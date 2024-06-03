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Дмитрий Плотников
Ни Германия, ни Франция слова не имеют. Разрешить бить по РФ комплексом Patriot могут только в США

Разрешить бить по России комплексом Patriot может лишь Пентагон

Силовые структуры » Военные новости

Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил применение Киевом зенитных ракетных комплексов Patriot для поражения авиации России над её территорией.

Разрешить бить по России комплексом Patriot может лишь Пентагон
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Он при этом не уточнил, обстреливалась ли территория Российской Федерации из поставленного Берлином оружия.

А 30 мая глава министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ в середине апреля решила передать киевскому режиму третью установку ЗРК Patriot.

О целях таких действий и заявление немецкой стороны в разговоре с корреспондентом Pravda. Ru рассказал кандидат политических наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин.

"Были какие-то ограничения, были даже замечания, сделанные украинской стороне, когда они сбили самолёт с украинскими пленными. То есть, да, видимо, Киев получил какое-то разрешение сейчас на использование ракет НАТО на российской территории. Риски у них, конечно, возникают, если эти системы Patriot приближаются к линии соприкосновения. Но, с другой
стороны, дальность их действия — до 300 километров, поэтому они могут относительно издалека действовать, хотя, конечно, за ними ведётся особенная охота всех средств разведки, пытаются их обнаружить, чтобы поразить".

То есть эти заявления — не популизм, а вполне реальное разрешение от немцев?

"Предполагаю, что да. Из того, что можно читать в Интернете из открытых источников получается, что по поводу Patriot были определенные ограничения. Тем более, что эта система не немецкая, а американская, так что, я думаю, тут американцы раздают разрешения. Но, скорее всего, политика в этом вопросе одинаковая, что у Вашингтона, что у Берлина, что у Брюсселя".

А между тем, чиновники в Румынии обсуждают идею поставки украинской армии комплексов Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews. А ещё ранее премьер Нидерландов Марк Рютте предложил купить ЗРК Patriot у союзников, чтобы впоследствии передать их Украине.

Досье

ЗРК Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны. Он используется армией США и вооружёнными силами некоторых других стран, таких как Япония, Кувейт и Украина.

Производство комплекса началось в октябре 1980 года, а на вооружение он был принят в 1982 году. Patriot был разработан для замены устаревших комплексов "Найк Геркулес" и "Хок".

Комплекс оснащён многофункциональными радиолокационными станциями, которые могут обнаруживать, сопровождать и подсвечивать цели, а также следить за ракетами и передавать команды. Последняя модификация системы, ЗРК Patriot PAC-3, обладает улучшенными характеристиками. Она способна поражать баллистические цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 45 км от радара.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 пусковые установки на батарею) систем "Пэтриот" может достигать 9 млрд долларов. В эту сумму входит стоимость пусковых установок, ракет, радаров и другого оборудования. Стоимость пуска одной ракеты варьируется от 3 до 8 млн долларов в зависимости от её типа.

Американский ЗРК Patriot || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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