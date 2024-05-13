В США рассказали об использовании истребителя Super Hornet против Венесуэлы

В США объяснили применение истребителя Super Hornet

Военно-морские силы (ВМС) США используют истребитель F-18F Super Hornet, чтобы поддержать Гайану в борьбе с Венесуэлой, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают, получится ли у Каракаса защитить себя в этом противостоянии. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Military.com by Cpl. Matthew Callahan

9 мая два истребителя F-18F Super Hornet ВМС США, дислоцированные с авианосца USS George Washington, совершили скоординированный облет столицы Гайаны Джорджтауна и прилегающих районов, который, как сообщило посольство США в стране, "основывается на нашем обычном сотрудничестве в области безопасности и расширении двустороннего оборонного партнерства с Гайаной".

Это было истолковано как демонстрация силы, направленная против соседней Венесуэлы, поскольку Соединенные Штаты решительно поддержали Гайану в ее продолжающемся территориальном споре с этой страной.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес осудил операцию американских боевиков, заявив: "Боливарианские национальные вооруженные силы решительно отвергают эти неоднократные провокации Южного командования [США], спонсируемые правительством Гайаны, которая взяла на себя роль новой американской колонии. Наша комплексная система воздушно-космической обороны остается активированной против любых попыток нарушить географическое пространство Венесуэлы, включая нашу [спорную] территорию Эссекибо. Внимание!"

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль тем временем заявил, что ситуация угрожает существующим соглашениям о деэскалации между двумя соседними государствами.

Отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами были плохими с тех пор, как Вашингтон был тесно связан с неудавшейся попыткой государственного переворота в стране в 2002 году, а при администрации Дональда Трампа отношения значительно ухудшились по мере усиления экономических санкций и военного давления на страну.

Кульминацией этого стала неудавшаяся попытка свергнуть правительство в Каракасе бывшими военнослужащими США в мае 2020 года, которая была связана с американскими спецслужбами. Поскольку напряженность, как ожидается, будет оставаться высокой, все чаще звучат оценки возможностей венесуэльских вооруженных сил противостоять потенциальной атаке истребителей F-18 и других средств ВМС США в случае дальнейшей эскалации напряженности.

Хотя военно-воздушные силы Венесуэлы на сегодняшний день считаются самыми боеспособными в Латинской Америке, а их истребители Су-30МК2 — самыми мощными на американском континенте за пределами Соединенных Штатов, имея на вооружении всего 23 истребителя, они столкнулись бы с огромным численным перевесом даже против одной авианосной группы ВМС США. Тем не менее, в то время как США военно-морской флот, вероятно, попытается нейтрализовать самолеты на своих аэродромах до того, как они взлетят, наземные средства ПВО Венесуэлы также на сегодняшний день являются самыми боеспособными в регионе, а системы С-300ВМ и "Бук-М2", вероятно, способны, по крайней мере, отсрочить разрушение аэродромов в случае нанесения удара крылатыми ракетами.

Истребитель Су-30МК2 был разработан в начале 2000-х годов в соответствии с требованиями военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и был создан на основе сильно модифицированного Су-30МКК, заказанного ВВС Китая в 1999 году. Хотя первоначально предполагалось, что будет заказано около 100 самолетов, Китай приобрел только 24, главным образом из-за разработки аналогичных самолетов внутри страны, что заставило Россию сосредоточиться на экспорте этого класса другим клиентам.

В 2000-х годах самолеты продавались в Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию и Уганду, а в 2009 году производство было прекращено, поскольку авиазавод в Комсомольске-на-Амуре перешел на выпуск Су-35. Су-30МК2 обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с F-18E/F, включая значительно большую дальность полета и грузоподъемность, большую высоту полета, скорость и маневренность, а также вдвое большую радиолокационную станцию. Тем не менее, Су-30МК2 участвует в боевых действиях с американскими, однако самолеты военно-морского флота будут в значительной степени зависеть от того, какие варианты F-18E/F будут развернуты, поскольку новейшие варианты F-18E/F Block 3, оснащенные радарами с активной антенной решеткой электронного сканирования AN/APG-79 и ракетами AIM-120D и AIM-9X, будут иметь значительные преимущества при ведении боевых действий на всех дальностях.

В то время как Су-30МК2, заказанные в 2000-х годах, могли бы с лихвой окупить свои затраты, из-за отсутствия новых приобретений венесуэльский флот в настоящее время отстает в технологическом плане более чем на десять лет от самых современных американских самолетов.

Таким образом, хотя истребители и средства противовоздушной обороны Венесуэлы чрезвычайно сильны по региональным стандартам, их способность обеспечить длительную оборону от Соединенных Штатов остается ограниченной, что ставит Венесуэлу в более слабое положение в ее нынешнем споре.

В то время как администрация Уго Чавеса планировала, что страна приобретет гораздо более крупный и современный парк истребителей, и заявляла, что Министерство обороны закупит истребители Су-35.