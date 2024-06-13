Сводка с фронта: армия России продолжает наступать у Волчанска, в Часове Яре освобождён "Канал"

На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часове Яре

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 12 июня.

Харьковское направление

Российские войска продолжают наступать у Волчанска, прорвавшись на 2 километра в глубину на участке шириной в 4,5 километра.

Украинские военные аналитики уже признали продвижение ВС РФ.

"Русские давят на агрегатный завод Волчанска, идут тяжёлые бои", — пишет противник.

Также враг жалуется, что по их позициям активно работают ВКС России. Генштаб ВСУ сообщил, что на этом фронте ВС РФ атаковали в районе посёлка Глубокое. Боевая авиация армии России бьёт управляемыми КАБ по населённикам Волчанск, Глубокое, Подоляны, Липцы, Терны, и Ветеринарное.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском участке фронта у российских бойцов есть тактические успехи в городе Часов Яр. Микрорайон "Канал" постепенно переходит под контроль ВС РФ. Накануне главком ВСУ Александр Сырский назвал город в числе наиболее сложных мест для ВСУ. Украинские ресурсы сообщили о силах армии Украины в Славянске и Краматорске, якобы предназначенных для обороны Часова Яра. Если это правда, то ситуация там усложнится.

Авдеевское направление

Российские войска сосредоточили тут главные усилия по наступлению на Кураховском и Покровском участках.

Это подтверждает также и Сырский.

"Россияне сосредоточили там наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад", — заявил главком ВСУ.

Также идут бои на подступах к Яснобродовке и Карловке. От села Уманское армия РФ продвинулась Новосёловке Первой. Националисты пытаются контратаковать в селе Новопокровское, откуда они вчера были выбиты. Бои идут на западных флангах, где закрепились ВС РФ. Есть тактические успехи в Соколе и севернее — там идут жестокие бои за мощный украинский укрепрайон, который обходят русские воины.

В Новоалександровке продолжается зачистка и формируется новое направление атак — населённые пункты Воздвиженка и Лозуватское. Успех тут даст возможность выровнять фланги и нацелиться на основную точку на водораздельном хребте — н. п. Прогресс.

Утром пришла информация, что село Новопокровское перешло под контроль армии РФ.

Сватово-Купянское направление

На этом участке армия России расширяет контроль к западу от Ивановки и усиливает давление на село Стельмаховка, которое бандеровцы пока удерживают. У Петропавловки и Синьковки крупных изменений нет. В Мясожаровке продолжаются бои с участием штурмовиков РФ. Приходит информация, что Мясожаровка и Андреевка уже под контролем русских бойцов.

Террористические удары киевского режима

БПЛА ночью пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области, заявило Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 3 дрона над Ярославской областью и 1 над Владимирской.

Обломки беспилотного аппарата нашли в Калужской области.

Уничтожение резервов

В рамках уничтожения украинских резервов ракетчики ВС РФ продолжают отрабатывать цели в Краматорске. Накануне днём был нанесён мощный удар по Старокраматорскому машиностроительному заводу, где находилось много бронетехники, в том числе, САУ. Предположительно, эта техника применялась для контрбатарейного огня при обороне города Часов Яра.

Масштабный ракетный удар опять был нанесён по заводу уже и ночью. Уничтожены украинские РСЗО и другая военная техника.