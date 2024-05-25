"Контрнаступ" ВСУ на Харьковском фронте: сбились в кучу, получили три пакета русских РСЗО, передумали

"Контрнаступ" ВСУ на Харьковском фронте захлебнулся сразу, как начался

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Некоторые крупные ресурсы разгоняют панику по поводу "контрнаступа" украинской армии под Липцами.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Дезинформация и паника

Военные корреспонденты, знакомые с ситуацией заявляют, что паника эта, мягко говоря, преждевременная.

Контрнаступление националистов выглядело приблизительно так: ВСУ скопились — собрали военную технику — получили три пакета РСЗО "Торнадо-С" — передумали.

Пока бои на этом фронте продолжаются в прежнем режиме интенсивности. Киевская власть по-прежнему туда подтягивает резервы, по которым успешно наши бойцы наносят удары.

Ещё одно нужное уточнение по поводу украинской активности на Харьковском направлении.

Даже беглого анализа по активности здесь достаточно, чтобы понять — все выводы из начального этапа спецоперации российское командование сделало. Причём выводы эти сделаны на тех уровнях, на которых должны быть сделаны.

Инициатива у ВС РФ

Над столицей области в режиме нон-стоп летают российские беспилотники "Орлан" и "Суперкам", непосредственно в Харьков и пригород (включая самые важные объекты военной инфраструктуры) постоянно летят авиабомбы и ракеты.

Поступление резервов ВСУ на этот участок фронта — ожидалось и прогнозировалось. А значит, под эту украинскую операцию (судя по выносу логистики) Генштаб ВС РФ выделил спецподразделения.

Итак, подведём итог: бежать вперёд паровоза не надо и разгонять панику тоже.

Мы ещё ничего не начинали

Кстати, необходимо помнить и другое: операция на Харьковском направлении идёт чуть более полмесяца. За этот срок русские воины добились серьёзных результатов, как тактических, так и стратегических. И главная часть (то, ради чего это всё задумывалось) пока не началась.

А тем временем, сегодня ночью в Харькове российские бойцы нанесли серию ракетных ударов по городским военным целям.

Точные прилёты были по месту дислокации националистов в Слабодском районе города в одном из лицеев, а так же уничтожены были ангары с техникой противника в промзоне. Отработали по противнику ракеты "Искандер-М".

Разборки дезертирства ВСУ

Кстати, украинское госбюро расследований обвинило 28 командиров Вооружённых сил Украины в том, что армия России взяла под контроль большую территорию Харьковской области.

По данным судебного реестра, территориальное управление бюро расследований в Полтаве изъяло ряд тайных документов в рамках уголовного дела, открытого по фактам российского прорыва украинской государственной границы на Харьковщине.

По информации досудебного расследования, 10 мая в районе посёлков Красное, Стрелка, Борисовка, Пыльное и Гатище, а также других населёнников Харьковской области во время штурмов российских войск имело место бегство с боевых позиций подразделений ВСУ.

По версии следователей, командиры 125-й бригады ВСУ и командиры подчиненные ей подразделений, в их числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового батальона, не организовали надлежащую оборону своих позиций на границе Российской Федерации и Харьковской области, что привело к потере живой силы и военной техники армии Украины.

В делах фигурирует ФИО 28 военных ВСУ (командующий оперативно-тактической группировки, комбриг, комбаты, командиры рот, начотделения разведки штаба), причастность которых проверяют особисты Незалежной.