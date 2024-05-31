Хотим повоевать сами, но украинцами. Для чего НАТО хочет координировать отправку оружия Киеву

НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине

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Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация хочет координировать отправку военной помощи Киеву.

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К этому военный блок подталкивают сразу несколько факторов, проявившихся за время конфликта на Украине.

Хотим рулить!

На конференции в Праге генсек альянса заявил, что в июле НАТО планирует "взвалить на плечи" больше функций по координации военной помощи Украине, чтобы избежать ошибок в поставках и повторения задержек.

С начала поставок Киеву вооружения и военной техники в альянсе накопилось немало логистических и технических проблем.

Например, в 2023 году представители блока сказали, что около полутора десятка типов 155-мм снарядов натовской "линейки" не взаимозаменяемы (немецкие снаряды не подходят для итальянских гаубиц, и наоборот). Такая разносортица существует и сегодня, и решить её вовлечением в проблему Европы нельзя. Сам факт наличия этих проблем также говорит о системных разногласиях между заводами-изготовителями.

Логистические проблемы поставок натовского оружия были выстроены так, что отгрузка проходила непрозрачно, и за первые полгода боёв ни Вашингтон, ни остальные члены альянса не владели полными данными о движении поставляемого вооружения в Незалежной. При этом каждый член военного блока принимал решения о поставках сам, сперва руководствуясь своими интересами, а не общей политикой НАТО.

Поставка вооружения и техники киевскому режиму формировались, в основном исходя из требований украинской стороны. Теперь, похоже, альянс хочет пристальнее сам отслеживать положение дел на фронте.

Киев низложен

По всей вероятности, из-за недостоверной информации, получаемой из Киева, теперь НАТО и Вашингтон станут сами определять, какое вооружение Украине понадобится, и в каком объёме его надо отгружать. Недоверие к способности Киева распределять и использовать вооружение Запада отчасти вызвано рядом причин, среди которых крайне низкий уровень умения планировать боевые операции. Данная проблема привела к радикальным мерам — к затыканию дыр на передовой "человеческим мясом".

Ошибочное планирование потянуло и серьёзный перерасход артиллерийских снарядов (из-за чего понадобилось строить новые заводы и опустошать склады НАТО по всей планете). Сюда приплюсуем большие потери американских гаубиц М777, бронетехники и самоходной артиллерии, большую часть которой Киев использовал вразрез с уставами натовских стран (к примеру, в Авдеевке танки "Абрамс").

Вывод

Учитывая, что руководители стран Евросоюза всё громче озвучивают идею переброски инструкторов в Незалежную, речь может идти о переводе (пока частичном) ВСУ на ручное управление командованием НАТО (читай, Вашингтоном).

Это происходит во многом после многочисленных претензий к Генштабу Украины (Сырскому, Павлюку и др.), поскольку именно высшие командиры ВСУ формировали список техники и оружия для ведения боёв, и сами же отдавали приказы, приводящие к их нерациональному использованию, а значит, и к высоким потерям.

При этом сценарии большая вероятность, что следующий главнокомандующий армии Украины будет прямо подчиняться командованию НАТО в ЕС и исполнять решения западных "специалистов-планировщиков" войны.