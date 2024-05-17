Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на пятницу, 17 мая.
Волчанск
Русская армия освободила село Зыбино. Рядом находящийся посёлок Волчанские Хутора служит "взлётной площадкой" для FPV-дронов, которые летят на белгородское Шебекино. Сейчас российские бойцы стараются лишать врага этой возможности.
Штурмом взят серьёзнейший укрепрайон бандеровцев в центре Волчанска — горбольница, тем самым город разрезан на две части. ВСУ превратили здание в крепость, но бежали под натиском "штормов" ВС РФ практически без боя. Официально присутствие армии России в центре Волчанска Киев скрывает.
ВСУ отступают из города на южную окраину к посёлкам Синельниково и Белый Колодезь. До села Верхняя Писаревка опорников врага нет.
Липцы
Штурмовые русские отряды, перейдя р. Липец, зашли в Липцы с двух сторон. ВКС РФ наносят поражение по скоплению ВСУ на восточной окраине в районе липцевских пещер.
По предварительной информации, штурмовики РФ также смогли закрепиться на северном фланге населённика. Наступление российской группировки продолжается, противник отчаянно огрызается, поскольку утеря контроля над посёлком поставит Харьков в прямую досягаемость артиллеристов РФ.
Российские бойцы завершают разгром ВСУ в Нетайлово. Украинские порталы в панике сообщили, что в посёлке смогла закрепиться российская армия.
"Их там целая толпа уже. Становится очень тяжело в Яснобродовке и пока часть Уманского держим, другие улицы под контролем врага, каждый раз они накапливают силы и занимают подвалы, из которых будет очень трудно их выкурить", — резюмировал противник.
Полностью Нетайлово на самом деле ещё не взято, враг зацепился за окраину, откуда его активно выбивают русские воины.
Всю ночь армия РФ противостояла массированной атаке Киева на Крым и Краснодарский край. Уничтожено свыше сотни БПЛА и несколько безэкипажных катеров националистов: 51 — над полуостровом Крым, 44 — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью, 1 дрон — над Курской.
Патрульными катерами и морской авиацией ЧФ РФ уничтожены 6 безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря.
В Крыму нарушена работа подстанции "Севастополь", на её восстановление уйдёт около суток. В городе точечные отключения э/энергии.
"Мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В Туапсе после падения БПЛА произошёл пожар на территории НПЗ, возгорание локализовано, пострадавших нет.
В Новороссийске ВСУ попытались атаковать гражданские объекты. Силами ПВО ВС РФ было подавлено более десяти БПЛА. В результате падения дронов возникли локальные пожары, которые ликвидированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Увы, без жертв сегодня не обошлось. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за ночной атаки погибли два жителя н. п. Октябрьский: женщина с 4-летним малышом. Папа и водитель легковушки, которую атаковал украинский дрон, получили ранения.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.