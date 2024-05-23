Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Посыпавшийся фронт. Как потеря Киевом Клещеевки скажется на обороне Часова Яра

Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск

Силовые структуры » Военные новости

На Артёмовском направлении бои ещё не закончены, но все предпосылки к ухудшению украинского положения налицо.

Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Наступление на флангах Артёмовска

Накануне Министерство обороны России официально объявило об освобождении посёлка Клещеевка.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщает, в частности, военное ведомство.

Параллельно зачистке населённого пункта от националистов были взяты две ключевые высотки, контроль над которыми давал ВСУ возможность бить по армии России в низине, блокировав движение вперёд.

Бои за это село шли с 2022 года. Самая острая фаза началась в 2023 году, когда после ударов с фланга армия Украины пыталась пробиться к потерянному городу Артёмовску. По самым скромным подсчётам, в боях за Клещеевку бандеровцы потеряли приблизительно три полнокровные бригады (до 7,5 тысяч боевиков).

Куда бегут неонацисты

Главная проблема для украинских войск сегодня в том, что ВС РФ получили выход к высоткам, с которых открывается возможность наносить удары по единственной доступной линии обороны украинских войск в данном районе. После сдачи Клещеевки укреплённые районы националистов выстроены западнее канала "Северский Донец — Донбасс", потому что оборона в полях больше невозможна, а бегство вглубь территории к населённикам откроет российской армии переход через канал и перенос боевых действий до города Константиновка. Именно через него сегодня проходит логистическая линия украинской группировки в городе Часов Яр.

Характерно, что с высоток Клещеевки у российских артиллеристов теперь появляется дополнительная возможность наносить удары по Часову Яру. Например, до опорного пункта неонацистов под мкр. "Канал" от текущих российских позиций стало менее 10 километров.

Дефицит ВСУ

Отход боевиков киевского режима из Клещеевки и новая дислокация их вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" нарушают связанность позиций ВСУ на протяжённости фронта приблизительно в 25 километров. Для удержания южного участка и стабилизации его от Дылеевки до Ступочек (границы с Часовым Яром), украинской армии понадобятся минимум три дополнительные бригады, которые в сегодняшних условиях русского наступления под Харьковом найти весьма проблематично.

Иначе говоря, село Клещеевка стало для украинских войск повторением сценария в Крынках, где российские воины уничтожили самые боеспособные военные формирования. В условиях нарастающей нехватки в личном составе, утрата контроля над населённым пунктом может спровоцировать, как минимум, потерю нескольких крупных посёлков и городов, а как максимум, обвал фронта на этом направлении.

В перспективе это может вывести российскую группировку к городам Краматорск и Славянск.

А тем временем, потери Вооружённых сил Украины в первые дни харьковского наступления российских бойцов были более 300 боевиков в день. Сейчас, данная цифра снизилась до 200 военнослужащих в сутки, пишут украинские ресурсы.

Это общее количество погибших, потерянных без вести, попавших в плен к ВС РФ и раненых.

"Это только с одного направления такие сокрушительные цифры. Если ВС РФ снова усилят натиск, то общие потери ВСУ возрастут в разы", — отмечают украинские Telegram-каналы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр
Обсудить
Новости Все >
Продюсер Красная рассказала о спорах Пугачёвой и Ротару из-за гонораров
Черничный смузи со шпинатом: рецепт полезного напитка
Избегайте этого: устаревшие методы лечения прыщей и акне
Телеведущая Бондарчук призналась, что несколько лет не могла развестись с мужем
В дилерских центрах появились Lada Largus
Установлен электродинамический механизм ускорения ионов в начале вакуумного пробоя
Руководство к похудению рук
Шаляпин заявил, что Бузова приобрела виброплатформу по его совету
Ольга Бузова столкнулась лицом к лицу с бывшим мужем
Григорий Лепс усомнился в забвении Аллы Пугачёвой
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу
Брухунова вместе с подросшей дочерью Матильдой отправилась к врачу
STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
Бойцы "Байкала": "Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её"
В чем суть учения Дао?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников