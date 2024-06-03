Разрешение применять американские системы Patriot для поражения истребителей ВКС РФ внутри "старых" российских границ выглядит смешно.
Об этом пишут эксперты, отмечая, что для таких ударов разрешение не нужно, поскольку Киев уже давно бьёт всё теми же HARM АGМ-88. И если ВСУ могли, то сбивали бы зенитными ракетными комплексами Patriot российские самолёты. И основную роль тут играет не "разрешение", а российская борьба против вражеской ПВО.
Сбивать самолёты над территорией РФ, это подвергать редкие и дорогущие западные системы смертельной опасности. ВС РФ на Харьковском фронте и так вынесли украинскую ПВО так сильно, что сегодня до Харькова нет ни одной РЛС ВСУ. Всё, что осталось, оттянуто глубоко в тыл. Так же и с комплексами ПВО.
Сейчас за возможность поразить американский Patriot российские бойцы сделают всё возможное. Теперь остаётся лишь наблюдать, подтянут ли ВСУ "Пэтриоты" стоимостью в миллиард долларов к границе или предпочтут их терять под ударами ФАБов.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.