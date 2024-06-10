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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Сумской области открыт ещё один фронт, в Часове Яре идёт зачистка канала

В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на понедельник, 10 июня.

Харьковское направление

На этом фронте продолжаются тяжёлые бои между посёлками Липцы и Глубокое, где штурмовые отряды ВС РФ контратакой заняли несколько опорных пунктов националистов в посадках. Главные события развиваются западнее села Зелёное. Враг провёл ротацию, заменив подразделения, утратившие из-за потерь боеспособность.

В Волчанске бои в центре города. У Агрегатного завода российские штурмовики подошли к мощной линии обороны армии Украины и готовятся его штурмовать, а на восточном фланге ВСУ за сутки предприняли ряд контратак.

Сумское направление

Несколько СМИ сообщили, что в Сумской области армия России открывает ещё один фронт. На этом направлении освобождено село Рыжевка. Бойцы подразделения "Ахмат", перейдя границу, заняли населённик.

"В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня", — пишет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска продолжается освобождение города Часов Яр. Сообщается, что ВС РФ уже контролируют примерно 60 процентов микрорайона "Канал", идёт зачистка его западной части. По информации, украинская группировка отходит в микрорайон "Новый". Его контроль даст российским бойцам обзор города на западном берегу канала "Северский Донец — Донбасс". Выше у Берховки армия России, наконец, дошла до высот водораздела.

Авдеевское направление

На этом фронте российская армия продвинулась на севере к Новопокровскому, а на западе приближается к селу Скучное. В Яснобродовке идут бои уже на юго-восточных флангах, и пока армия Украины обороняется там упорно. Также русская армия вошла в Карловку, бои сейчас там на подступах к жилой застройке. В Новопроковском ВС РФ зацепились за восточный фланг. В посёлке Сокол российские бойцы смогли добраться до центра.

Донецкое направление

С этого участка спецоперации сообщают, что армия России наступает к западу от города Красногоровка, охватывая населённый пункт. Внутри российские воины продвинулись от огнеупорного завода на север. Противник контратаковал у села Парасковиевка, но безуспешно. Вокруг посёлка идут бои, армия РФ зачищает жилую зону.

Российская армия также подошла к Константиновке, но пока не заходит, готовит штурм. В Георгиевке бои, ещё рано говорить об освобождении населённика. С мест сообщается о движении ВС РФ на запад к селе Водяное — между Угледаром и Константиновкой.

На Херсонском фронте украинская армия пыталась действовать в островной зоне на катерах, но боевики были уничтожены. ВСУ обстреляли село Новая Маячка, там ранена женщина и погиб мирный житель. В Новой Каховке от взрыва травму получил гражданский. На частный сектор в Днепрянах совершён налёт дронов.

На Времевском фронте наблюдаются успехи армии России в северной части посёлка Старомайорское.

На Запорожском фронте множество украинских беспилотников сдерживают продвижение русских бойцов у населённых пунктов Работино, Новопокровка и Нестерянка. ВСУ применяют сразу рой БПЛА, в том числе ночных.

Встречный бой БТР-82 России и БМП M2 Bradley Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу рамзан кадыров
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