Ни Германия, ни Франция слова не имеют. Разрешить бить по РФ комплексом Patriot могут только в США

Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил применение Киевом зенитных ракетных комплексов Patriot для поражения авиации России над её территорией.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain