Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил применение Киевом зенитных ракетных комплексов Patriot для поражения авиации России над её территорией.
Он при этом не уточнил, обстреливалась ли территория Российской Федерации из поставленного Берлином оружия.
А 30 мая глава министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ в середине апреля решила передать киевскому режиму третью установку ЗРК Patriot.
О целях таких действий и заявление немецкой стороны в разговоре с корреспондентом Pravda. Ru рассказал кандидат политических наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин.
"Были какие-то ограничения, были даже замечания, сделанные украинской стороне, когда они сбили самолёт с украинскими пленными. То есть, да, видимо, Киев получил какое-то разрешение сейчас на использование ракет НАТО на российской территории. Риски у них, конечно, возникают, если эти системы Patriot приближаются к линии соприкосновения. Но, с другой
стороны, дальность их действия — до 300 километров, поэтому они могут относительно издалека действовать, хотя, конечно, за ними ведётся особенная охота всех средств разведки, пытаются их обнаружить, чтобы поразить".
То есть эти заявления — не популизм, а вполне реальное разрешение от немцев?
"Предполагаю, что да. Из того, что можно читать в Интернете из открытых источников получается, что по поводу Patriot были определенные ограничения. Тем более, что эта система не немецкая, а американская, так что, я думаю, тут американцы раздают разрешения. Но, скорее всего, политика в этом вопросе одинаковая, что у Вашингтона, что у Берлина, что у Брюсселя".
А между тем, чиновники в Румынии обсуждают идею поставки украинской армии комплексов Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews. А ещё ранее премьер Нидерландов Марк Рютте предложил купить ЗРК Patriot у союзников, чтобы впоследствии передать их Украине.
ЗРК Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны. Он используется армией США и вооружёнными силами некоторых других стран, таких как Япония, Кувейт и Украина.
Производство комплекса началось в октябре 1980 года, а на вооружение он был принят в 1982 году. Patriot был разработан для замены устаревших комплексов "Найк Геркулес" и "Хок".
Комплекс оснащён многофункциональными радиолокационными станциями, которые могут обнаруживать, сопровождать и подсвечивать цели, а также следить за ракетами и передавать команды. Последняя модификация системы, ЗРК Patriot PAC-3, обладает улучшенными характеристиками. Она способна поражать баллистические цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 45 км от радара.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 пусковые установки на батарею) систем "Пэтриот" может достигать 9 млрд долларов. В эту сумму входит стоимость пусковых установок, ракет, радаров и другого оборудования. Стоимость пуска одной ракеты варьируется от 3 до 8 млн долларов в зависимости от её типа.
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