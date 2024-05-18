Сводка с фронта: российская армия двигается к Харькову, ВДВ РФ начали штурм Часова Яра

ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на субботу, 18 мая.

Харьковское направление

Здесь бойцы группировки войск "Север" ВС РФ продолжают своё наступление. Накануне под контроль российской армии перешли посёлки Зыбино и Старица.

В Волчанске тяжёлые бои, русские воины на подходах к Липцам, и первые "шторма" уже вошли в населённый пункт. Армия РФ оттесняет боевиков из северной части Волчанска. Есть вероятность выхода в тыл неприятеля или возможен клин до Белого Колодезя — логистического узла националистов. Армия РФ сейчас продолжает двигаться по водораздельному хребту восточнее Липцов, постепенно перерезая дороги снабжения бандеровцев.

Идёт разведка боем в районе сёл Кудиевка и Гоптовка. Там разведчики уже сообщили об отсутствии фортификационных заграждений ВСУ. Такая же ситуация в Сумской области в районе н. п. Славгород и Краснополье.

Отмечаются переброска резервистов ВСУ с других направлений, а также мощные российские удары по тылам врага.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском направлении российские десантники ивановской 98-й дивизии ВДВ ворвались в город Часов Яр и начали штурмы обороны украинской армии.

После массированных ударов артиллеристов и ВКС России по позициям противника русские бойцы перешли к новому решительному штурму на стратегически важный населённый пункт.

Воины ВДВ смогли прорвать несколько рубежей обороны противника в мкр. "Канал", продвигаясь в застройке. Также российские штурмовики с боями продвинулись на флангах, взяв опорные пункты армии Украины в лесопосадках. Зачищено более 2,5 километра лесного массива, занята первая линия окопов ВСУ в селе Калинино. Так же штурмовики армии России зашли в Орехово-Васильевка.

По последним сообщениям, десантники начали штурм "Канала", идёт мощный накат со стороны русских воинов.

Авдеевское направление

Тут есть позитивные новости. А южной части этого фронта российские солдаты близки к полному освобождению сёл Нетайлово и Уманское. В обоих населённиках остатки боевиков ВСУ сидят на западных окраинах. Также российская группировка вошла в Яснобродовку. После зачистки Уманского и Нетайлово бандеровцы окажутся в весьма тяжёлом положении.

Выше по линии боевого соприкосновения продолжаются бои в Новопокровском, Новоалександровке и Архангельском. Как сообщают с мест, российская армия атакует между этими посёлками. Логика ВС РФ заключается в обходе сил ВСУ и выходу к ним в тыл. Успех данного манёвра облегчит продвижение к посёлку Калиново, потеря которого откроет дорогу на Торецк.

Тылы Украины

Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам Украины. Ночью были слышны взрывы в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.

В ночь на 18 мая, субботу, были нанесены удары по военному аэродрому и промышленной зоне в г. Миргороде Полтавской области, а также по складам со взрывчаткой Павлоградского химзавода Днепропетровской области. Об этом сообщают члены подполья.

Как всегда в ВСУ заявили, что украинские системы противовоздушной обороны сбили все беспилотники "Герань" этой ночью. Однако в компании "Укрэнерго" совсем другого мнения — там спустя совсем немного времени сообщили, что ночью "русские БПЛА атаковали два энергообъекта". Их сейчас срочно ремонтируют.