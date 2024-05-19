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Дмитрий Плотников
Клоун утащит всех на дно. Как "просрочка" президента Зеленского погубит весь его офис

США дали команду топить главу офиса Зеленского — Андрея Ермака

3:38
Силовые структуры » Военные новости

В Соединённых Штатах начали разгонять негатив по главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, публикуя в СМИ скандальный текст против него.

США дали команду топить главу офиса Зеленского — Андрея Ермака
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Охота за головами?

Так Вашингтон посылает чёткий сигнал всем участникам этого шабаша в Киеве.

Ермак манипулирует своей властью и не приносит извинений, сказано на передовице издания The Washington Post.

И если в багаже актёра и комика Владимира Зеленского при его избрании на пост президента Украины было то, что он хотя бы играл эту роль на телевидении, то вся заслуга Андрея Ермака в том, что он всего-навсего друг Зеленского.

Дорвавшийся до...

Главный помощник Зеленского всегда пользовался большим влиянием на Украине. Жизненные обстоятельства, приближенные к условиям военного времени, сконцентрировали огромную власть в офисе президента, что сделало Ермака одним из самых влиятельных глав администрации в истории Украины — практически обладающим такими же полномочиями, как и его начальник.

Президент и глава его офиса почти не появляются на всех мероприятиях друг без друга. У многих уже возник вопрос: кто из них командует и являются ли они отдельными людьми?

"Ермак, в отличие от многих своих предшественников, попал туда, не имея никакого опыта работы в правительстве. Он с самого начала повторял эту мантру: "Моя единственная мечта, моё единственное стремление — быть тенью президента, быть везде, где президент хочет, чтобы я был", — рассказывает глава администрации президента во времена Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

Близость главы администрации президента непосредственно к Зеленскому — и очевидное на него влияние — вызывает сегодня шквал обвинений в том, что Ермак не по демократическим принципам консолидировал власть в своём офисе — руководил излишней чисткой чиновников, включая главкома ВСУ генерала Валерия Залужного; ограничил доступ к Зеленскому; стремился сам контролировать каждое решение военного времени.

Куда ведёт "просрочка"

Но теперь легитимность Зеленского и его помощника столкнётся с более серьёзными вызовами, потому что пятилетний срок президента официально истекает уже во вторник, 20 мая.

Украинская Конституция запрещает выборы на пост главы государства в условиях военного положения. Но поскольку нынешний президент остаётся на своём посту, то он становится уязвим для обвинений.

Например, в том, что он использовал военный конфликт с Россией для подрыва демократии — захвата контроля над средствами массовой информации, оттеснения соперников на второй план и поднятия своего некомпетентного друга Ермака над профессиональными госслужащими и дипломатами.

Почти все эти обвинения безусловны. В соответствии с указом Зеленского в феврале 2022 года, 6 крупных телекомпаний круглые сутки транслировали один новостной контент под названием "Телемарафон United News", который "заткнул рот" оппозиции и инакомыслию.

И как сказал один украинский чиновник об истекающем сроке полномочий президента: "русские воспользуются этим". Зеленский "должен иметь доверие", чтобы сохранить легитимность, сказал он на условиях анонимности, чтобы избежать возмездия.

"Доверие к нему падает, потому что действия Ермака постоянно отражаются на президенте", — подытожил аноним.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу андрей ермак владимир зеленский
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