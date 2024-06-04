Появление САУ "Мальва" в боях под Харьковом. Что это может означать?

Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR

Большое количество колёсных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С43 "Мальва" появилось на Харьковском направлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Selvejp

Это продиктовано целым рядом решений.

Испытание огнём

3 июня появились первые кадры боевого применения САУ "Мальва" под Харьковом. Как и другие образцы ствольной артиллерии ВС РФ, "Мальвы" выполняют и контрбатарейные задачи, и задачи огневого поражения украинских резервистов, а также ПВД и укреплённых районов ВСУ у Волчанска и Липцов.

Новейшее русское оружие имеет ряд тактико-технических преимуществ перед самыми распространёнными в армии России САУ "Мста-С".

Преимущества САУ "Мальва"

Во-первых, колёсное шасси 8х8 — БАЗ-6610-027 "Вощина". Оно обеспечивает САУ скорость хода 80 километров в час, что на 20 км/ч больше, чем у "Мсты-С". Также почти вдвое повышен запас хода — 1000 километров против 600 км.

Благодаря колёсам достигается почти двукратное увеличение и скорости выхода на огневые позиции из укрытий и, разумеется, ускоренная смена огневых позиций в "кочующих" режимах.

Кроме этого, при дефиците топливозаправщиков на театре военных действий наша "героиня" на 40 процентов обладает большей автономностью, чем оппоненты.

Вооружение

Орудийная система САУ 2С43 представлена 152-мм орудием 2А64 (длина ствола 47 калибров), как и у "Мсты-С". Стрельба ведётся 152-мм осколочно-фугасными снарядами ЗОФ64 и ЗОФ45 на дистанцию 24,7 километра, а активно-реактивными ЗОФ61 — на дистанцию 29 километров. Управляемые снаряды "Краснополь" и "Краснополь-М2" отправляются на 27 километров, благодаря этому могут поражаться все цели и на марше, и при маневрировании в тандеме с беспилотниками.

"Мальва" & французский CAESAR

Если сравнить с орудиями 2А88 САУ "Коалиция", а также САУ Archer и CEASAR, дальность "Мальвы" примерно в 1,5 раза меньше. Но только на бумаге, пишет "Военная хроника".

В реалии, современная автоматизированная система управления наведения и управления огнём и терминал обмена информацией в тактическом звене, даёт возможность "Мальве" разворачиваться в боевое положение за минуту.

При применении более дальнобойных снарядов "Краснополь-Д" дальность огня "Мальвы" достигает 45 километров, что уравнивает её с французскими колёсными САУ.

Военная приёмка

На данный момент новейшее 152-мм самоходное орудие прошло боевую эксплуатацию в ходе спецоперации, где успешно показало себя.

И, конечно, это очевидный успех российского ВПК. САУ на колёсном шасси легче, дешевле, а также гибче в оперативном плане гусеничных собратьев. Появление 2С43 "Мальва" на местах боевых действий даст возможность российским артиллеристам быстрее сворачиваться, уходя от ударов беспилотников и артиллерии противника.

Досье

САУ 2С43 "Мальва" — это новейший российский межвидовой артиллерийский комплекс, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". Он предназначен для уничтожения тактических ядерных и обычных вооружений противника, нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам противовоздушной обороны, командным пунктам и другим целям.

Комплекс обладает следующими характеристиками:

боевая масса — 32 тонны;

экипаж — 5 человек;

калибр орудия — 152 мм;

дальность стрельбы — 24,7 км;

скорострельность — до 7 выстрелов в минуту;

боекомплект — 30 выстрелов.

"Мальва" создана на базе полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 "Вощина" с колёсной формулой 8x8 производства Брянского автомобильного завода. Колёсное шасси обеспечивает машине высокую мобильность и манёвренность, а также позволяет транспортировать её самолётами военно-транспортной авиации, например, Ил-76.

Орудие САУ 2С43 "Мальва" способно вести стрельбу в режиме огневого налёта в автоматизированном режиме.