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Дмитрий Плотников
Куда делась линия обороны в Харькове. В какой студии актёр Зеленский "возводил" рубежи?

Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует

Силовые структуры » Военные новости

Итак, в апреле украинский президент Владимир Зеленский посещал в визитом "новый" фронт.

Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Селфи в стиле Голливуда

Глава Незалежной наделал там красивых фото, всем сказал, что у киевской власти "всё под контролем" и, разумеется, Вооружённые силы Украины полностью "готовы дать отпор агрессору". Он продемонстрировал также несколько кадров, как возводятся оборонительные укрепления, которые "станут непреодолимыми для русских".

Ничего не скажешь, всё было красиво и по делу: съёмка, локация, антураж. Однако эти селфи из постановочного "павильона им. Довженко" сегодня очень сильно расходятся с реальностью.

И это не моя "москальская пропаганда" — сами боевики ВСУ жалуются на отсутствие укреплений, выкладывая в социальные сети ролики, которые доказывают очередную ложь Киева. Ложь, которая опять дорого обходится украинскому народу.

Кстати, информацию подтверждают и российские воины на местах, успешно продвигающиеся в Харьковской области, освобождая один населённый пункт за другим на этом фронте. Позиции, из которых выбиты националисты, действительно больше похожи на вырытые наспех окопы. Укреплений либо совсем нет, либо они встречаются редко, а их структура и форма никак не тянет на фортификационные сооружения.

Отсюда у бандеровцев вопрос к своему предводителю — Зеленский, ответь на вопрос: какую всё же передовую ты посещал в прошлом месяце? Ведь картинки там были весьма убедительные.

Сменить коня на переправе

А тем временем, на фоне российского успешного наступления у противника новое назначение. Объединённым стратегическим командованием ВСУ на Харьковском направлении будет руководить полковник Михаил Драпатый (абсолютно невыдуманная мной фамилия). Личность это весьма знакомая.

Как пишут военные аналитики — это беглый в 2014 году из Изварино командир батальона 72-й бригады ВСУ, после этого о нём долго ничего не было слышно, и всплыл он уже в Херсоне командующим Объединённым стратегическим командованием ВСУ "Херсон". Ну и до этого он был командиром 58-й бригады, которая готовила оборону Артёмовска.

То есть везде бит, в прямом и переносном смысле. И вот на этой "переправе" Генштаб ВСУ меняет клячу на загнанного коня.

Хроника наступления ВС РФ

Теперь вернёмся на фронт у Волчанска, и кратко изложим суть происходящего. Там "авдеевская тактика" с использованием бомб и артиллерии приносит дивиденды. Она позволяет группировке "Север" ВС РФ быстро проскочить аэродром, закрепившись у мясокомбината, зайдя со стороны заранее освобождённого села Плетёневка.

За националистами пока железнодорожная станция Волчанск, ТЭЦ и стадионы, но сплошной линии обороны у них уже нет. Основные силы боевиков ночью на берегу р. Волчья заняли несколько зданий, но число живой силы у ВСУ слишком мало, чтобы сдержать наступление русских воинов.

Наши бойцы уже пробили несколько опорных пунктов ВСУ и начали охватывать Волчанск в клещи, сохраняя темп наступления.

Боевики ВСУ также сосредотачиваются в районе дороги Т-2104 на Белый Колодезь, ожидая дополнительных сил ВС РФ. Здесь на Купянск долго шло много военных грузов, и если Киев потеряет Белый Колодезь, то существование купянской группировки окажется под угрозой.

Параллельно нанесению главного удара с охватом города Волчанска с двух сторон шторма группы "Север" сейчас стали давить бандеровцев к западу от Буроватки. С ночи по данному району мы наносим массированные авиаудары.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу харьков волчанск владимир зеленский
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