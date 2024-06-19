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Дмитрий Плотников
Хоть Петрушку поставьте. Марк Рютте на посту генсека НАТО тоже будет плясать под дудочку Вашингтона

Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Итак, исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте, по всей вероятности, станет новым генеральным секретарём НАТО.

Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

И хотя его риторика более вменяема, чем у предшественника Йенса Столтенберга, то сам русофобский формат альянса "обязывает" Запад ко многому.

А о том, можно ли говорить, что с приходом голландца в отношениях России и НАТО что-то изменится, или формат альянса априори предполагает конфронтацию с Россией, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Можно ли говорить, что с приходом голландца в отношениях РФ и НАТО что-то изменится?

"Может быть, какие-то нюансы, с моей точки зрения, изменятся. Но не изменится суть. Потому что секретарь НАТО, несмотря на красивую приставку "генеральный", является сотрудником, который подчиняется решениям, исходящим от руководства Соединённых Штатов. Поэтому, может быть, скорее какая-то более мягкая подача будет, но все равно он будет выполнять то, что ему прикажут".

Может быть, формат альянса априори предполагает конфронтацию с Россией?

"Формат альянса всегда предполагал конфронтацию с Советским Союзом. Как Советского Союза не стало, то альянс, по идее, должен был распуститься, выполнив свою задачу. Но он не распустился, а, наоборот, начал вместо этого расширяться. Таким образом, становясь уже не антисоветским, а антироссийским. И преуспел в этом, к сожалению".

И может нам вообще наплевать, кто будет в военном блоке у руля?

"Может быть. Но нам не то, что наплевать. Мы, конечно, должны следить кто там будет у руля. Но, учитывая то, что я сказал, что он является исполнителем, а значит, кто конкретно исполняет функцию говорящей головы — это не имеет существенного значения".

Досье

Марк Рютте — нидерландский политик, премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. С 2006 по 2023 год он был лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. До того, как стать премьером, Рютте занимал различные должности в правительстве, в том числе был государственным секретарём труда и соцзащиты, а затем образования, культуры и науки. Рютте известен своими взглядами на экономику, которые сравнивают с политикой Маргарет Тэтчер в Великобритании.

Вот его последние заявления о России и конфликте на Украине:

— помощь Киеву со стороны официального Амстердама не будет сокращаться — её продолжат на том же уровне или даже будет увеличиваться;

— по его мнению, Россия должна была принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии;

— предложил Будапешту право отказаться от поддержки Киева, если он станет генеральным секретарём НАТО;

— "Россия всегда будет самой большой страной. Нам придётся каким-то образом выстраивать своё отношение к ней";

— "Надо убедиться, что Украина выиграет войну, что Россия проиграет. И когда бы ни зашла речь о переговорах между Украиной и РФ, единственным, кто может инициировать эти переговоры, является Владимир Зеленский";

— считает, что ЕС надо усиленно инвестировать в укрепление обороноспособности, наращивать производство вооружений и делать больше для поддержки киевской власти;

— предложил выкупать ЗРК Patriot у стран, которые не хотят их напрямую передавать ВСУ.

«НАТО терпит крах»: Путин о перестройке мировой системы безопасности
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато йенс столтенберг владимир жарихин владимир зеленский
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