородской области.
Пока же разведка российской армии эффективна — в районе Харькова уничтожена пусковая установка немецкого комплекса ПВО IRIS-T. Также ракеты ВС РФ атаковали объекты в Харьковской области и городе Кривой Рог. Украинцы огрызались беспилотниками по Белгородской области, а Запорожской области опять обстрелян Токмак.
Поставка Киеву комплекса ПВО Patriot (США) не ожидается ранее конца июня. Предположительно, что её могут привезти вместе с самолётами F-16. ВСУ грезят американскими ЗРК, но СМИ Израиля недавно опубликовали информацию о низкой эффективности Patriot при атаке Ирана. Свои цели нашли только две ракеты из восьми, то есть 25 процентов. Тель-Авив уже подтвердил отказ от их эксплуатации. Какие-то могут оказаться у ВСУ через третьи страны.
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