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Дмитрий Плотников
Сумский фронт. Будет ли армия России открывать новое направление в спецоперации

Сумское направление ещё больше растянет силы ВСУ по всему фронту

3:35
Силовые структуры » Военные новости

В воскресенье глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении посёлка Рыжевки в Сумской области.

Сумское направление ещё больше растянет силы ВСУ по всему фронту
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

На снимках из населённого пункта были запечатлены бойцы российского подразделения с флагом батальона.

Что это — медийный шаг, направленный на провоцирование ВСУ? Ведь противник сейчас крайне болезненно воспринимает любые потери территорий, поскольку это обнуляет все "перемоги". Или можно говорить об открытии очередной фронта — Сумского направления? Ведь тогда ВСУ должны будут реагировать и экстренно бросать туда силы. На все эти вопросы в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru ответил политический аналитик Александр Пылаев.

"В общем, да, конечно, это можно считать медийным шагом, направленным и на провоцирование ВСУ, в том числе. Притом, что в любом случае, даже если бы мы его захватили не полностью, это создаёт некую интригу. Не знаю, насколько эта интрига является сложной для разведывательных систем, которые против нас работают. Потому что, если работают хорошо, то они могут реально оценить, есть ли на Сумском направлении что-то, кроме группы, которая зашла в посёлок. Я боюсь, там пара рот, не больше.

Может быть, мы пытаемся создать интригу, подкинуть идею о том, что наступление пройдёт там. А может, мы пытаемся снять напряжение с Харьковского направления, пытаемся стянуть вообще все их силы на север, чтобы потом ударить с юга серьёзно, чтобы вообще некому было нас останавливать. Выбирайте, как говорится, варианты на свой вкус".

Если мы говорим об открытии очередного фронта Сумского направления, ведь тогда ВСУ должны будут реагировать и экстренно силы туда бросать. Хватит у них на это сил?

"На Сумское направление у них сил хватит. По мне, было бы разумнее пытаться действительно сковать максимальное количество сил на севере. Потому что транспортный коридор от Харьковской области до Сумской должен подлежать уничтожению. ВСУ достаточно быстро
преодолеют это расстояние по внутренним коммуникациям. Мы не так уже активно воздействуем на эти коммуникации.

Да, возможно, мы поднадавим ещё и так создадим интригу. Трудно влезть в головы наших руководителей. Всё-таки надо иметь в виду, что командующий состав во главе с нашим начальником штаба на этой спецоперации обучается на практике. Насколько они способны мыслить в перспективе и, самое главное, насколько у них
развязаны руки, чтобы так мыслить? Мы помним пример Суровикина, который попытался что-то делать самостоятельно и исчез быстро, раз — и всё".

Досье

Сумская область расположена на северо-восточной части Украины. На севере и востоке область граничит с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями — протяжённость государственной границы с Россией более 562 километров. На границе расположены 3 пункта пропуска ж/д транспорта (Волфино, Пушкарное, Зёрново) и 5 — автомобильного (Бачевск, Катериновка, Рыжевка, Юнаковка, Великая Писаревка). На юге, западе и востоке граничит с Харьковской, Черниговской и Полтавской областями Украины. Расстояние от областного центра до столицы Украины Киева — 350 километров.

Область расположена на северо-востоке Левобережной Украины.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ФРОНТ в Сумской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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