Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на субботу, 18 мая.
Здесь бойцы группировки войск "Север" ВС РФ продолжают своё наступление. Накануне под контроль российской армии перешли посёлки Зыбино и Старица.
В Волчанске тяжёлые бои, русские воины на подходах к Липцам, и первые "шторма" уже вошли в населённый пункт. Армия РФ оттесняет боевиков из северной части Волчанска. Есть вероятность выхода в тыл неприятеля или возможен клин до Белого Колодезя — логистического узла националистов. Армия РФ сейчас продолжает двигаться по водораздельному хребту восточнее Липцов, постепенно перерезая дороги снабжения бандеровцев.
Идёт разведка боем в районе сёл Кудиевка и Гоптовка. Там разведчики уже сообщили об отсутствии фортификационных заграждений ВСУ. Такая же ситуация в Сумской области в районе н. п. Славгород и Краснополье.
Отмечаются переброска резервистов ВСУ с других направлений, а также мощные российские удары по тылам врага.
На Артёмовском направлении российские десантники ивановской 98-й дивизии ВДВ ворвались в город Часов Яр и начали штурмы обороны украинской армии.
После массированных ударов артиллеристов и ВКС России по позициям противника русские бойцы перешли к новому решительному штурму на стратегически важный населённый пункт.
Воины ВДВ смогли прорвать несколько рубежей обороны противника в мкр. "Канал", продвигаясь в застройке. Также российские штурмовики с боями продвинулись на флангах, взяв опорные пункты армии Украины в лесопосадках. Зачищено более 2,5 километра лесного массива, занята первая линия окопов ВСУ в селе Калинино. Так же штурмовики армии России зашли в Орехово-Васильевка.
По последним сообщениям, десантники начали штурм "Канала", идёт мощный накат со стороны русских воинов.
Тут есть позитивные новости. А южной части этого фронта российские солдаты близки к полному освобождению сёл Нетайлово и Уманское. В обоих населённиках остатки боевиков ВСУ сидят на западных окраинах. Также российская группировка вошла в Яснобродовку. После зачистки Уманского и Нетайлово бандеровцы окажутся в весьма тяжёлом положении.
Выше по линии боевого соприкосновения продолжаются бои в Новопокровском, Новоалександровке и Архангельском. Как сообщают с мест, российская армия атакует между этими посёлками. Логика ВС РФ заключается в обходе сил ВСУ и выходу к ним в тыл. Успех данного манёвра облегчит продвижение к посёлку Калиново, потеря которого откроет дорогу на Торецк.
Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам Украины. Ночью были слышны взрывы в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.
В ночь на 18 мая, субботу, были нанесены удары по военному аэродрому и промышленной зоне в г. Миргороде Полтавской области, а также по складам со взрывчаткой Павлоградского химзавода Днепропетровской области. Об этом сообщают члены подполья.
Как всегда в ВСУ заявили, что украинские системы противовоздушной обороны сбили все беспилотники "Герань" этой ночью. Однако в компании "Укрэнерго" совсем другого мнения — там спустя совсем немного времени сообщили, что ночью "русские БПЛА атаковали два энергообъекта". Их сейчас срочно ремонтируют.
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