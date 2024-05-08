Сводка с фронта: ночное уничтожение энергогенерации Украины, бои за Красногоровку

ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на среду, 8 мая.

Фланги Авдеевки

Армия России возобновила наступление от Очеретино на запад, продолжая вбивать клин между укрепрайоном ВСУ в районе между посёлками Сокол и Новоалександровка. Штурм района начался вчера и сопровождался работой артиллеристов и ВКС РФ. Враг потеснён восточнее, где вбивается клин между Новоалександровкой и двумя укрепрайонами северо-западнее Архангельского.

Параллельно идут полномасштабные бои за село Новопокровка, которую накануне также плотно накрывали артиллерией и авиацией. Сегодня можно ждать работы штурмовиков в атаках на оба населённика.

Артёмовское направление

На этом фронте продолжается работа по взятию города Часов Яр. И пока тут без существенных изменений. На окраине и на флангах микрорайона "Канал" идут бои. Враг тянет резерв, контратакует, активно использует FPV-беспилотники. Русская армия бьёт артиллерией и авиабомбами, бои очень тяжёлые.

Запорожское направление

Тут тоже пока без серьёзных изменений — продолжаются бои за остатки села Работино и смещаются восточнее в сторону села Вербовое. Хотя остатки населённых пунктов и не представляют особого стратегического значения, группировку украинской армии оценивают тут в несколько тысяч человек. Вероятно, перед русскими воинами стоит цель — методично стачивать боевой потенциал ВСУ, навязывать бои, которые не дадут отправить их на усиление в местах прорывов ВС РФ севернее по линии фронта.

Донецкое направление

Российская группировка тут продолжает штурмовать позиции националистов в городе Красногоровка. "Штурмы" РФ заняли центральную часть, закрепившись и стабилизировав обстановку. Занятый плацдарм является доминирующим и удобным для дальнейшей атаки и контроля за оставшейся частью города.

Идут тяжёлые встречные бои в Нетайлово, в районе посёлка Победа и в центральной части села Георгиевка.

Тылы Украины

Российская армия ночью нанесла удар по объектам энергетики Украины в шести областях. На это уже пожаловался и украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Прилёты пришлись по объектам генерации и передачи э/энергии в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской и во Львовской областях.

Бандеровцы насчитали более 20 "Гераней" и более 50 ракет. Предоставлен и даже список (сбито/вылетело):

▪️33/45 Х-101/Х-555;

▪️4/4 Калибра;

▪️20/21 шахедов;

▪️0/1 Кинжал;

▪️0/2 Искандер-М;

▪️2/2 Х-59/Х-69;

▪️0/1 Искандер-К.

По всей вероятности, украинские ПВО опять "сбивали" российские ракеты и беспилотники своими энергообъектами.

Итак, повреждены Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.). Кстати, там идёт коммутация линий ЛЭП на Евросоюз (которая сейчас работает на всю в связи с уходом украинской генерации), Добротворская ТЭС (Львовская обл.), Ладыжинская ТЭС (Винницкая обл.) и Среднеднепровская ГЭС (Днепропетровская обл.).

Также поражена инфраструктура в районе главных подземных газовых хранилищ в районе города Стрый (Львовская обл.).

Слышна была серия взрывов в Киеве и во Львове.