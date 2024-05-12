Строили "суперспецы" из Германии. Хвалёная оборона НАТО под Харьковом не простояла и трёх дней

Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло

Наше наступление на Харьков — показатель того, что Украина так и не возвела оборонительных сооружений.

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Мифическая оборона ВСУ

Колоссальная коррупция (тендеры выигрывают "карманные" компании-однодневки) и показуха по строительству оборонительных сооружений приводит к катастрофическим потерям украинской армии.

Оборонительных сооружений фактически просто нет.

Это подтверждают и сами боевики — рассказав про это анонимно западным СМИ. Военнослужащие ожидали увидеть около фронта окопы, блиндажи и укреплённые огневые позиции. Однако под Часовым Яром оказались только несколько ям, где можно лишь спрятаться во время обстрелов артиллерии РФ. Кстати, националистам приходилось буквально под русским огнём вылезать, копая в направлении друг друга, устанавливая хоть какую-то связь.

На западе от города Авдеевка нет оборонительных сооружений, подтвердила и украинский нардеп, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она отмечает, что фортификации за городом не построил ни один главком ВСУ за 10 лет, включая Александра Сырского.

Короче, оборонительные сооружения существуют лишь в "переможных" видеороликах президента Владимира Зеленского, а в реальности там, где они нужны — нет. Отсюда и лёгкость развития успеха русских воинов после падения Очеретино.

Хвалёная "немецкая педантичность"

А между тем, в Харьковской области помогали строить фортификацию хвалёные немецкие военные суперспецы, вернее, они руководили этим строительством. Но результат сегодня видит весь мир — оборона прорвана русскими за два-три дня.

А ведь эту невероятно "неуязвимую оборону" не раз показывали всем на планете — тут и бетонные "зубы дракона", и противотанковые рвы, и минные поля, и малозаметное препятствие (проволочное путаное металлоизделие, использующееся как ограждение).

Но всё напрасно. Не сыграло.

А ведь в Харькове по вопросам обороны собирались чуть ли не конференции. Большие шишки руководства ВСУ и специалисты НАТО денно и нощно совещались, рассказывая всем, как русские застрянут на первом же километре.

Помнится, российская армия даже два раза весьма результативно била по лучшим отелям Харькова, где жили иностранные спецы по фортификационному делу. Увы, такое участие североатлантического альянса не помогло, русский воин тактически обыграл хвалёную сборную Запада+Украины. Счёт на табло — националисты бегут, а кто не успевает — сдаётся.

"Обыкновенный" терроризм

А информацию о недостатке у украинцев боеприпасов можно смело подвергать сомнению: посмотрите, огромное количество ракет и беспилотных аппаратов летят по городам России, рушат многоэтажные дома в Белгороде и области. Вот и выходит, что для обороны у неонацистов припасено всего немало.

Правда, агонию украинских террористов понять можно — удары по территории Российской Федерации будут наноситься на протяжении всего наступления армии РФ, сопровождая его. Именно так преступный киевский режим хоть как-то сделает вид, что никакого наступления русских нет, а они "буднично" кошмарят москалей. Очень надеюсь, что этим страшным обстрелам мирного населения осталось немного — именно на это и нацелено сегодня наступление русской армии.

Итак, весь Запад говорил: российская армия пойдёт вперёд с целью овладения Харьковом. Русская армия пошла, и бандеровцы пока остановить нас не могут…