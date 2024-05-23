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Дмитрий Плотников
Интересует только "Азов"*. Почему Зеленский не хочет обмена "простых" пленных украинцев

Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Накануне был опубликован список из полтысячи украинских военнопленных, которых не желает обменивать киевская власть.

Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Брошенные на произвол

Списки предоставила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Именно она и пишет, что Киев уже несколько месяцев отказывается согласовывать всех этих своих граждан, соглашаясь забрать только 38 боевиков "Азова"*, а остальные для Зеленского просто неинтересны.

"Жёнам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", — отметила журналистка.

В списке представлены ФИО и даты рождения пленных.

А позже информацию про полтысячи боевиков подтвердила омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила, что, киевская власть по неизвестным причинам отказалась проводить обмен даже двух православных священников на двух католических.

Последний официальный обмен пленными (по формуле "100 на 100") между Украиной и РФ прошёл аж 8 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, проходило это при посредничестве ОАЭ.

Почему хотят именно "Азов"*

Киеву не впервой срывать обмен военнопленными, и часто это делается без объяснения причин и в последний момент.

Одна из причин, по которой Украина настаивает именно на обмене боевиков "Азов"*, в том, что это самое распиаренное военное формирование ВСУ.

Выгода для президента Зеленского здесь такая: сохранить лояльность националистов, выставить себя "настоящим лидером", диктующим врагу свои условия и добивающимся освобождения того, кому за военные преступления в России светят долгие сроки, вплоть до пожизненного.

Также тут наружу ползёт любимая уловка Банковой — требовать обмен по схеме "всех на всех", что выглядит очень странно, поскольку армия России захватила в плен гораздо больше военнослужащих.

Мешающие пропаганде Киева

Из-за тяжёлой обстановки на фронте всё больше боевиков ВСУ попадают в плен к российским бойцам. Возвращать домой их невыгодно Киеву, поскольку они больше не горят желанием идти на фронт, а также могут повлиять на общие настроения.

Разумеется, российская позиция никакой обмен "всех на всех" не приемлет. Как отметил депутат ГД РФ Шамсаил Саралиев, обсуждать с Киевом можно только обмен российских пленных на аналогичное число украинских пленных.

"Именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберёт из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных", — недавно писал он.

По информации, на Украине сейчас порядка 800 военных из России, попавших в плен, а в России в плену — 20 тысяч (!) всушников.

Хитрости неонацистов

А чтобы проворачивать обмен с выгодой для себя, Киев включает в списки людей, которые никакими сторонниками РФ зачастую и не являются. Так, клика Зеленского хочет России навязать обмен украинцев на украинцев. Ещё и невоенных.

Попытки киевской националистической верхушки вести двойную игру при обмене военнопленными в очередной раз показывают, какая цена любых договоренностей с сегодняшним руководством Украины, для которых жизнь своих же граждан ничего не стоит.

*деятельность организации запрещена в РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу маргарита симоньян владимир зеленский
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