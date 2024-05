Ядерные учения в России показывают, что проблему Британии решит "Искандер М"

В России начались учения по применению тактического ядерного оружия. Теперь понятно, что речь идёт не об артиллерии и минометах, а об "Искандерах" и "Кинжалах".

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0