Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США заявили о "растущем разрыве" с одной из крупнейших арабских стран

В США объяснили передислокацию войск ВВС "разрывом" в отношениях с ОАЭ

5:36
Силовые структуры » Военные новости

Передислокация ВВС США подчеркивает тесные связи с Катаром и растущий разрыв с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают подробности меняющейся геополитической картины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили передислокацию войск ВВС "разрывом" в отношениях с ОАЭ
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy is licensed under public domain

Военно-воздушные силы США перебросили несколько истребительных подразделений с баз в Объединенных Арабских Эмиратах на свои объекты в Катаре после растущего разрыва в отношениях между Вашингтоном и Абу-Даби, поскольку правительство ОАЭ ясно дало понять, что не допустит нанесения американскими ВВС авиаударов по соседним странам со своей территории без предварительного уведомления.

Новые ограничения на американские операции в стране, и в частности на авиабазу Аль-Дафра, наносят серьезный удар по позициям Америки в регионе из-за их давней важности для операций на различных театрах военных действий. В прошлом здесь размещалось большое количество американских истребителей в ответ на эскалацию напряженности в отношениях с Ираном, Россией и Сирией, здесь размещались истребители F-22, F-35 и F-15, а также ряд других объектов, и он служил плацдармом для демонстрации силы против иранских ВВС. Теперь самолеты будут переброшены на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая, в отличие от ОАЭ, имеет статус крупного союзника, не входящего в НАТО, и неизменно более тесно связана с интересами западного блока.

Основной причиной разногласий между Вашингтоном и Абу-Даби стало тесное стратегическое партнерство последнего с Китаем, поскольку ОАЭ сопротивлялись давлению Америки, требовавшей запретить использование телекоммуникационного оборудования китайской фирмы Huawei, несмотря на то, что США обусловили это поставкой истребителей F-35. ОАЭ в 2021 году также стали первым государством Персидского залива, разместившим заказы на китайские истребители, приобретя дюжину легких самолетов L-15.

Сообщалось, что страна обсуждает приобретение истребителей пятого поколения FC-31 в качестве альтернативы F-35. Западные источники также утверждают, что страна начала размещать на своей территории китайские военные объекты. Тесные торговые и дипломатические связи ОАЭ с Россией, которые сыграли важную роль в оказании Москве помощи в обходе западных санкций, стали еще одним предметом разногласий с Западом и привели к введению экономических санкций в отношении некоторых фирм ОАЭ. Раскол начал проявляться в 2018 году после того, как Абу-Даби установил дипломатические отношения с Сирией в 2018 году, что сделало его первым государством Персидского залива, которое сделало это, несмотря на значительное давление Запада.

В отличие от ОАЭ, Катар неизменно играет центральную роль в содействии достижению целей западного блока на Ближнем Востоке и за его пределами. Возможно, это стало наиболее очевидным во время военного нападения Запада на Ливию в 2011 году, в ходе которого Катар сыграл, безусловно, самую крупную роль среди стран, не входящих в Североатлантический союз, и самую крупную роль любого государства в поддержке наземной кампании.

Глава генштаба Катара Хамад бин Али Аль-Аттия признал, что "численность катарцев на местах составляла сотни человек в каждом регионе", и они "проводили операции по обучению и связи" для повстанцев. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель Джалиль признал, что катарцы "планировали" и были "главным партнером во всех сражениях, которые мы вели". Это включало в себя развертывание катарских сил для захвата столицы Бенгази ливийскими правительственными войсками, когда поддерживаемые Западом местные повстанческие группировки не смогли этого сделать, а также создание сетей связи для повстанцев.

Доха одновременно выступила с призывами к Западу начать аналогичную воздушную кампанию против Сирии, а государственное новостное агентство "Аль-Джазира", по словам ученых, "мобилизовало арабскую поддержку" военных действий Западного блока против Дамаска и Триполи.

С учетом того, что силы Катара сражались плечом к плечу с западными силами в Ливии и тесно координировали свои действия в кампании против Сирии, страна сыграла, безусловно, самую важную роль среди государств региона в поддержке геополитических целей Западного блока в борьбе с многочисленными противниками со времен окончания холодной войны.

Контраст между его ролью и ролью все более дружественных Китаю Объединенных Арабских Эмиратов стал важным фактором, сделавшим Катар предпочтительным местом размещения американских военных объектов. В результате, в то время как ОАЭ в ближайшем будущем могут приобрести китайские истребители-невидимки FC-31 и начали беспрецедентные совместные учения с ВВС Китая, ожидается, что Катар, напротив, станет первым арабским заказчиком F-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы оаэ сша китай катар пентагон ближний восток
Обсудить
Новости Все >
По мнению экспертов, стоит избегать жирной еды и бобовых перед занятиями
Эксперт: российскому рынку труда грозят проблемы
Ученый Петров рассказал, что из-за паводка в Оренбуржье придут новые виды рыб
3 причины не заводить кошку дома
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников