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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: русские бойцы вошли в Волчанск, боевики нацбатов ВСУ массово сдаются в плен

Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии is licensed under public domain

Представляем актуальную военную сводку на понедельник, 13 мая.

Харьковское направление

Липцы

ВС РФ двигаются вперёд, беря под контроль новые населённые пункты. В районе Липцов армия России фактически заняла линию Мороховец — Зеленое — Олейниково и продолжает движение к самим Липцам. Кстати, село Олейниково стало десятым населёнником, освобожденным русскими. Идут бои за Лукьянцы и закрепление в Глубоком.

Отметим, что Липцы — ключ к контролю над севером Харькова, попутно его освобождение снизит шансы украинских террористов по обстрелу Белгорода.

Волчанск

"Шторма" РФ двигаются к Волчанску, закрепляясь на флангах для дальнейшего захода в н. п. Есть информация об освобождении села Дача. Уничтожен ещё один мост через р. Волчья у Тихого, что обнуляет логистику боевиков.

На этом направлении сдались в плен уже более 60-ти неонацистов. Главная причина — отсутствие фортификаций: нет ни укреплений, ни мин. Киев стал перебрасывать на этот фронт резерв с других участков.

Чугуев

Российская группировка накрыла не менее 200 боевиков ВСУ под Чугуевом. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Этот города используется бандеровцами для снабжения подразделений, которые готовы к ротации в тех же Липцах, Волчанске, а также на Купянском направлении. Помимо этого, тут восстанавливаются потрёпанные части ВСУ.

Практически на всех участках у Киева проявляются проблемы связанные с переброской Генштабом Украины сил на Харьков. Снятие резервов и вывод войск уже в ближайшие сутки станет причиной отступления украинских войск на многих других участках фронта.

Донецкое направление

Тут появляются осторожные сообщения об освобождении города Красногоровка. По крайней мере вчера южная и северная штурмовые группы армии России соединились и теперь активно выравнивают фронт на восточном фланге. С мест сообщается, что националисты отходят, боясь попасть в окружение.

Авдеевское направление

Армия России продвинулась у Новоалександровки и вдоль трассы на село Прогресс. Продолжаются бои за высоты рубежей Бердычи — Семёновка — Орловка и Уманское — Новосёловка Первая.

Есть движение русских бойцов между Яснобродовкой и Уманским, а также в Нетайлово, где наши бойцы РФ рассекли украинскую оборону надвое, вынуждая ВСУ отходить.

Артёмовское направление

Тут армия РФ отбила опорник в заказнике Ступки Голубовские-2, а южнее прорвалась к дороге на н. п. Константиновка. В итоге на 1,5 километра расширен фронт южнее Часова Яра, предоставляя удобный плацдарм для удара. Атаки русских воинов восточнее микрорайона "Канал" позволили взять под контроль часть дач.

Бои идут у Клещеевки и у Курдюмовки. По Клещеевке есть также осторожные известия, что националисты вышли оттуда.

Террористические удары Киева

После жуткого удара по многоэтажке в Белгороде украинские преступные власти продолжают ракетные и беспилотные атаки на мирное население России. Сегодня ночью ПВО России уничтожила 31 беспилотник, 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и 4 натовские ракеты Storm Shadow.

Удары наносились по Белгородской, Курской, Липецкой областям, а также республике Крым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу чугуев харьков волчанск
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