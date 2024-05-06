В США заявили о "растущем разрыве" с одной из крупнейших арабских стран

В США объяснили передислокацию войск ВВС "разрывом" в отношениях с ОАЭ

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Передислокация ВВС США подчеркивает тесные связи с Катаром и растущий разрыв с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают подробности меняющейся геополитической картины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy is licensed under public domain

Военно-воздушные силы США перебросили несколько истребительных подразделений с баз в Объединенных Арабских Эмиратах на свои объекты в Катаре после растущего разрыва в отношениях между Вашингтоном и Абу-Даби, поскольку правительство ОАЭ ясно дало понять, что не допустит нанесения американскими ВВС авиаударов по соседним странам со своей территории без предварительного уведомления.

Новые ограничения на американские операции в стране, и в частности на авиабазу Аль-Дафра, наносят серьезный удар по позициям Америки в регионе из-за их давней важности для операций на различных театрах военных действий. В прошлом здесь размещалось большое количество американских истребителей в ответ на эскалацию напряженности в отношениях с Ираном, Россией и Сирией, здесь размещались истребители F-22, F-35 и F-15, а также ряд других объектов, и он служил плацдармом для демонстрации силы против иранских ВВС. Теперь самолеты будут переброшены на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая, в отличие от ОАЭ, имеет статус крупного союзника, не входящего в НАТО, и неизменно более тесно связана с интересами западного блока.

Основной причиной разногласий между Вашингтоном и Абу-Даби стало тесное стратегическое партнерство последнего с Китаем, поскольку ОАЭ сопротивлялись давлению Америки, требовавшей запретить использование телекоммуникационного оборудования китайской фирмы Huawei, несмотря на то, что США обусловили это поставкой истребителей F-35. ОАЭ в 2021 году также стали первым государством Персидского залива, разместившим заказы на китайские истребители, приобретя дюжину легких самолетов L-15.

Сообщалось, что страна обсуждает приобретение истребителей пятого поколения FC-31 в качестве альтернативы F-35. Западные источники также утверждают, что страна начала размещать на своей территории китайские военные объекты. Тесные торговые и дипломатические связи ОАЭ с Россией, которые сыграли важную роль в оказании Москве помощи в обходе западных санкций, стали еще одним предметом разногласий с Западом и привели к введению экономических санкций в отношении некоторых фирм ОАЭ. Раскол начал проявляться в 2018 году после того, как Абу-Даби установил дипломатические отношения с Сирией в 2018 году, что сделало его первым государством Персидского залива, которое сделало это, несмотря на значительное давление Запада.

В отличие от ОАЭ, Катар неизменно играет центральную роль в содействии достижению целей западного блока на Ближнем Востоке и за его пределами. Возможно, это стало наиболее очевидным во время военного нападения Запада на Ливию в 2011 году, в ходе которого Катар сыграл, безусловно, самую крупную роль среди стран, не входящих в Североатлантический союз, и самую крупную роль любого государства в поддержке наземной кампании.

Глава генштаба Катара Хамад бин Али Аль-Аттия признал, что "численность катарцев на местах составляла сотни человек в каждом регионе", и они "проводили операции по обучению и связи" для повстанцев. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель Джалиль признал, что катарцы "планировали" и были "главным партнером во всех сражениях, которые мы вели". Это включало в себя развертывание катарских сил для захвата столицы Бенгази ливийскими правительственными войсками, когда поддерживаемые Западом местные повстанческие группировки не смогли этого сделать, а также создание сетей связи для повстанцев.

Доха одновременно выступила с призывами к Западу начать аналогичную воздушную кампанию против Сирии, а государственное новостное агентство "Аль-Джазира", по словам ученых, "мобилизовало арабскую поддержку" военных действий Западного блока против Дамаска и Триполи.

С учетом того, что силы Катара сражались плечом к плечу с западными силами в Ливии и тесно координировали свои действия в кампании против Сирии, страна сыграла, безусловно, самую важную роль среди государств региона в поддержке геополитических целей Западного блока в борьбе с многочисленными противниками со времен окончания холодной войны.

Контраст между его ролью и ролью все более дружественных Китаю Объединенных Арабских Эмиратов стал важным фактором, сделавшим Катар предпочтительным местом размещения американских военных объектов. В результате, в то время как ОАЭ в ближайшем будущем могут приобрести китайские истребители-невидимки FC-31 и начали беспрецедентные совместные учения с ВВС Китая, ожидается, что Катар, напротив, станет первым арабским заказчиком F-35.