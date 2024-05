Становится страшно. Президент Зеленский потребовал снять людей с фронта для "охраны себя"

Президент Украины Владимир Зеленский созвал вторую Ставку за неделю.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa