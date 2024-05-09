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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВСУ бегут из Красногоровки, массированный удар по РФ дронами и РСЗО

ВС РФ заняли центр Красногоровки, ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВС РФ заняли центр Красногоровки, ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Представляем военную сводку на четверг, 9 мая.

Донецкое направление

Штурмовики армии России накануне заняли центр Красногоровки. Уличные бои идут уже с двух направлений, что говорит о разрезании обороны города. Данный плацдарм является удобным для дальнейшего штурма и контроля за населённым пунктом. А вечером сразу несколько украинских подразделений 59-й бригады покинули населённый пункт не дождавшись эвакуации и боекомплекта. Отмечено, что это не первые части националистов, которые после захвата российскими войсками доминирующих позиций, выходят из города.

Продолжается зачистка завода огнеупорного кирпича. В населённых пунктах Георгиевка и Парасковиевка продолжаются бои. В посёлке Победа российские бойцы продолжают теснить бандеровцев из посадок вокруг населённика.

Авдеевское направление

Подразделения ВС РФ тут продвигаются вдоль железнодорожного полотна к селу Прогресс. Обезопасив фланги, русские воины продолжают вбивать клин в оборону ВСУ. От Соловьёво есть движение к Новопокровскому и Соколу, где второй день продолжаются штурмы.

Есть данные, что неонацисты отвели войска из Новоалександровки. Идёт зачистка под Архангельским, готовится штурм Калиново. В районе Нетайлово бои, армия России уже заняла школу и несколько зданий. Есть успехи южнее села Первомайское. ВКС РФ по-прежнему активны, бьют по резервам и позициям националистов.

Южно-Донецкое направление

Армия России закрепилась в южной части населённого пункта Старомайорское. Сюда армия Украины заходила в 2023 году в рамках "контрнаступа", но теперь для его удержания придётся выдёргивать резервы. На сколько хватит всушников — большой вопрос. Также западнее в посадках захвачены несколько опорников ВСУ.

В Урожайном группировка РФ закрепилась в застройке. Украинская армия контратакует, но безуспешно. Кроме артиллерии, по ВСУ наносятся удары ТОСами.

Продолжаются тяжёлые бои на флангах города Часов Яр и на востоке населённика на Артёмовском направлении. На Краснолиманском и Северском участках тоже изменений мало. С Купянского направления пришла информация об освобождении Кисловки. Так ВС РФ подровняли фронт для штурма Купянска, усложнив логистику украинцам.

Террористические удары Киева

В течение сегодняшней ночи пресечены попытки националистов киевской власти совершить теракты на территории России с применением чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir и беспилотников самолётного типа, сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожены 15 реактивных снарядов и один дрон-камикадзе над Белгородской областью, 2 беспилотника уничтожены над Брянской областью и 3 дрона — над территорией Курской области.

В Белгороде обстреляны жилые дома, есть пострадавшие.

Также приходит информация, что в Краснодарском крае под Анапой после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. В районе посёлка Юровка 6 беспилотных аппаратов ВСУ были подавлены, однако несколько рухнули на территории базы. После этого на базе вспыхнул пожар, повреждены резервуары. По предварительной информации, пострадавших нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу красногоровка
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