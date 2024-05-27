В США рассказали о преимуществе России, которое "меняет ситуацию на передовой"

MWM: российская радиоэлектронная борьба меняет ситуацию на передовой

4:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Все более эффективная российская радиоэлектронная борьба (РЭБ) меняет ситуацию на передовой, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы объясняют, чем особенна российская система РЭБ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно интервью с личным составом на передовой, проведенным рядом западных СМИ, Вооруженные силы Украины сталкиваются с растущими трудностями при использовании поставляемых Западом систем высокоточного оружия из-за растущей эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы. К числу наиболее серьезно пострадавших типов боеприпасов относятся артиллерийские снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением, реактивные артиллерийские системы HIMARS и высокоточные управляемые бомбы JDAM, причем первые два, в частности, нанесли серьезный ущерб российским войскам при их эффективном применении в прошлом.

В интервью The Washington Post неназванный украинский чиновник заявил, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставки снарядов "Экскалибур" за шесть месяцев до этого, в конце 2023 года, после того, как российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными. Несмотря на свою прежнюю репутацию оружия "один выстрел — одна цель", из-за чего его применение вызвало значительную обеспокоенность у лидеров ополченческих группировок, связанных с Россией, в документе делается вывод: "технология "Экскалибур" в существующих версиях утратила свой потенциал". Было замечено, что столкновения с российскими глушилками подорвали его репутацию.

Что касается системы HIMARS, высокопоставленный украинский военный чиновник посетовал на снижение ее эффективности, заявив, что в 2023 году "все закончилось: русские развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и система HIMARS стала полностью неэффективной".

В результате украинские войска были вынуждены прибегнуть к использованию "очень дорогого снаряда" против менее приоритетных целей, которые не требуют точного наведения для нанесения удара. JDAM также подвергся критике за его "невосприимчивость" к глушению, из-за чего бомбы не попадали в цели на расстоянии от 200 метров до 1,2 км.

Украинские официальные лица подчеркнули, что "чрезмерно бюрократический процесс" в Вашингтоне серьезно ограничил возможности решения проблемы "неисправного вооружения". Отчет The Washington Post следует за разоблачениями, сделанными тремя неделями ранее американскими, британскими и украинскими источниками, знакомыми с ситуацией, на которые ссылается CNN, о том, что системы HIMARS, в частности, становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности при применении против российских войск из-за растущей сложности применяемых контрмер.

Снижая эффективность украинского высокоточного оружия, российские системы радиоэлектронной борьбы также серьезно нарушили интернет-возможности Starlink, предоставляемые Пентагоном, которые с самого начала конфликта были жизненно важны для координации действий украинских и союзных войск, сбора разведданных и нанесения ударов беспилотниками.

В интервью New York Times украинские официальные лица, солдаты и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что основной причиной недавних успехов России стали массовые "отключения" Starlink на театре военных действий. Это серьезно снизило способность военнослужащих на передовой поддерживать связь и часто приводило к тому, что они для коммуникации полагались на текстовые сообщения.

Заместитель командира батальона беспилотных летательных аппаратов 92-й штурмовой бригады украинской армии был одним из источников, который сообщил: "Мы проигрываем в борьбе с радиоэлектронной борьбой… За день до атак она просто отключилась". "Нам нужно было быть быстрыми в общении", — сказал другой оператор беспилотника, посетовав, что потеря связи Starlink "усложнила все" и "отняла много времени".

Газета New York Times пришла к выводу, что если российские войска продолжат успешно нарушать работу Starlink, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивающий уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых Илоном Маском. Это также вызвало "более широкие вопросы о надежности Starlink в борьбе с технически сложным противником".