Ядерный удар по войскам НАТО: когда и как Россия решится на такой шаг

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Обозреватель Шарковский прокомментировал учения ВС РФ с применением ТЯО

1:56
Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик Александр Шарковский высказался по поводу российских учений, предусматривающих использование нестратегического ядерного оружия, и рассмотрел возможные сценарии применения тактического ядерного вооружения на поле боя, сообщает "Военное дело".

Обозреватель Шарковский прокомментировал учения ВС РФ с применением ТЯО
Фото: NASA by Lee Wingfield is licensed under public domain

"Планируемые маневры предполагают отработку методов использования тактического ядерного оружия, которое устанавливается на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Скорее всего, учения будут проходить с использованием электронного имитирования запусков, то есть без реального запуска ракет. Цель учений — отточить процедуры и стандарты. Особое внимание будет уделено военным метеорологам, поскольку они должны точно рассчитывать изменение направления ветра на разных высотах", — отмечает Шарковский.

Он также указал, что тактическое ядерное оружие имеет относительно небольшую мощность — от 0,3 до 10 килотонн, в то время как мощность атомных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году, составляла около 20 килотонн. Шарковский добавил, что реальное использование тактического ядерного оружия на Украине возможно только в случае масштабного вторжения войск НАТО на украинскую территорию.

"Это означает не просто присутствие французских войск, а мобилизацию объединенных европейских сил численностью не менее 300 тысяч человек. В таком случае тактическое ядерное оружие, вероятно, будет использовано против их колонн на западе Украины. Нет смысла для России превращать свою территорию в радиоактивную зону, если она в итоге вернется под её контроль. А враг должен получить по полной программе, если он решится на такую глупость, как воевать против России", — заключил Шарковский.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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