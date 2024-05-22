В США рассказали о проблемами с "пристройством" истребителя F-35

В США заявили о проблеме с "пристройством" истребителя F-35

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Крупнейшая компания-подрядчик США Lockheed Martin не может найти место для хранения ранее "отвергнутых" Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают, что произошло с ведущим образцом американского вооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Крупнейший военный подрядчик Соединенных Штатов Lockheed Martin изо всех сил пытается найти складские помещения для быстро растущего парка истребителей пятого поколения F-35, которые были отклонены Пентагоном, говорится в новом отчете Управления отчетности правительства США.

Поскольку обновление Technology Refresh 3 (TR-3) для F-35 было отложено из-за серьезных проблем с программным обеспечением и задержек с производством запасных частей, невозможность производить самолеты по этому стандарту привела к тому, что Министерство обороны отказалось от получения дополнительных истребителей. Последствия этого были особенно пагубными, если учесть, что, помимо менее чем полудюжины истребителей F-15EX, F-35 является единственным истребителем, приобретенным ВВС и корпусом морской пехоты США почти за 15 лет, при этом программа уже сильно отстает от графика, что вынуждает обе службы сохранять устаревшие самолеты.

Самолеты времен холодной войны эксплуатировались гораздо дольше, чем предполагалось. Специалисты по тестированию назвали программное обеспечение TR-3 "нестабильным", несмотря на то, что стандарты для программного блока уже были снижены.

Ожидается, что в ближайшие месяцы количество F-35, находящихся на хранении на предприятиях Lockheed Martin, превысит 100 единиц, что подстегивает призывы к Капитолийскому холму сократить закупки самолетов. Действительно, в отчетах указывается, что хранение может привести к повреждению самолетов до их поставки.

Таким образом, недавно опубликованный комитетом Палаты представителей по вооруженным силам предлагаемый Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год предусматривает сокращение закупок F-35 для всех трех служб США. В вооруженных силах осталось всего 58 самолетов по сравнению с примерно 68, что позволило бы снизить уровень производства менее чем вдвое по сравнению с конкурирующим китайским истребителем пятого поколения J-20.

Это особенно важно, поскольку Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая одновременно приобретают три основных класса истребителей в значительном количестве, в то время как военно-воздушные силы США, за исключением очень небольшого количества истребителей F-15EX, в подавляющем большинстве полагаются на F-35. Ожидается, что модернизация F-35 TR-3 будет готова не ранее 2025 года, поскольку компания Lockheed Martin подтвердила, что поставки F-35 в 2024 году будут на 27-50 процентов ниже, чем ожидалось.