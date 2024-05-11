Наступление на Харьков. Оперативная информация от ВС РФ и вымысел Киева

Оперативная информация наступления армии России на Харьков

На Харьковском направлении ситуация в большой динамике.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Харьков

Никто не ожидал, что первую линию украинской обороны севернее Харькова русские воины прорвут буквально за день.

На данный момент группировка РФ, введя в бой резерв с утра прорвала оборону националистов у села Глубокое и зашла в город Липцы — важнейший логистический центр ВСУ, который находится в 20-ти километрах от Харьковской окружной дороги.

Украинское командование, понимая, что стоят на пороге катастрофы, бросило в прорыв оперативный резерв — 92-ю мбр, которая спешно разворачивается в попытках стабилизировать фронт.

Вообще Генштаб ВСУ оказался не готов к избирательной русской тактике и до сих пор не понимают направление главного удара армии России.

ВКС вынесли чем-то крупным вражескую переправу через Печенежское водохранилище — важнейшая рокадная дорога, позволяющая маневрировать резервам ВСУ между Волчанском и Харьковом ликвидирована и теперь бандеровцы это могут делать лишь через огромный крюк через Чугуев. Это очень осложнит Генштабу ВСУ оперативно реагировать на изменения на ЛБС.

С учетом всего происходящего вырисовывается дальнейший замысел российского руководства ВС. Скорее всего, никакого штурма Харькова пока не ожидается. Созданный буфер и так даст возможность контролировать город, удерживая его в осаде.

Последние сутки показали, что у Киева немало провалов в обороне по всем фронтам. Ну может, на востоке и в центре у ВСУ ситуация чуть лучше.

Волчанск

В этом городе паника. Население вчера и сегодня покидает дома. Русские войска взяли холм на северном фланге и сейчас город лежит у ВС РФ как на ладони ожидая участи.

Кстати, в Харькове тоже паника. Люди, не доверяя властям, имея точную информацию о прорыве русских бойцов, начинают покидать столицу области.

Официальные украинские сводки наполнены плохо скрываемой неуверенностью. Вчерашние заверения о том, что "всё хорошо", вдруг "разбавляются" тревожными названиями посёлков, которые ранее не появлялись в отчётах неонацистов.

Так или иначе, командование ВСУ обещает "реализовать решения об усилении подразделений", но всем понятно, что укрепление этого участка означает оголение фронта в Часове Яра, что обязательно приведет к прорыву ВС РФ на запад.

Надо отметить, что Минобороны уже официально сообщило, что в Харьковской области освобождены Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльная и Стрелечья. Из ДНР тоже есть хорошие вести — там освобождено село Керамик. Тут надо оговориться, что МО всегда даёт "железную" информацию, то есть эти населённые пункты заняты русскими уже как минимум сутки. Это означает, что за это время на момент написания этих строк российская армия стопроцентно продвинулась вперёд, освободив от киевской оккупации еще несколько населённых пунктов.

Это значит, что если на пути ВС РФ стоят пять посёлков, то и они уже могут быть рады известием, что уже находятся в Российской Федерации:

Слобожанское,

Борщевая,

Русские Тишки,

Черкасские Тишки,

Циркуны.

Вокруг каждого оборудованы укрепрайоны, но ВКС РФ и артиллеристы уже размягчают здесь оборону врага.

На данный момент

По самой последней информации, российские бойцы уже заходят в Волчанск. Боевики ВСУ, сотрудники ТЦК и полиция уже покинули город, а местные жители грабят всё подряд.

По врагу активно применяются высокоточные ФАБы. Техника, которую ВСУ скрытно пытались перебросить сюда, уничтожается дронами "Ланцет" с тепловизорами.