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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: бойцы "Отважных" ворвались в Новопокровское, из Волчанска ждём хороших новостей,

Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часове Яре

4:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часове Яре
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на вторник, 11 июня.

Харьковское направление

На этом фронте идут бои, ВСУ предпринимают попытки контратак у н. п. Тихое и Волчанских Хуторов. Продолжаются жёсткие боевые действия в Волчанске. Подразделения 82-й одшбр армии Украины понесли потери, в помощь им брошены части 36-й отдельной бригады морской пехоты, на скорую руку пополненные после отвода с Херсона. Вечером русские военкоры обещали сегодня предоставить "интересные подробности" по Волчанску.

Авдеевское направление

На этом участке СВО есть подвижки — группировка "Отважных", разгромив националистов, ворвалась в Новопокровское. Бойцы 228-го полка ГВ "Центр" буквально ворвались в населённый пункт за Авдеевкой, заняв практически его весь.

Бандеровцы были шокированы дерзостью уральских "штормов", враг частично уничтожен, уцелевшие бежали. Сейчас армия Украины контратакует, в попытках вернуть утраченное, идут бои. Украинские ресурсы в вечерней сводке поместили часть населённика в серую зону, признавая продвижение ВС РФ, а также тот факт, что Новопокровское уже не под их контролем.

У н. п. Сокол украинская армия потеряла ещё один танк Abrams с "мангалом", а также БМП Bradley. В Новоалександровке рывок русских воинов на 1 километр. На фоне дефицита резервов ВС РФ могут направить усилия на запад — к Покровску и Селидово, и на север — к Торецку.

Артёмовское направление

С этого фронта есть сообщения, что киевская власть отводит из города Часов Яр боевиков "Кракена"*, чтобы кинуть их под Волчанск. В районе сёл Красное и Калиновка российские воины пытаются закрепиться по линии канала, чтобы по-максимуму растянуть резерв врага. Но даже если часть ВСУ будет отведена, город остаётся населённым пунктом на высоте и с мощной обороной. Ситуация пока ещё сложная.

Донецкое направление

На этом фронте продолжаются тяжёлые городские бои в Красногоровке, а в селе Парасковеевка идёт зачистка. Одновременно армия России с нескольких сторон усиливает давление на город Константиновка, трасса Угледар — Константиновка всё ближе. Очень активны беспилотники — неонацисты контролируют ими подходы к городу. По всем участкам этого фронта напряжение нарастает с каждым днём.

Херсонское направление

На этом фронте всё ещё идут бои на островах. Враг обстрелял посёлок Малая Маячка, погиб мирный житель. Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Каховскую администрацию, ранен человек. Местное подполье сообщает, что боевики получили приказ на вывоз из Херсона архивов, будто ожидая русских атак. Информация пока не подтверждена.

Генштаб Украины

Ставка армии Украины во главе с Александром Сырским внезапно осознали, что резервы ВС РФ на Севере составляют "группировку численностью до 60 тысяч человек". Главком также принял невозможность сдерживания наступательного российского потенциала на Часовярском и Покровском направлениях. В связи с этим националистам пришла очередная директива по переброске личного состава и техники на Сумы, Волчанск и Липцы. Особенно штаб Сырского беспокоит новый Сумский фронт, где накануне разведчики спецназа армии России сфотографировалась в селе Рыжевка.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ФРОНТ в Сумской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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