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Любовь Степушова
Ядерные учения в России показывают, что проблему Британии решит "Искандер М"

ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов"

Силовые структуры » Военные новости

В России начались учения по применению тактического ядерного оружия. Теперь понятно, что речь идёт не об артиллерии и минометах, а об "Искандерах" и "Кинжалах".

ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Россия не забыла обещания о проведении ядерных учений

Учения были объявлены Москвой как ответ на эскалацию со стороны стран НАТО в виде угроз на ввод контингентов на Украину и "разрешений" на применение дальнобойного оружия по "международно признанной" территории РФ.

С одобрением таких украинских ударов выступили, в частности,

  • министр обороны Британии Грант Шаппс
  • и глава МИД Дэвид Кэмерон.

За прошедшие от объявления учений две недели прозвучало заявление от шефа Пентагона Ллойда Остина, что Вашингтон выступает против расширения Киевом сферы применения американского вооружения и не будет вводить на Украину свой контингент. Однако Париж всё никак не успокаивается, как и прибалтийские страны.

Телерадиокомпания RTL сообщила, что вооружённые силы Франции готовят в Эстонии подразделение "суперскрытных" разведчиков FRAN, которое могло бы "быть полезным на Украине". Одна из целей отряда — разведка позиций противника, выявление опорных пунктов и точек входа в траншеи, координация действий штурмовых групп, которые будут захватывать обнаруженные объекты.

Начавшиеся учения должны показать, что Россия всё замечает и не забыла обещаний и следующие шаги после учений — это испытания в натуральных условиях. Если и это не поможет унять ретивых европейцев — ядерный удар.

Речь идёт не о снарядах и микробомбах, а о "гиперзвуке"

Минобороны РФ опубликовало ролик первого этапа учений в Южном округе. Сообщается, что задействованы комплексы "Искандер", отрабатывается снаряжение ракет-носителей и "скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков". Также проходят тренировки по снаряжению самолётов "специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования".

"Теперь мы точно можем сказать, что речь идёт не о "микробомбах" по 1-5 кт, речь идёт о зарядах 50 кт. Одного такого заряда хватит на город-миллионник", — прокомментировал военный аналитик Алексей Живов в Telegram.

Характеристики установки "Искандер-М" с ядерной боевой частью не публиковались. Но это оперативно-тактический комплекс, поэтому его боевая часть составляет заряд в районе 10-15 килотонн. Эти комплексы размещены в Белоруссии и Калининградской области, оттуда они могут дотянуться

  • до Чехии,
  • стран Балтии,
  • до пригородов Берлина,
  • Стокгольма
  • и Лондона.

Гиперзвуковой "Кинжал" летит со скоростью 12 тысяч километров в час, и до цели ракета долетает всего за пять секунд с набранной высоты. "Кинжал" может поражать подземные укреплённые сооружения глубиной до 30 метров, как ясно из открытых источников.

Не стоит забывать, что у России есть и более мощное оружие. Это гиперзвуковая ракета "Циркон". У неё скорость выше, и её можно запускать откуда угодно. "Циркону" не надо взмывать на большую высоту и падать вниз — это совершенно другая технология. У Запада нет средств ПВО, способных справиться с российским "гиперзвуком".

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Ракетный комплекс 9К720 «Искандер»
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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