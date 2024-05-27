В США рассказали о преимуществе России, которое "меняет ситуацию на передовой"

Все более эффективная российская радиоэлектронная борьба (РЭБ) меняет ситуацию на передовой, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы объясняют, чем особенна российская система РЭБ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Согласно интервью с личным составом на передовой, проведенным рядом западных СМИ, Вооруженные силы Украины сталкиваются с растущими трудностями при использовании поставляемых Западом систем высокоточного оружия из-за растущей эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы. К числу наиболее серьезно пострадавших типов боеприпасов относятся артиллерийские снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением, реактивные артиллерийские системы HIMARS и высокоточные управляемые бомбы JDAM, причем первые два, в частности, нанесли серьезный ущерб российским войскам при их эффективном применении в прошлом.
В интервью The Washington Post неназванный украинский чиновник заявил, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставки снарядов "Экскалибур" за шесть месяцев до этого, в конце 2023 года, после того, как российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными. Несмотря на свою прежнюю репутацию оружия "один выстрел — одна цель", из-за чего его применение вызвало значительную обеспокоенность у лидеров ополченческих группировок, связанных с Россией, в документе делается вывод: "технология "Экскалибур" в существующих версиях утратила свой потенциал". Было замечено, что столкновения с российскими глушилками подорвали его репутацию.
Что касается системы HIMARS, высокопоставленный украинский военный чиновник посетовал на снижение ее эффективности, заявив, что в 2023 году "все закончилось: русские развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и система HIMARS стала полностью неэффективной".
В результате украинские войска были вынуждены прибегнуть к использованию "очень дорогого снаряда" против менее приоритетных целей, которые не требуют точного наведения для нанесения удара. JDAM также подвергся критике за его "невосприимчивость" к глушению, из-за чего бомбы не попадали в цели на расстоянии от 200 метров до 1,2 км.
Украинские официальные лица подчеркнули, что "чрезмерно бюрократический процесс" в Вашингтоне серьезно ограничил возможности решения проблемы "неисправного вооружения". Отчет The Washington Post следует за разоблачениями, сделанными тремя неделями ранее американскими, британскими и украинскими источниками, знакомыми с ситуацией, на которые ссылается CNN, о том, что системы HIMARS, в частности, становятся "все менее эффективными" с точки зрения точности при применении против российских войск из-за растущей сложности применяемых контрмер.
Снижая эффективность украинского высокоточного оружия, российские системы радиоэлектронной борьбы также серьезно нарушили интернет-возможности Starlink, предоставляемые Пентагоном, которые с самого начала конфликта были жизненно важны для координации действий украинских и союзных войск, сбора разведданных и нанесения ударов беспилотниками.
В интервью New York Times украинские официальные лица, солдаты и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что основной причиной недавних успехов России стали массовые "отключения" Starlink на театре военных действий. Это серьезно снизило способность военнослужащих на передовой поддерживать связь и часто приводило к тому, что они для коммуникации полагались на текстовые сообщения.
Заместитель командира батальона беспилотных летательных аппаратов 92-й штурмовой бригады украинской армии был одним из источников, который сообщил: "Мы проигрываем в борьбе с радиоэлектронной борьбой… За день до атак она просто отключилась".
"Нам нужно было быть быстрыми в общении", — сказал другой оператор беспилотника, посетовав, что потеря связи Starlink "усложнила все" и "отняла много времени".
Газета New York Times пришла к выводу, что если российские войска продолжат успешно нарушать работу Starlink, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивающий уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых Илоном Маском. Это также вызвало "более широкие вопросы о надежности Starlink в борьбе с технически сложным противником".
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