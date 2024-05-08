Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на среду, 8 мая.
Армия России возобновила наступление от Очеретино на запад, продолжая вбивать клин между укрепрайоном ВСУ в районе между посёлками Сокол и Новоалександровка. Штурм района начался вчера и сопровождался работой артиллеристов и ВКС РФ. Враг потеснён восточнее, где вбивается клин между Новоалександровкой и двумя укрепрайонами северо-западнее Архангельского.
Параллельно идут полномасштабные бои за село Новопокровка, которую накануне также плотно накрывали артиллерией и авиацией. Сегодня можно ждать работы штурмовиков в атаках на оба населённика.
На этом фронте продолжается работа по взятию города Часов Яр. И пока тут без существенных изменений. На окраине и на флангах микрорайона "Канал" идут бои. Враг тянет резерв, контратакует, активно использует FPV-беспилотники. Русская армия бьёт артиллерией и авиабомбами, бои очень тяжёлые.
Тут тоже пока без серьёзных изменений — продолжаются бои за остатки села Работино и смещаются восточнее в сторону села Вербовое. Хотя остатки населённых пунктов и не представляют особого стратегического значения, группировку украинской армии оценивают тут в несколько тысяч человек. Вероятно, перед русскими воинами стоит цель — методично стачивать боевой потенциал ВСУ, навязывать бои, которые не дадут отправить их на усиление в местах прорывов ВС РФ севернее по линии фронта.
Российская группировка тут продолжает штурмовать позиции националистов в городе Красногоровка. "Штурмы" РФ заняли центральную часть, закрепившись и стабилизировав обстановку. Занятый плацдарм является доминирующим и удобным для дальнейшей атаки и контроля за оставшейся частью города.
Идут тяжёлые встречные бои в Нетайлово, в районе посёлка Победа и в центральной части села Георгиевка.
Российская армия ночью нанесла удар по объектам энергетики Украины в шести областях. На это уже пожаловался и украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Прилёты пришлись по объектам генерации и передачи э/энергии в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской и во Львовской областях.
Бандеровцы насчитали более 20 "Гераней" и более 50 ракет. Предоставлен и даже список (сбито/вылетело):
▪️33/45 Х-101/Х-555;
▪️4/4 Калибра;
▪️20/21 шахедов;
▪️0/1 Кинжал;
▪️0/2 Искандер-М;
▪️2/2 Х-59/Х-69;
▪️0/1 Искандер-К.
По всей вероятности, украинские ПВО опять "сбивали" российские ракеты и беспилотники своими энергообъектами.
Итак, повреждены Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.). Кстати, там идёт коммутация линий ЛЭП на Евросоюз (которая сейчас работает на всю в связи с уходом украинской генерации), Добротворская ТЭС (Львовская обл.), Ладыжинская ТЭС (Винницкая обл.) и Среднеднепровская ГЭС (Днепропетровская обл.).
Также поражена инфраструктура в районе главных подземных газовых хранилищ в районе города Стрый (Львовская обл.).
Слышна была серия взрывов в Киеве и во Львове.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.