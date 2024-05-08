Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ночное уничтожение энергогенерации Украины, бои за Красногоровку

ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на среду, 8 мая.

Фланги Авдеевки

Армия России возобновила наступление от Очеретино на запад, продолжая вбивать клин между укрепрайоном ВСУ в районе между посёлками Сокол и Новоалександровка. Штурм района начался вчера и сопровождался работой артиллеристов и ВКС РФ. Враг потеснён восточнее, где вбивается клин между Новоалександровкой и двумя укрепрайонами северо-западнее Архангельского.

Параллельно идут полномасштабные бои за село Новопокровка, которую накануне также плотно накрывали артиллерией и авиацией. Сегодня можно ждать работы штурмовиков в атаках на оба населённика.

Артёмовское направление

На этом фронте продолжается работа по взятию города Часов Яр. И пока тут без существенных изменений. На окраине и на флангах микрорайона "Канал" идут бои. Враг тянет резерв, контратакует, активно использует FPV-беспилотники. Русская армия бьёт артиллерией и авиабомбами, бои очень тяжёлые.

Запорожское направление

Тут тоже пока без серьёзных изменений — продолжаются бои за остатки села Работино и смещаются восточнее в сторону села Вербовое. Хотя остатки населённых пунктов и не представляют особого стратегического значения, группировку украинской армии оценивают тут в несколько тысяч человек. Вероятно, перед русскими воинами стоит цель — методично стачивать боевой потенциал ВСУ, навязывать бои, которые не дадут отправить их на усиление в местах прорывов ВС РФ севернее по линии фронта.

Донецкое направление

Российская группировка тут продолжает штурмовать позиции националистов в городе Красногоровка. "Штурмы" РФ заняли центральную часть, закрепившись и стабилизировав обстановку. Занятый плацдарм является доминирующим и удобным для дальнейшей атаки и контроля за оставшейся частью города.

Идут тяжёлые встречные бои в Нетайлово, в районе посёлка Победа и в центральной части села Георгиевка.

Тылы Украины

Российская армия ночью нанесла удар по объектам энергетики Украины в шести областях. На это уже пожаловался и украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Прилёты пришлись по объектам генерации и передачи э/энергии в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской и во Львовской областях.

Бандеровцы насчитали более 20 "Гераней" и более 50 ракет. Предоставлен и даже список (сбито/вылетело):

▪️33/45 Х-101/Х-555;
▪️4/4 Калибра;
▪️20/21 шахедов;
▪️0/1 Кинжал;
▪️0/2 Искандер-М;
▪️2/2 Х-59/Х-69;
▪️0/1 Искандер-К.

По всей вероятности, украинские ПВО опять "сбивали" российские ракеты и беспилотники своими энергообъектами.

Итак, повреждены Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.). Кстати, там идёт коммутация линий ЛЭП на Евросоюз (которая сейчас работает на всю в связи с уходом украинской генерации), Добротворская ТЭС (Львовская обл.), Ладыжинская ТЭС (Винницкая обл.) и Среднеднепровская ГЭС (Днепропетровская обл.).

Также поражена инфраструктура в районе главных подземных газовых хранилищ в районе города Стрый (Львовская обл.).

Слышна была серия взрывов в Киеве и во Львове.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
Обсудить
Новости Все >
Огурцы, которые обладают насыщенным вкусом
Джейсона Стетхэма с избранницей назвали "дагестанской семьей" из-за фото в Porsche
Российский турист чудом остался в живых во время плавания на Гоа
Лучшие упражнения с отягощением для мужчин
Отдых в Турции назван неоправданно дорогим для европейцев
Врач Мясников заявил, что спорить с антипрививочниками бесполезно
Выбираем идеальный гамак на дачу
Как использовать ароматы, чтобы повлиять на свое настроение и атмосферу вокруг себя
Преселективная коробка передач: секреты ухода и правильной эксплуатации
Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Выбираем идеальный гамак на дачу
Как использовать ароматы, чтобы повлиять на свое настроение и атмосферу вокруг себя
Преселективная коробка передач: секреты ухода и правильной эксплуатации
Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
Танец Пуговкина из "Свадьбы в Малиновке" ставили полтора месяца
Сергея Безрукова поразила майская погода: "Вот и верь в глобальное потепление"
Нужно ли страховать банковскую карту: советы эксперта
Вышел трейлер французского фильма "Граф Монте-Кристо"
Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда
План тренировок Криса Хемсворта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников