Рискните. Разрешение применять ЗРК Patriot для поражения самолётов ВКС РФ — обычная болтовня

"Разрешение" применять Patriot для поражения самолётов ВКС РФ — трёп

Разрешение применять американские системы Patriot для поражения истребителей ВКС РФ внутри "старых" российских границ выглядит смешно.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Об этом пишут эксперты, отмечая, что для таких ударов разрешение не нужно, поскольку Киев уже давно бьёт всё теми же HARM АGМ-88. И если ВСУ могли, то сбивали бы зенитными ракетными комплексами Patriot российские самолёты. И основную роль тут играет не "разрешение", а российская борьба против вражеской ПВО.

Сбивать самолёты над территорией РФ, это подвергать редкие и дорогущие западные системы смертельной опасности. ВС РФ на Харьковском фронте и так вынесли украинскую ПВО так сильно, что сегодня до Харькова нет ни одной РЛС ВСУ. Всё, что осталось, оттянуто глубоко в тыл. Так же и с комплексами ПВО.

Сейчас за возможность поразить американский Patriot российские бойцы сделают всё возможное. Теперь остаётся лишь наблюдать, подтянут ли ВСУ "Пэтриоты" стоимостью в миллиард долларов к границе или предпочтут их терять под ударами ФАБов.

Patriot — американский зенитный ракетный комплекс