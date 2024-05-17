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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: беспрецедентный налёт более сотни дронов ВСУ, армия РФ разрезала Волчанск на две части

Боевики ВСУ бегут из Волчанска, армия России начала зачистку Нетайлово

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Боевики ВСУ бегут из Волчанска, армия России начала зачистку Нетайлово
Фото: Фото из личного архива Владимира Чечетова

Представляем военную сводку на пятницу, 17 мая.

Харьковское направление

Волчанск

Русская армия освободила село Зыбино. Рядом находящийся посёлок Волчанские Хутора служит "взлётной площадкой" для FPV-дронов, которые летят на белгородское Шебекино. Сейчас российские бойцы стараются лишать врага этой возможности.

Штурмом взят серьёзнейший укрепрайон бандеровцев в центре Волчанска — горбольница, тем самым город разрезан на две части. ВСУ превратили здание в крепость, но бежали под натиском "штормов" ВС РФ практически без боя. Официально присутствие армии России в центре Волчанска Киев скрывает.

ВСУ отступают из города на южную окраину к посёлкам Синельниково и Белый Колодезь. До села Верхняя Писаревка опорников врага нет.

Липцы

Штурмовые русские отряды, перейдя р. Липец, зашли в Липцы с двух сторон. ВКС РФ наносят поражение по скоплению ВСУ на восточной окраине в районе липцевских пещер.

По предварительной информации, штурмовики РФ также смогли закрепиться на северном фланге населённика. Наступление российской группировки продолжается, противник отчаянно огрызается, поскольку утеря контроля над посёлком поставит Харьков в прямую досягаемость артиллеристов РФ.

Авдеевское направление

Российские бойцы завершают разгром ВСУ в Нетайлово. Украинские порталы в панике сообщили, что в посёлке смогла закрепиться российская армия.

"Их там целая толпа уже. Становится очень тяжело в Яснобродовке и пока часть Уманского держим, другие улицы под контролем врага, каждый раз они накапливают силы и занимают подвалы, из которых будет очень трудно их выкурить", — резюмировал противник.

Полностью Нетайлово на самом деле ещё не взято, враг зацепился за окраину, откуда его активно выбивают русские воины.

Террористические удары Киева

Всю ночь армия РФ противостояла массированной атаке Киева на Крым и Краснодарский край. Уничтожено свыше сотни БПЛА и несколько безэкипажных катеров националистов: 51 — над полуостровом Крым, 44 — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью, 1 дрон — над Курской.

Патрульными катерами и морской авиацией ЧФ РФ уничтожены 6 безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря.

В Крыму нарушена работа подстанции "Севастополь", на её восстановление уйдёт около суток. В городе точечные отключения э/энергии.

"Мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Туапсе после падения БПЛА произошёл пожар на территории НПЗ, возгорание локализовано, пострадавших нет.

В Новороссийске ВСУ попытались атаковать гражданские объекты. Силами ПВО ВС РФ было подавлено более десяти БПЛА. В результате падения дронов возникли локальные пожары, которые ликвидированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Увы, без жертв сегодня не обошлось. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за ночной атаки погибли два жителя н. п. Октябрьский: женщина с 4-летним малышом. Папа и водитель легковушки, которую атаковал украинский дрон, получили ранения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу волчанск вячеслав гладков
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