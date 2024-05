Посыпавшийся фронт. Как потеря Киевом Клещеевки скажется на обороне Часова Яра

На Артёмовском направлении бои ещё не закончены, но все предпосылки к ухудшению украинского положения налицо.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International