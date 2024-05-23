Посыпавшийся фронт. Как потеря Киевом Клещеевки скажется на обороне Часова Яра

Потеря Киевом Клещеевки открывает дорогу на Славянск и Краматорск

На Артёмовском направлении бои ещё не закончены, но все предпосылки к ухудшению украинского положения налицо.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Наступление на флангах Артёмовска

Накануне Министерство обороны России официально объявило об освобождении посёлка Клещеевка.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщает, в частности, военное ведомство.

Параллельно зачистке населённого пункта от националистов были взяты две ключевые высотки, контроль над которыми давал ВСУ возможность бить по армии России в низине, блокировав движение вперёд.

Бои за это село шли с 2022 года. Самая острая фаза началась в 2023 году, когда после ударов с фланга армия Украины пыталась пробиться к потерянному городу Артёмовску. По самым скромным подсчётам, в боях за Клещеевку бандеровцы потеряли приблизительно три полнокровные бригады (до 7,5 тысяч боевиков).

Куда бегут неонацисты

Главная проблема для украинских войск сегодня в том, что ВС РФ получили выход к высоткам, с которых открывается возможность наносить удары по единственной доступной линии обороны украинских войск в данном районе. После сдачи Клещеевки укреплённые районы националистов выстроены западнее канала "Северский Донец — Донбасс", потому что оборона в полях больше невозможна, а бегство вглубь территории к населённикам откроет российской армии переход через канал и перенос боевых действий до города Константиновка. Именно через него сегодня проходит логистическая линия украинской группировки в городе Часов Яр.

Характерно, что с высоток Клещеевки у российских артиллеристов теперь появляется дополнительная возможность наносить удары по Часову Яру. Например, до опорного пункта неонацистов под мкр. "Канал" от текущих российских позиций стало менее 10 километров.

Дефицит ВСУ

Отход боевиков киевского режима из Клещеевки и новая дислокация их вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" нарушают связанность позиций ВСУ на протяжённости фронта приблизительно в 25 километров. Для удержания южного участка и стабилизации его от Дылеевки до Ступочек (границы с Часовым Яром), украинской армии понадобятся минимум три дополнительные бригады, которые в сегодняшних условиях русского наступления под Харьковом найти весьма проблематично.

Иначе говоря, село Клещеевка стало для украинских войск повторением сценария в Крынках, где российские воины уничтожили самые боеспособные военные формирования. В условиях нарастающей нехватки в личном составе, утрата контроля над населённым пунктом может спровоцировать, как минимум, потерю нескольких крупных посёлков и городов, а как максимум, обвал фронта на этом направлении.

В перспективе это может вывести российскую группировку к городам Краматорск и Славянск.

А тем временем, потери Вооружённых сил Украины в первые дни харьковского наступления российских бойцов были более 300 боевиков в день. Сейчас, данная цифра снизилась до 200 военнослужащих в сутки, пишут украинские ресурсы.

Это общее количество погибших, потерянных без вести, попавших в плен к ВС РФ и раненых.