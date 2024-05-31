"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО

РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!"

Первые удары американскими ракетами по "старым" территориям РФ "могут начаться в течение нескольких часов или дней" — об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщила The New York Times.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию by Midjourney v 5.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

При этом глава НАТО заявил, что "ряд стран альянса никогда и не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Украине".

Также издание Politico отметило, что президент США Джо Байден "втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России".

И действительно, глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил — 29 мая армия России "отразила самую массированную атаку врага на Крымский мост. ВСУ ударили 10 ракетами ATACMS с подлётным временем менее двух минут".

С ярким предупреждением Западу выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что "с применением тактического ядерного оружия страны НАТО тоже могут просчитаться, хотя это будет уже фатальная ошибка".

"Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал", — пояснил он.

Экс-президент России обратился к Западу, добавив — "нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию".

"Остаётся главный вопрос: к каким решениям (это) может нас привести? Ядерная реакция — это понятно, как понятно и то, что тем самым мы приблизим Второе Пришествие. Какие ещё меры мы можем предпринять? Уничтожение спутниковой системы противника — неплохая альтернатива ядерному апокалипсису", — предложил военный и политический деятель Александр Ходаковский.

"Запад не боится нашего ядерного оружия", пишет журналист Андрей Медведев, пояснив — США считают, что никто не сможет применить "ядерку".

"Они пытаются создать цугцванг. Не ответит России на удары натовским оружием, будут ещё удары. Ответит жёстко, включая ТЯО (к чему призывают наши бесноватые как бы эксперты), понятно, какую это вызовет реакцию в мире, при условии, что основные медиа в руках наших врагов", — считает эксперт.

"Тем не менее, ответ на удары натовским орудием по России должен последовать. И крайне жёсткий. Думаю, что в итоге, большой урон будет нанесён предполью под названием Украина. Самыми обычными вооружениями. Но урон правда будет огромен. Придётся создать полную невозможность применения натовских средств с территории Украины", — заключил журналист.

"Надо хорошо осознавать разницу в действиях НАТО и нас, продиктованную в том числе известными положениями соответствующих доктрин и стратегий", — считает эксперт РСМД (Российского совета по международным делам) Илья Крамник.

США традиционно действуют в логике повышения издержек для противника. Постепенный же подъём ставок в этой обстановке должен на определённом этапе убедить нас "пора заканчивать и давайте договариваться". В этой парадигме они действуют практически всегда. У нас потенциальные конфликты в принципе никогда не оцениваются через призму издержек, а только через призму угроз. Тут рост ставок со стороны противника влечёт не размышления на тему "не дороговато ли обходится? Может, прекратим?", а взвешивание "это уже достаточно весомый повод для боевого применения или еще нет?"

"И если ответ "нет", то реакции может не быть очень долго, но с падением флажка в "да" она может оказаться куда более масштабной — даже если вчера, на взгляд постороннего, ещё ничего особенного не происходило", — считает специалист.

"Там, где противник ждёт, что его действия будут оценены как "это неприемлемо дорого, прекращаем", нами эти действия могут на определённом этапе быть оценены как "это неприемлемая угроза, атакуем" — рассказал он.

Выводы, увы, печальные — "в случае применения западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России… конфликт быстро приобретёт совершенно иной, нежели сейчас, масштаб и характер".

Собственно, в одном из профильных чатов медиаэкспертов уже обсуждается тема "все пошли ва-банк" с пояснениями "нас вынуждают бить ТЯО, а от ТЯО до СЯО (стратегического ядерного оружия) — один пост Дмитрия Медведева".

"Американцы и другие западные страны разрешили бить своим оружием по территории "старой России". АААА! ЭСКАЛАЦИЯ! НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНИТЬ ТЯО! НЕТ, МЫ ВСЕ УМРЕМ! АААА!", — оценивает ситуацию Александр Соцкий.

"И тут у меня возникает такой вопрос: Есть Крым, который обстреливают западным оружием только в путь. Это другое? Хорошо. А когда на Белгородчине по Шебекино ещё в прошлом году прилетали "Эскалибуры"? Ну или когда по гражданским в Белгороде были "Вампиры"? И БПЛА с чешскими двигателями в том же прошлом году прилетали в Москву", — пишет автор.

"Короче, ребятки, трогайте траву почаще, а то тут в каждом втором чате вопли про надвигающуюся Третью мировую", — успокаивает он.