Клоун утащит всех на дно. Как "просрочка" президента Зеленского погубит весь его офис

В Соединённых Штатах начали разгонять негатив по главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, публикуя в СМИ скандальный текст против него.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International