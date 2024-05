Куда делась линия обороны в Харькове. В какой студии актёр Зеленский "возводил" рубежи?

Итак, в апреле украинский президент Владимир Зеленский посещал в визитом "новый" фронт.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication