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Дмитрий Плотников
Становится страшно. Президент Зеленский потребовал снять людей с фронта для "охраны себя"

Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева"

Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский созвал вторую Ставку за неделю.

Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Из крайности в крайность

Однако решения там "одно лучше другого" — лидер Незалежной требует формировать новые бригады украинской армии. Однако ранее это были подразделения для "контрнаступления", а теперь ему нужны бригады для обороны Киева.

Получается, что вновь набранные, практически с улицы и из общественного транспорта люди, пока на фронт не пойдут, как требует главком ВСУ Александр Сырский. Эти солдаты будут охранять в Киеве лично Зеленского.

Главком армии Украины недоволен этим и, конечно, против. Ему необходимы резервы второго эшелона, а также быстрые резервы на подмогу ВСУ в городе Часов Яр. Плюс "горит" оборона на Харьковском направлении.

А вечером пришла еще одна информация — президент Украины потребовал у генерального штаба и у Сырского, в частности, снять максимальное число военной техники и живой силы с Херсонского и Одесского направлений и отправить в Харьков, где ускоренно формируют территориальную оборону для недавно возведённых опорных пунктов.

Наступление ВС РФ на Харьков

Но вся ситуация тут для врага продолжает ухудшаться. К вечеру националисты были выбиты из севера Волчанска и, возможно, что завтра ВС РФ именно здесь переправятся через р. Волчанка для продолжения наступления.

Одновременно армия РФ закрепляется на достигнутых рубежах у Липцов. Эти действия очень своевременны, поскольку перегруппировка частей 57-й и 92-й бригад ВСУ заканчивается и завтра они могут попытаться контратаковать.

Но и российские основные силы тоже пока в бой не вступили. В любом случае, кульминация, которая предопределит развитие ситуации, будет завтра-послезавтра. Когда об стороны начнут вводить в бой основные силы…

А тем временем, действия армии России в Харьковской области заставляют националистов оттягивать резервы от города Часов Яр и заранее готовить украинцев к "сданным рубежам".

Бойцы группировки "Север" армии РФ продолжают вести наступательные действия. Размер территорий, как и число взятых посёлков и городов, которые за последние сутки перешли под контроль российских солдат, стремительно растёт. На всем харьковском приграничье не останавливается огонь российских войск, причём в ход идет абсолютно всё.

Вывод

Командование Вооружённых сил Украины успокаивает и себя, и граждан Незалежной байками о том, что действия русских военных на Харьковском направлении — это всего-навсего "отвлекающий манёвр".

При этом сами командиры ВСУ перебрасывают на этот фронт боевые резервы даже от того же Часова Яра, которому уже успели предречь скорую потерю и, разумеется, назвали "незначительной".

Ситуация в городе Красногоровка на Авдеевском фронте у бандеровцев не менее критическая — завод огнеупорного кирпича взят российскими бойцами, а украинские подразделения больше "скулят" о нехватке боеснарядов, чем оказывают реальное противодействие воинам России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу харьков владимир зеленский
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